9 quái vật từ "lục địa đã mất" gây sốc cho giới khoa học

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà cổ sinh vật học đã đặt tên và mô tả thành công một loài quái vật mới mang tên Tanyka amnicola, sống tận 275 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Nhị Điệp và xưa hơn hàng chục triệu năm so với loài khủng long đầu tiên.

Đó là một loài lưỡng cư sống trên siêu lục địa Gondwana, một lục địa đã tan rã từ lâu ở phía Nam hành tinh.

Quái vật Tanyka amnicola - Ảnh đồ họa: Vitor Silva



"Tanyka amnicola thuộc một dòng dõi cổ xưa mà chúng ta không biết là còn tồn tại đến tận bây giờ, và nó cũng là một loài động vật thực sự kỳ lạ” tiến sĩ Jason Pardo từ Bảo tàng Field (Mỹ) cho biết.

Phần hàm của con quái vật có một sự biến dạng kỳ lạ. Hàm dưới bị xoắn, do đó thay vì hướng lên trên, răng lại hướng ra hai bên.

Trong khi đó phần xương hàm của nó thay vì hướng về phía lưỡi như chúng ta thì hướng lên vòm miệng. Bề mặt xương hàm được bao phủ bởi một loạt các răng nhỏ hơn gọi là răng lược, tạo thành một bề mặt nghiền thức ăn giống như dụng cụ bào pho mát.

“Chúng tôi đã vò đầu bứt tai suốt nhiều năm, tự hỏi liệu đó có phải là một dạng dị tật nào đó hay không?” - tiến sĩ Pardo nói với tờ Sci-News.

Vì vậy họ đã phải tìm thêm nhiều mẫu vật. Cho đến nay, đã có 9 phần xương hàm hóa thạch của loài này được tìm thấy tại nhiều địa điểm khác nhau, có thể là từ 9 con khác nhau.

Điều này đã giúp xác định sự xoắn vặn này không phải là dị tật, mà là cấu tạo tự nhiên độc đáo của con vật. Các nhà khoa học tin rằng bộ hàm đã giúp con vật nghiền thực vật hiệu quả hơn.

Ngoài hình dạng kỳ dị, con quái vật cũng không thuộc về bất kỳ dòng dõi nào đã biết của kỷ Tam Điệp.

Các nhà nghiên cứu tin rằng nó là một thành viên còn sót lại của dòng dõi động vật 4 chân nguyên thủy, một "hóa thạch sống" ngay cả trong thời đại của nó. Xét về hình dáng, Tanyka amnicola gần giống một con thú mỏ vịt quái dị, nhưng thực ra không cùng dòng dõi.



