6 tháng đầu năm, địa ốc Việt Hân lãi hơn 1000 tỷ đồng

Tại kỳ báo cáo bán niên năm 2025, Công ty Địa ốc Việt Hân công bố lợi nhuận sau thuế là 1.035,8 tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận này đã đẩy vốn chủ sở hữu của Địa ốc Việt Hân lên 3.896 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ báo cáo trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Việt Hân cũng khá lạc quan với mức giảm từ 5,32 xuống còn 5,17.

Những con số trên phản ánh tình hình kinh doanh vô cùng khả quan của Địa ốc Việt Hân trong thời gian qua.

Địa ốc Việt Hân có hơn 15 năm tham gia thị trường trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng. Một trong những dự án để lại nhiều dấu ấn của chủ đầu tư – Địa ốc Việt Hân chính là khu đô thị Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) với quy mô 12 ha.

Thời gian qua, Địa ốc Việt Hân tập trung xây dựng hạng mục khu C (khu trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê) cao 40 tầng thuộc dự án Goldmark City. Theo kế hoạch, khu trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê này sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2025. Dự báo, tình hình kinh doanh của Địa ốc Việt Hân sẽ còn tiếp tục tăng trưởng khi hạng mục này được đưa vào kinh doanh.

Ngoài ra, Địa ốc Việt Hân còn có nhiều dự án bất động sản khác tại thành phố Đồng Hới (Quảng Trị), thị trấn Gành Hào (Bạc Liêu) cũng như liên danh cùng một số chủ đầu tư khác để phát triển các dự án bất động sản tại Tiền Giang, Đắk Lắk.