709 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14-11-2025 - 16:33 PM | Sống

Phòng CSGT Công an Lâm Đồng đã xác định thêm nhiều trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát trong thời gian từ 21/9/2025 - 31/10/2025.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, từ ngày  21/9/2025 đến ngày 31/10/2025 đã phát hiện 709 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

Hầu hết các phương tiện trong danh sách vi phạm các lỗi phổ biến như: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, rẽ trái tại nơi có biển cấm, đi ngược chiều… Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025. Theo đó:

- Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

- Người điều khiển ôtô rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng; người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng - 600.000 đồng. Người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng khi điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển.

- Xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng. Xe mô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: 

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

