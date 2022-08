6 thói quen nên thực hiện trong ngày chủ nhật để bắt đầu tuần mới nhẹ nhàng

Chủ nhật là ngày nghỉ hiếm hoi sau cả tuần làm việc, nhưng nó cũng là ngày bắt đầu của một tuần hoàn toàn mới. Nhiều người lựa chọn cách ngủ nướng đến trưa và nằm dài xem những chương trình truyền hình đến hết ngày. Như vậy không khác gì bạn vừa lãng phí một ngày và lại chuẩn bị vội vã cho tuần làm việc tiếp theo.

Vì vậy, đây là một số gợi ý để làm cho ngày Chủ nhật của bạn trở nên nhẹ nhàng và nhàn nhã, trong khi vẫn hoàn thành công việc và sẵn sàng cho tuần mới.

1. Dành thời gian lên kế hoạch cho tuần mới

Bạn nên tạm tránh xa những trò chơi trên "dế yêu" hay máy tính và dành thời gian lên kế hoạch, chuẩn bị cho công việc tuần tới. Tiến sĩ Christine M. Allen khẳng định trên tờ Business Insider, tổ chức công việc giúp bạn cảm thấy thoải mái, bớt lo lắng và sẵn sàng chào đón tuần mới. Bạn có thể kiểm tra lịch trình, gửi email lưu ý cho đồng nghiệp hay tự nhắc nhở bản thân phải ưu tiên những công việc quan trọng trước.

Và nếu bạn thực sự muốn có một chủ nhật hạnh phúc, cũng như ngày đầu tuần vui vẻ, hãy thử gõ ra các công việc gây khó chịu cho bản thân trước thay vì chờ đợi đến lúc bắt buộc phải làm. Ngoài ra, chuẩn bị bữa ăn cho tuần mới, sắp xếp quần áo gọn gàng để tránh tuần sau bạn lại "tuyệt vọng" vì không biết tìm gì để mặc.

Hình minh họa. Ảnh: iStock

2. Thêm vào khẩu phần ăn thực phẩm lành mạnh

Quá chiều chuộng bản thân, liên miên vào những bữa tiệc nhậu cuối tuần cùng bạn bè có thể khiến tuần mới căng thẳng và tồi tệ hơn. Debra Nessel - chuyên gia dinh dưỡng Trung tâm y tế Memorial Torrance ở Torrance, California - khẳng định, tiêu thụ quá nhiều rượu, đồ uống có cồn, đồ ăn vặt khiến ngày mới của bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi.

Thay vào đó, bạn nên ăn đủ 3 bữa vào ngày chủ nhật, bổ sung protein nạc và carbs phức hợp. Thêm nhiều loại trái cây giàu chất xơ và rau quả vào khẩu phần ăn, không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn cung cấp cho bạn năng lượng ổn định.

3. Khiến ngày cuối tuần thêm ý nghĩa

Đừng nằm ỳ trên ghế để theo dõi chương trình hay bộ phim nhiều tập nào đó, hãy dành thời gian vận động và thư giãn đầu óc, dành thời gian cho gia đình và những người bạn yêu thương. Lập kế hoạch một buổi tập yoga với bạn bè hay tham gia các hoạt động tình nguyện, làm nhiều công việc ý nghĩa và reset tinh thần, tâm trạng, chắc chắc ngày mới của bạn sẽ tràn đầy hứng khởi.

Rất nhiều người trong chúng ta dành quá nhiều thời gian trên máy tính và điện thoại để giải trí và làm việc, và điều đó phần nào làm tiêu hao năng lượng.

Không quan trọng đó là một thói quen trong 30 phút hay một vài giờ, hãy dành ngày chủ nhật của bạn với một khoảng thời gian yên tĩnh, vui vẻ. Bạn có thể ăn sáng chậm rãi, viết nhật ký, đọc sách trên ghế dài, hoặc đơn giản là có một buổi sáng chậm rãi rời khỏi giường. Dù bạn chọn làm gì, hãy loại bỏ điện thoải khỏi thói quen đó.

Hình minh họa. Ảnh: Business Insider

4. Tập trung vào những điều tích cực

Công việc vất vả, đồng nghiệp hay càu nhàu, cà phê không ngon – những ý nghĩ đó có thể khiến bạn chùn bước, tạo cho bạn nỗi sợ vô hình mang tên "thứ hai".

Thay vào đó, tập trung vào những điều tích cực có thể xảy ra khi bạn bắt đầu lại công việc vào tuần mới. Hãy dành chút thời gian vào chủ nhật suy nghĩ về những gì có thể giúp bạn tận hưởng công việc nhiều hơn. Thử nhớ lại những ngày đầu từng khó khăn và quyết tâm thế nào. Và tưởng tượng, nếu làm tốt, bạn sẽ được những gì, có thể là khen ngợi, tăng lương hoặc đi du lịch…

5. Chơi trò chơi

Rủ bạn bè cùng lũ trẻ nhà bạn tham gia các trò chơi, hoạt động "kích thích tư duy sáng tạo, khuyến khích các nhiệm vụ đơn lẻ và cải thiện sự tự tin" – theo Maura Thomas, nhà sáng lập RegainYourTime.com và tác giả của "Năng suất cá nhân bí mật". Điều này giúp bạn lấy lại tinh thần, bắt đầu sáng thứ hai với cảm giác tươi mới và đầy sáng tạo.

6. Ngủ đủ giấc

Một đêm chủ nhật ngon giấc là cách tốt nhất để tránh thứ hai "điên rồ"; nó sẽ giúp bạn xử lý căng thẳng, lạc quan hơn, cải thiện tâm trạng, khiến bạn cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy sinh lực, sẵn sàng "vùng dậy" để giải quyết công việc đầu tuần chứ không phải "rút lui" vào trong chăn.

Tiến sĩ Michael Breus, chuyên gia về giấc ngủ và là tác giả của "The Power of When" cho biết, ăn uống lành mạnh, không ăn trước khi đi ngủ 2,5 tiếng để có giấc ngủ sâu và ngon hơn. Không uống rượu bia, đồ uống có cồn hay cafein, đặc biệt, tập thể dục hàng ngày sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo Business Insider