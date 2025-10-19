80 tuổi nợ 70 tỷ, cụ bà làm duy nhất một việc để trả sạch

Bạn có tưởng tượng nổi không, ở cái tuổi 80 mà gánh nợ tận 70 tỷ đồng? Đa số chúng ta chắc sẽ nghĩ "thôi xong rồi, cuộc đời chấm hết". Nhưng cụ bà Trần Kim Anh (Chen Jinying) ở Chiết Giang, Trung Quốc, đã chứng minh điều ngược lại. Bà không chỉ trả sạch nợ mà còn làm điều đó chỉ bằng một việc duy nhất.

Bà Trần Kim Anh.

Khởi nghiệp tuổi xế chiều với cú sốc vỡ nợ "khủng"

Bà Trần Kim Anh sinh ra trong một gia đình y học cổ truyền ở Chiết Giang, từng làm bác sĩ đến năm 1983 thì nghỉ hưu ở tuổi 52 và quyết định khởi nghiệp, rẽ ngang sang kinh doanh áo lông vũ.

Với vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 3.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng), bà thuê nhà xưởng nhỏ ở ngoại ô, vay tiền mua máy móc và tuyển vài công nhân cùng một thợ may.

Bà làm tất tần tật: từ quảng cáo, mua nguyên liệu đến bán hàng. Bà còn tự học hỏi, cải tiến sản phẩm để phù hợp với người trung niên và cao tuổi, chất lượng cao mà giá chỉ từ 100-200 nhân dân tệ (khoảng 350.000 - 700.000 đồng). Nhờ vậy, đơn hàng đổ về liên tục. Bà "chơi lớn", quyết định vay tiền mở nhà máy rộng hơn 6.000m2, với chi phí 16 triệu nhân dân tệ (khoảng 55 tỷ đồng). Công ty của bà phát triển vùn vụt, hơn 100 nhân viên, doanh thu hàng chục triệu tệ mỗi năm. Bà trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng trong ngành may mặc!

Vỡ nợ ở tuổi 80.

Nhưng, đến năm 2011, khủng hoảng kinh tế ập đến, thị trường suy giảm, cạnh tranh khốc liệt, quản lý lỏng lẻo, cổ đông rút vốn hàng loạt.

Công ty vỡ nợ, tổng số tiền lên đến 20,77 triệu nhân dân tệ (khoảng 70 tỷ đồng).

Ở tuổi 80, bà còn phải chịu thêm cú sốc khác khi chồng mất, con trai cả cũng qua đời vì nợ nần và làm việc nặng nhọc. Đây chính là lúc mọi thứ tưởng chừng "dấu chấm hết", nhưng bà chọn đối mặt thay vì trốn tránh.

10 năm trả nợ bằng ý chí kiên cường và một việc làm duy nhất

Không đầu hàng, bà Trần bắt đầu hành trình trả nợ với tinh thần "nợ thì phải trả, khó khăn thì phải đối mặt".

Đầu tiên, bà bán hết tài sản, gồm nhà máy và hai căn nhà ở Hàng Châu, thu về đủ để trả 18 triệu nhân dân tệ (khoảng 62 tỷ đồng) nợ ngân hàng. Còn lại 2,77 triệu nhân dân tệ (gần 10 tỷ đồng), bà quyết định tự lực cánh sinh, không dựa dẫm con cái vì "chúng có cuộc sống riêng, mình phải tự lo".

Và "một việc duy nhất" bà làm là... bán áo lông vũ! Bà tận dụng 20.000 sản phẩm tồn kho từ nhà máy cũ, đẩy xe hàng ra chợ, dựng sạp bán vỉa hè bất kể nắng mưa. Mùa hè nóng bức hay đông giá buốt, bà vẫn kiên trì từ sáng đến tối. Con cái gửi tiền sinh hoạt, bà cũng để dành trả nợ. Dần dần, bà dùng tích lũy thuê mặt bằng nhỏ tại chợ Đại Lầu Cổ ở Chiết Giang, mở cửa hàng "Xinghua" tiếp tục kinh doanh. Mỗi chiếc áo bán 300 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng), ngày nào cũng bán được 5-6 cái. Bà thức khuya dậy sớm tính toán, tự tay gánh hàng, tuổi 80 mà năng lượng như thanh niên!

Câu chuyện của bà lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự ủng hộ từ giới trẻ và các tổ chức như Hội Phụ nữ địa phương. Họ giúp bà quảng bá, bán hàng online. Mỗi tháng, bà tích góp từng đồng trả nợ. Sau 10 năm miệt mài, đến tháng 2/2021, ở tuổi 90, bà trả nốt 70.000 nhân dân tệ (gần 250 triệu đồng), cuốn sổ nợ chính thức khép lại! Bà cười tươi: "Bây giờ tôi vô nợ một thân nhẹ, ngủ ngon mỗi đêm".

Sự kiên cường ấy được công nhận: Năm 2018, bà nhận danh hiệu "Mười nhân vật đáng tin cậy hàng đầu quốc gia"; năm 2021, "Niềm tự hào Chiết Giang". Giới trẻ bình luận rần rần: "Mình trẻ mà nợ vài trăm triệu đã stress, bà 80 tuổi nợ 70 tỷ mà vẫn vượt qua, học hỏi thôi!"

Sau khi trả hết nợ, bà quyết định nghỉ hưu thật sự. Bà dán biển "đại thanh lý cuối năm" tại cửa hàng, bán nốt 4.000 sản phẩm tồn kho để "sống ẩn".

Nguồn: HK01.