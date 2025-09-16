Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 tháng đầu năm, địa ốc Việt Hân lãi hơn 1000 tỷ đồng

16-09-2025 - 17:30 PM | Bất động sản

6 tháng đầu năm, địa ốc Việt Hân lãi hơn 1000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Công ty Công ty Cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân lãi sau thuế 1035,8 tỷ đồng, tăng 10% so với kỳ báo cáo trước đó.

Tại kỳ báo cáo bán niên năm 2025, Công ty Địa ốc Việt Hân công bố lợi nhuận sau thuế là 1.035,8 tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận này đã đẩy vốn chủ sở hữu của Địa ốc Việt Hân lên 3.896 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ báo cáo trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Việt Hân cũng khá lạc quan với mức giảm từ 5,32 xuống còn 5,17.

Những con số trên phản ánh tình hình kinh doanh vô cùng khả quan của Địa ốc Việt Hân trong thời gian qua.

Địa ốc Việt Hân có hơn 15 năm tham gia thị trường trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng. Một trong những dự án để lại nhiều dấu ấn của chủ đầu tư – Địa ốc Việt Hân chính là khu đô thị Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) với quy mô 12 ha.

Thời gian qua, Địa ốc Việt Hân tập trung xây dựng hạng mục khu C (khu trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê) cao 40 tầng thuộc dự án Goldmark City. Theo kế hoạch, khu trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê này sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2025. Dự báo, tình hình kinh doanh của Địa ốc Việt Hân sẽ còn tiếp tục tăng trưởng khi hạng mục này được đưa vào kinh doanh.

Ngoài ra, Địa ốc Việt Hân còn có nhiều dự án bất động sản khác tại thành phố Đồng Hới (Quảng Trị), thị trấn Gành Hào (Bạc Liêu) cũng như liên danh cùng một số chủ đầu tư khác để phát triển các dự án bất động sản tại Tiền Giang, Đắk Lắk.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gia tộc kín tiếng gắn với loạt BĐS đắt đỏ bậc nhất TP HCM muốn tham gia đấu giá 3.790 căn tái định cư tại Thủ Thiêm

Gia tộc kín tiếng gắn với loạt BĐS đắt đỏ bậc nhất TP HCM muốn tham gia đấu giá 3.790 căn tái định cư tại Thủ Thiêm Nổi bật

TPHCM: Toàn cảnh bán đảo phải di dời hơn 16.000 người để thay 'áo mới'

TPHCM: Toàn cảnh bán đảo phải di dời hơn 16.000 người để thay 'áo mới' Nổi bật

EximRS tạo sức hút mới tại khu Tây: Hơn 600 căn hộ Conic Boulevard hết hàng

EximRS tạo sức hút mới tại khu Tây: Hơn 600 căn hộ Conic Boulevard hết hàng

17:30 , 16/09/2025
Eurowindow Holding khai trương văn phòng bán hàng dự án mới tại Nghệ An

Eurowindow Holding khai trương văn phòng bán hàng dự án mới tại Nghệ An

17:30 , 16/09/2025
BĐS Thành Vinh huy động thêm 610 tỷ đồng trái phiếu

BĐS Thành Vinh huy động thêm 610 tỷ đồng trái phiếu

16:39 , 16/09/2025
Trạm BOT ở Đà Nẵng "đặt sai chỗ", xe né trạm, bế tắc xử lý

Trạm BOT ở Đà Nẵng "đặt sai chỗ", xe né trạm, bế tắc xử lý

16:29 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên