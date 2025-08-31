9 chàng trai trong phim 300 tỷ cả nước đều muốn xem

"Cơn sốt" Mưa Đỏ không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, tính đến hôm nay (31/8) tác phẩm điện ảnh này chính thức vượt mốc 300 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam) chỉ sau 9 ngày công chiếu.

Nhiều khán giả cho biết họ xem phim 2-3 lần chưa chán vì quá ấn tượng với những thước phim tái hiện 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị.

Mưa Đỏ đang là dự án hot nhất lúc này.

Cùng với sức nóng của phim, tên tuổi dàn cast cũng nhận được nhiều sự quan tâm không kém, khi có rất nhiều người là những gương mặt mới toanh, những cái tên trẻ trung được tuyển từ hơn 1.000 hồ sơ qua các buổi casting ở Hà Nội và TP.HCM; trước khi quay họ được huấn luyện võ thuật, tác phong và kỹ năng chiến đấu để vào vai thuyết phục.

Dù là phản diện hay chính diện thì cũng đều gây ấn tượng với diễn xuất và vẻ ngoài điển trai.

Cùng điểm qua hồ sơ 9 chàng trai đang “nóng rực” của màn ảnh Việt này nhé:

1. Đỗ Nhật Hoàng - vai Vũ Kiên Cường

Từ sinh viên tại Nhạc viện Hà Nội, Cường từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Nhật Hoàng đã gây chú ý bởi vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, là nhân vật trung tâm gắn kết cả tiểu đội, vừa dũng cảm ngoài chiến hào, vừa mang chiều sâu tâm lý.

Nam chính để lại nhiều ấn tượng.

Những đoạn cut trong phim Mưa Đỏ khiến Đỗ Nhật Hoàng thành cái tên được săn lùng. Từ đó, cư dân mạng ráo riết tìm kiếm profile của anh chàng. Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao lên đến 1m80 cùng gương mặt điển trai.

Trước đó, ngoài vai trò diễn viên Đỗ Nhật Hoàng làm mẫu ảnh, từng là vũ công. Trước đó, trên sóng Chương Trình Người Ấy Là Ai, sao nam từng gây chú ý khi chia sẻ bản thân là người song tính. Anh có quãng thời gian hẹn hò với diễn viên Yên Đan, đã "đường ai nấy đi" vào tháng 2/2025.

Đỗ Nhật Hoàng ngoài đời.

2. Phương Nam - vai Nông Văn Tạ

Anh Tạ - Tiểu đội trưởng - lấy đi nhiều nước mắt của khán giả trong phim, ngoài đời là sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trước khi đến với Mưa Đỏ, Phương Nam từng tham gia diễn xuất ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, song chưa tạo được nhiều sự chú ý.

Anh Tạ lấy đi tiếng cười và cũng nhiều nước mắt của khán giả.

Lần này, để hóa thân làm Tạ, Phương Nam cho biết đã giảm 15 kg, phơi nắng. Bởi thế, khi nhìn hình trong phim, nhiều người chắc bất ngờ với ngoại hình trước đó của anh ở ngoài đời, trông điển trai, lịch lãm.

9X đã lập gia đình, có một cô con gái nhỏ. Vợ của sao nam tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Anh chàng đã có vợ con ngoài đời, ngoại hình cũng khác hẳn trên phim.

3. Lâm Thanh Nhã - vai Bình

Trong phim, anh vào vai Bình - chàng lính hiền lành, nhiều góc khuất nội tâm, từ ngây thơ đến trưởng thành qua chiến tranh.

Lâm Thanh Nhã trong phim.

Anh chàng sinh năm 1995, quê Tiền Giang, tốt nghiệp Học viện Bưu chính Viễn thông. Lâm Thanh Nhã có thời gian dài gắn bó với công việc người mẫu lookbook, là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang săn đón.

Visual ngoài đời đỉnh cỡ này.

4. Đình Khang - vai Tú

Đình Khang sinh năm 2000, quê Gia Lai, có nền tảng Taekwondo 10 năm. Vai Tú là một trong những nhân vật được khán giả thương nhớ nhất - cậu học sinh chưa tròn 18 tuổi, đáng yêu, năng lượng và khát khao hòa bình.

