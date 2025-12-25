6 sai lầm khi dùng tủ lạnh tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn rủi ro, dừng ngay trước khi quá muộn

Tủ lạnh là thiết bị được sử dụng hằng ngày, gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, không phải thứ gì cũng có thể cho vào tủ lạnh. Thói quen tiện tay nhét mọi thứ vào bên trong không chỉ làm giảm tuổi thọ thiết bị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí gây nổ trong một số trường hợp. Dưới đây là 6 loại đồ dù nhà có tủ lạnh lớn đến đâu cũng không nên bảo quản tùy tiện, kẻo dẫn đến rủi ro không đáng có.

1. Đồ uống chứa nồng độ cồn cao

Nhiều người có thói quen cho rượu mạnh vào tủ lạnh để uống lạnh cho dễ uống hơn. Tuy nhiên, với các loại đồ uống có nồng độ cồn cao, việc bảo quản trong tủ lạnh là không cần thiết. Nhiệt độ thấp có thể làm thay đổi mùi vị, khiến rượu mất đi hương thơm đặc trưng. Ngoài ra, rượu mạnh không cần bảo quản lạnh vì cồn có khả năng tự bảo quản rất tốt. Chỉ cần để rượu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp là đã đủ an toàn và giữ được chất lượng.

2. Đồ uống có gas

Nước ngọt có gas, soda hay bia đều có thể làm lạnh trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cho vào ngăn đông. Khi bị đông đá, chất lỏng bên trong giãn nở, đồng thời khí carbon dioxide tách ra khỏi dung dịch, làm áp suất trong lon hoặc chai tăng cao, vượt quá mức chịu đựng của vỏ chứa. Khi lấy ra mở nắp, áp lực giải phóng đột ngột rất dễ gây phun trào mạnh, bắn tung tóe khắp xung quanh, thậm chí có thể làm trầy xước tay. Nếu muốn uống lạnh nhanh, chỉ nên cho đồ uống có gas vào ngăn mát trong thời gian vừa phải để đảm bảo an toàn.

3. Trái cây nhiệt đới

Chuối, xoài, mít, sầu riêng, vải hay nhãn đều là những loại trái cây có nguồn gốc từ môi trường nóng ẩm. Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh không giúp chúng tươi lâu hơn mà còn có thể gây tổn thương tế bào quả, làm trái nhanh xuống chất lượng. Chuối khi để tủ lạnh rất nhanh thâm vỏ, phần ruột mềm nhũn và hương vị giảm rõ rệt. Một số loại trái cây nhiệt đới khác nếu bảo quản lạnh không phù hợp còn dễ bị biến chất, lên men, ăn vào có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Tốt nhất chỉ nên mua lượng vừa đủ dùng trong vài ngày và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

4. Thực phẩm nhiều đường hoặc nhiều muối

Dưa muối, mứt, đồ ngâm đường hay các loại thực phẩm mặn thường được cho vào tủ lạnh với suy nghĩ sẽ bảo quản được lâu hơn. Tuy nhiên, tủ lạnh là môi trường có độ ẩm cao, nếu đựng không kín hoặc thường xuyên mở ra sử dụng, hơi nước dễ xâm nhập khiến bề mặt thực phẩm bị nhớt, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Muối và đường chỉ có tác dụng ức chế vi sinh vật trong điều kiện khô ráo, không thể phát huy hiệu quả khi môi trường ẩm. Với những thực phẩm này, nên bảo quản trong hũ kín, đặt ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, thay vì để lâu trong tủ lạnh.

5. Đồ ăn còn nóng

Việc cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh là sai lầm rất phổ biến. Nhiệt độ cao làm tăng nhiệt trong khoang tủ, buộc máy nén phải hoạt động nhiều hơn để đưa tủ về mức lạnh ổn định, lâu dài có thể làm giảm tuổi thọ thiết bị và gây hiện tượng đọng sương hoặc đóng tuyết bất thường. Ngoài ra, khi thức ăn nóng được đưa vào môi trường lạnh, quá trình nguội diễn ra không đồng đều, kết hợp với nhiệt độ trong tủ bị xáo trộn, có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Cách đúng là để thức ăn nguội hẳn ở nhiệt độ phòng, sau đó cho vào hộp kín rồi mới đặt vào tủ lạnh.

6. Chất lỏng đựng trong chai lọ thủy tinh

Thủy tinh nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, đặc biệt là khi gặp lạnh sâu trong ngăn đông. Khi chất lỏng bên trong bị đông đá và giãn nở, chai thủy tinh có thể nứt vỡ, gây nguy hiểm và làm bẩn tủ lạnh. Ngay cả trong ngăn mát, nếu sử dụng chai thủy tinh mỏng, đổ chất lỏng quá đầy hoặc lấy ra dùng khi chênh lệch nhiệt độ lớn, nguy cơ nứt vỡ vẫn có thể xảy ra. Khi chai vỡ, chất lỏng chảy ra không chỉ gây mất vệ sinh mà còn rất khó làm sạch. Với các loại nước mắm, xì dầu, dầu ăn hay nước giải khát, nên bảo quản trong chai chuyên dụng, đậy kín và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn.

