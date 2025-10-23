Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 món CỰC RẺ nhưng CỰC NHẠY trong tăng cường lưu thông máu, phá cục máu đông, bảo vệ trái tim

23-10-2025

Bạn có thể "làm sạch" mạch máu, bảo vệ tim mạch chỉ bằng cách ăn nhiều hơn 7 thực phẩm cực quen ngoài chợ Việt dưới đây.

Cùng với tim, mạch máu là một phần của hệ tuần hoàn, chúng có chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể rồi về lại tim. Trong điều kiện cơ thể khỏe mạnh bình thường, mạch máu hoạt động đều đặn, trơn tru và không bị tắc nghẽn, đảm bảo cung cấp đủ lượng máu đến mọi nơi trong cơ thể.

Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều người có thói quen sinh hoạt không điều độ, chế độ ăn uống không lành mạnh dẫn tới nhiều vấn đề về mạch máu. Một trong những hệ quả phổ biến nhất là xuất hiện các cục máu đông trong hệ thống mạch máu.

Để giúp mạch máu lưu thông tốt hơn, phá tan máu đông và phòng ngừa biến chứng tim mạch, hãy nhờ đến sự trợ giúp của 7 thực phẩm bình dân sau đây:

1. Hành tây

Nhắc đến thực phẩm tốt cho tuần hoàn máu và tim mạch thì không thể bỏ qua hành tây. Trong hành tây có chứa 1 loại prostaglandin A có thể làm giãn mạch máu, giảm độ nhớt của máu và áp lực lên mạch máu.

1a
Ảnh minh họa

Đồng thời, hành tây còn chứa axit amin lưu huỳnh và diallyl disulfide có tác dụng tăng cường hoạt động của quá trình thủy phân fibrin, giảm lipid máu và chống xơ cứng động mạch.

2. Dầu mè

Dầu mè tuy không quá phổ biến trong nấu nướng hằng ngày nhưng lại rất tốt cho mạch máu. Nó có tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol xấu trong cơ thể người một cách hiệu quả, giảm nguy cơ đông máu và mỡ máu rất mạnh.

Ngoài ra, nhiều chất trong dầu mè còn có thể giúp loại bỏ chất thải trong máu, chắc chắn rất hữu ích trong việc làm sạch mạch máu. Vì vậy bạn nên bổ sung ngay loại gia vị này vào tủ bếp nhà mình để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình nhé!

3. Mộc nhĩ

Mộc nhĩ hay còn được gọi là nấm tai mèo là loại thực phẩm phổ biến được nhiều người ưa chuộng. Thường xuyên ăn nấm mộc nhĩ có thể bổ sung chất sắt cho cơ thể, rất hữu ích cho những người bị thiếu máu. Đồng thời chúng cũng có tác dụng loại bỏ các chất cặn từ thành mạch máu, chống hình thành các cục máu đông rất hiệu quả.

1b
Ảnh minh họa

4. Gừng

Gừng là 1 nguyên liệu thiết yếu trong căn bếp của hầu hết mọi gia đình. Không chỉ có tác dụng đẩy lùi cảm lạnh, làm ấm người, nó còn giúp cơ thể bổ sung thêm các nguyên tố kẽm cần thiết.

Đặc biệt, gừng có thể tăng cường nhu động ruột và cũng làm giảm hiệu quả sự lắng đọng cholesterol huyết thanh trong mạch máu, có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông máu một cách tự nhiên. Ăn gừng thường xuyên sẽ giúp loại bỏ các chất cặn và độc tố trong máu của chúng ta, rất có lợi trong việc duy trì sự ổn định của các mạch máu.

5. Táo

Nghiên cứu của Đại học Bang Ohio (Mỹ) cho thấy ăn 1 quả táo mỗi ngày có thể giúp giảm 40% xơ cứng động mạch do trong táo giàu chất xơ giúp làm chậm quá trình tắc nghẽn động mạch.

Bởi vì táo rất giàu axit polysaccharide và một số loại vitamin. Những chất này có thể giúp cơ thể phân hủy mỡ thừa sớm, loại bỏ độc tố và tạp chất trong máu nên giúp máu lưu thông tốt hơn, ngăn ngừa mỡ máu, cục máu đông và các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

1d
Ảnh minh họa

6. Cà chua

Cà chua và các sản phẩm từ cà chua chứa sắc tố carotenoid lycopene giúp giảm viêm, giảm cholesterol toàn phần, tăng cholesterol tốt (HDL) đồng thời làm giảm nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch trong đó có xơ vữa động mạch.

Đặc biệt khi kết hợp cà chua và dầu oliu nấu chín sẽ cải thiện được chứng tắc nghẽn động mạch, phòng bệnh tim mạch, mỡ máu hiệu quả.

7. Cà rốt

Cà rốt được nhiều người yêu thích vì giá rẻ, dễ trồng cũng dễ mua lại nhiều cách chế biến và tốt cho sức khỏe.

1c
Ảnh minh họa

Ăn cà rốt thường xuyên có thể làm giảm nồng độ ion thủy ngân trong máu một cách hiệu quả và nó có thể được đào thải ra ngoài nhanh hơn. Ngoài việc làm sạch một số tạp chất, cà rốt có thể cải thiện hiệu quả hệ tiêu hóa khi ăn thường xuyên.

Theo Ngọc Ái

Đời sống & pháp luật