Tú trong phim - em út được nhiều người yêu mến.

Ngoài đời, Khang trẻ trung, ngoại hình sáng. Cậu bạn từng tham gia đóng phim ngắn, MV trước khi chạm ngõ điện ảnh.

Vibe em út ngoài đời.

5. Hoàng Long - vai Sen

Xuất thân từ Nhà hát Kịch Hà Nội, Hoàng Long vốn quen với những vai diễn sân khấu. Trong Mưa Đỏ, anh vào vai Sen - người lính đặc công rắn rỏi, thiện chiến nhưng cũng chất chứa nhiều tâm sự. Lối diễn tiết chế, biểu cảm tinh tế giúp Long ghi dấu với khán giả.

Anh Sen trong phim cực ấn tượng với khán giả.

Đời thường, Hoàng Long mang vẻ điềm đạm, chững chạc.

Hoàng Long khá kín tiếng trên mạng xã hội, anh chàng hiếm khi chia sẻ hình ảnh cá nhân.

6. Nguyễn Hùng - vai Hải

Sinh năm 1999, Nguyễn Hùng là ca sĩ nhóm Maydays, từng sáng tác ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn lấy cảm hứng từ chính Mưa Đỏ. Trong phim, Hải là người lính tháo vát, tình cảm và gắn bó mật thiết với đồng đội.

Ngoài đời, Nguyễn Hùng trẻ trung, đa tài, vừa hát hay vừa sáng tác giỏi. Đây là gương mặt nghệ sĩ mới đầy triển vọng.

Hùng được biết đến nhiều với vai trò ca, nhạc sĩ.

7. Trần Gia Huy - vai Tấn

Trong phim, Trần Gia Huy vào vai Tấn - tân sinh viên ngây thơ, lạc quan, cũng là người sống sót cuối cùng của tiểu đội. Hình ảnh Tấn trưởng thành sau khói lửa để lại nhiều day dứt.

Vai diễn để lại nhiều ấn tượng.

Trần Gia Huy sinh năm 2002, theo đuổi bộ môn đá cầu từ năm học lớp 5. Anh chàng tham gia đội đá cầu tại Hà Nội, từng là vận động viên đá cầu ở tuyển quốc gia. Năm 2022, giành chức vô địch đá cầu nội dung đôi nam toàn quốc. Sau đó Gia Huy chuyển sang học diễn viên kịch truyền hình tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và đang là tân binh trong làng giải trí.

Đời thường, với ngoài điển trai, Gia Huy ngoài đời được cư dân mạng nói đùa là style chuẩn “boy phố”. Vì vậy trước khi tham gia vào phim Mưa Đỏ, anh chàng cũng phải thay đổi bản thân khá nhiều để hợp vai như tự cắt tóc đầu đinh, tắm nước lạnh dưới thời tiết 12 độ,...

Vẻ ngoài điển trai của Trần Huy.

8. Steven Nguyễn - vai Quang

Phản diện đang được truy tìm info từ khi phim công chiếu đến thời điểm hiện tại chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt chính là Quang - do Steven Nguyễn (sinh năm 1991, TP.HCM) thủ vai. Netizen gọi đây là phản diện không ai muốn chết trong phim. Anh chàng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, từng nổi bật với web-drama Bi Long đại ca.

Phản diện đang được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội.

Steven ngoài đời cao 1m78, vóc dáng vạm vỡ, điển trai, thường xuyên tập gym và đam mê ca hát. Anh từng cover nhiều bản nhạc trữ tình, được khán giả yêu thích không kém mảng hành động.

Nhan sắc ngoài đời đỉnh cỡ này.

9. Lương Gia Huy - vai Hoàng

Lương Gia Huy là gương mặt quen trong giới người mẫu, từng lọt Top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2015 và đăng quang Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017 tại Indonesia. Trong Mưa Đỏ, anh cũng thuộc tuyến nhân vật phản diện.

Trong Mưa Đỏ, anh vào vai Hoàng.

Đời thường, 9X cũng gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, rắn rỏi.

Ảnh: FBNV, tổng hợp.