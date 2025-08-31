Phim chiến tranh 'Mưa đỏ' phá kỷ lục phim Trấn Thành

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã vượt mốc 300 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 9 ngày khởi chiếu.

Mưa đỏ đang là tác phẩm có tốc độ tăng trưởng ấn tượng bậc nhất phòng vé Việt. Mỗi ngày, phim ghi nhận trung bình hơn 5.000 suất chiếu, với tỷ lệ lấp đầy rạp luôn ở mức cao và còn tiếp tục được các cụm rạp tăng thêm suất.

Thành tích này giúp Mưa đỏ phá vỡ kỷ lục của Bộ tứ báo thủ - bộ phim Tết do Trấn Thành sản xuất, vốn phải mất tới 13 ngày mới cán mốc 300 tỷ đồng. Với đà tăng trưởng hiện tại, Mưa đỏ được dự đoán sẽ sớm vượt qua Bộ tứ báo thủ để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất từ đầu năm 2025.

Không chỉ là “cơn sốt” về thương mại, Mưa đỏ còn ghi dấu ấn đặc biệt khi là phim chiến tranh cách mạng nhưng vẫn tạo được sức hút như các tác phẩm giải trí thuần túy.

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - khẳng định, thành công của Mưa đỏ là “cơ hội vàng” để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho dòng phim chiến tranh, cách mạng: “Chìa khóa nằm ở kịch bản tốt, chất lượng phim cao và công tác phát hành, quảng bá chuyên nghiệp”.



