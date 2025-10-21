8 báu vật hoàng gia bị đánh cắp tại Louvre sắp "bốc hơi" vĩnh viễn: Chuyên gia cảnh báo mốc sinh tử

Vụ trộm tại Louvre khiến cả nước Pháp bàng hoàng. Chỉ trong vỏn vẹn 7 phút vào sáng ngày 19/10, bốn nghi phạm đã cuỗm đi chín món trang sức quý giá của Hoàng gia Pháp, theo thông báo của chính quyền. Đây không chỉ là một vụ trộm nhắm vào bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới, mà còn là một “cú tấn công” trực tiếp vào niềm tự hào của người Pháp.

Các quan chức hiện đang chạy đua với thời gian, vừa trấn an công chúng về an ninh tại các di sản văn hóa quan trọng, vừa tìm kiếm những món trang sức bị đánh cắp trước khi chúng bị tháo rời hoặc nấu chảy.

Công tố viên Paris, Laure Beccuau, cho biết nếu vụ trộm được thực hiện theo đơn đặt hàng của một nhà sưu tập, vẫn còn cơ hội để thu hồi các món đồ trong tình trạng nguyên vẹn.

Ảnh: Kiran Ridley / Getty Images

Tuy nhiên, chuyên gia truy tìm nghệ thuật Hà Lan Arthur Brand cảnh báo cảnh sát rằng, nếu không, nhóm trộm chỉ còn “một tuần” trước khi các món trang sức biến mất mãi mãi. Ông nói: “Những báu vật này quá nổi tiếng, bạn không thể bán chúng. Cách duy nhất là nấu chảy vàng, bạc, tách riêng các viên kim cương. Đó là cách chúng sẽ biến mất.”

“Đây là một cuộc đua với thời gian,” ông nhấn mạnh.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, nhóm trộm đã dùng một thiết bị monte-meubles - xe tải gắn ròng rọc nâng, thường dùng để vận chuyển đồ đạc lên các căn hộ khó tiếp cận ở Paris. Chúng dừng xe bên ngoài bảo tàng, leo đến ban công của Galerie d’Apollon và cắt kính bằng dụng cụ cắt kim loại để đột nhập.

Những kẻ trộm, mặc dù không vũ trang, đã đe dọa nhân viên bảo tàng bằng máy mài góc, đập vỡ hai tủ trưng bày và lấy đi các vòng cổ, vương miện, trâm cài thuộc về các gia đình hoàng gia Pháp, theo cơ quan chức năng. Toàn bộ vụ việc diễn ra ngay sau khi bảo tàng mở cửa. Một số nhân chứng quay được hình ảnh một nghi phạm mặc áo phản quang đứng cạnh tủ kính chứa những báu vật lịch sử. Nhóm trộm rời đi bằng hai chiếc xe tay ga, nhưng trước đó đã để rơi hai món, trong đó có Vương miện của Hoàng hậu Eugénie, bị vỡ gần hiện trường.

Ảnh: Dimitar Dilkoff / AFP - Getty Images

Alexandre Giquello, Chủ tịch nhà đấu giá Drouot, cho biết: “Chỉ riêng món này đã trị giá hàng chục triệu euro, và theo tôi, đây chưa phải là món quan trọng nhất trong số những thứ bị lấy đi.” Một số chuyên gia nhận định vì các món đồ đều là duy nhất nên không thể bán ra thị trường, khả năng cao là chúng sẽ bị nấu chảy và tách rời các viên đá quý - điều đó đồng nghĩa cơ quan điều tra có thể chỉ còn chưa đầy một tuần để cứu các báu vật khỏi mất vĩnh viễn.

Vụ việc khiến Louvre phải đóng cửa vào Chủ nhật và sáng thứ Hai, các nhóm du khách bị sơ tán ngay sau khi vụ trộm xảy ra. Đối với một quốc gia vốn tự hào về lịch sử và văn hóa, sự kiện này được coi là một “sự nhục nhã quốc gia”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là “một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân trọng vì đó là lịch sử của chúng ta”. Ông cam kết “sẽ truy tìm những kẻ thực hiện và thu hồi các tác phẩm”, đồng thời “mọi biện pháp đang được triển khai khắp nơi để đạt được mục tiêu này”.

Bộ trang sức kim cương của nữ hoàng Marie-Amelie và nữ hoàng Hortense bị đánh cắp ngày chủ nhật (Ảnh: Stephane De Sakutin / AFP via Getty Images)

Bộ Văn hóa và Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu các quan chức cao cấp trên khắp nước “đánh giá ngay lập tức các biện pháp an ninh hiện có tại các cơ sở văn hóa và tăng cường nếu cần thiết”. Bộ trưởng Tư pháp Gerard Darmanin nhận định vụ trộm để lại “hình ảnh tiêu cực và đáng tiếc về Pháp. Điều chắc chắn là chúng tôi đã thất bại. Người dân Pháp đều cảm thấy mình bị cướp.”

Louvre không phải lần đầu tiên trở thành mục tiêu của tội phạm. Năm 1911, Vincenzo Peruggia từng đánh cắp bức Mona Lisa. Gần đây, nhiều bảo tàng Pháp cũng hứng chịu các vụ trộm, như vàng thô tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên hay đồ sứ trị giá khoảng 11 triệu USD tại Bảo tàng Adrien Dubouche ở Limoges hồi tháng trước.

Sau vụ trộm, liên đoàn SUD Culture đổ lỗi cho việc “cắt giảm nhân sự bảo vệ” và thiếu kinh phí trang thiết bị an ninh, phản ánh sự bất mãn lan rộng tại Pháp. Trong bối cảnh chính phủ Macron liên tục đối mặt với các cuộc biểu tình vì cắt giảm chi tiêu công và các chính quyền sụp đổ, vụ việc này càng làm gia tăng khủng hoảng.

Nguồn: NBCNews