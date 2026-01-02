9 sự thật về nồi cơm điện, ai chưa biết thì thật đáng tiếc

Dù là thiết bị quen thuộc trong hầu hết mọi gia đình, nồi cơm điện lại thường bị sử dụng theo thói quen hơn là đúng cách. Nhiều lỗi nhỏ tưởng chừng không đáng kể nhưng về lâu dài có thể khiến cơm nấu kém ngon, nồi nhanh hỏng, thậm chí tiềm ẩn rủi ro về an toàn điện. Dưới đây là 9 lưu ý quan trọng khi sử dụng nồi cơm điện, nên biết sớm để dùng nồi bền hơn, cơm ngon hơn và an tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

1. Cần lau khô thân nồi và đáy lòng nồi trước khi cắm điện

Trước khi đặt lòng nồi vào thân nồi cơm điện, cần đảm bảo cả hai đều khô ráo. Nước đọng ở đáy lòng nồi hoặc mâm nhiệt sẽ làm giảm khả năng truyền nhiệt, khiến cơm chín không đều, lâu sôi. Về lâu dài, độ ẩm tích tụ còn có thể gây oxy hóa mâm nhiệt, chập điện hoặc làm nồi nhanh xuống cấp. Đây là thao tác rất nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của nồi.

2. Nên dùng hai tay khi đặt lòng nồi vào thân nồi

Thói quen đặt lòng nồi bằng một tay, thả mạnh xuống thân nồi khá phổ biến. Tuy nhiên, điều này dễ làm đáy nồi lệch tâm, méo nhẹ hoặc không tiếp xúc đều với mâm nhiệt. Khi đặt nồi bằng hai tay, nhẹ nhàng xoay cho khớp, nhiệt sẽ được truyền đều hơn, cơm chín tơi và hạn chế tình trạng cháy đáy hay sống mặt trên.

3. Cần đặt nồi cơm điện đúng vị trí, trên mặt phẳng chắc chắn

Nồi cơm điện nên được đặt trên bề mặt phẳng, khô ráo, tránh rung lắc. Không nên đặt sát tường, gần bồn rửa hay nơi ẩm ướt vì vừa cản trở lỗ thoát hơi, vừa tăng nguy cơ rò điện. Khi nồi bị đặt nghiêng hoặc không vững, rơ-le nhiệt có thể hoạt động sai, khiến nồi tự ngắt sớm hoặc không chuyển sang chế độ giữ ấm đúng lúc.

4. Không nên vo gạo trực tiếp trong lòng nồi

Nhiều người tiện tay vo gạo ngay trong lòng nồi để tiết kiệm bát rửa, nhưng đây là thói quen không hoàn toàn tốt. Bởi hạt cát nhỏ, sạn gạo có thể làm trầy lớp chống dính khi vo, lâu ngày khiến nồi bong tróc, cơm dễ dính đáy và khó vệ sinh. Tốt nhất nên vo gạo trong rổ hoặc tô riêng, sau đó mới cho vào lòng nồi.

5. Không bấm nút nấu lại quá nhiều lần

Khi cơm chưa vừa ý, nhiều người có thói quen bấm lại nút nấu thêm một hoặc nhiều lần. Việc này khiến cơm bị khô, mất vị ngọt tự nhiên và dễ cháy. Quan trọng hơn, rơ-le nhiệt trong nồi phải hoạt động liên tục ở cường độ cao, làm giảm độ bền và tăng nguy cơ hỏng hóc. Nếu cơm bị nhão hoặc sống, nên điều chỉnh lượng nước cho lần nấu sau thay vì cố "cứu" bằng cách nấu lại.

6. Không nên bít lỗ thoát hơi trong quá trình nấu

Lỗ thoát hơi có vai trò điều hòa áp suất và nhiệt độ bên trong nồi. Việc che hoặc vô tình bịt kín lỗ thoát hơi bằng khăn, vật dụng khác có thể khiến hơi nước không thoát ra được, làm cơm nhão, sôi trào hoặc gây áp lực lên linh kiện bên trong. Trong quá trình nấu cũng không nên mở nắp nồi đột ngột vì sẽ làm thất thoát nhiệt, ảnh hưởng đến chất lượng cơm.

7. Không để thìa, muỗng kim loại trong nồi khi nấu hoặc giữ ấm

Thìa kim loại có thể làm trầy lớp chống dính khi tiếp xúc với lòng nồi, đặc biệt khi nhiệt độ cao. Ngoài ra, việc để vật cứng trong nồi khi giữ ấm lâu còn có thể làm biến dạng đáy lòng nồi. Nên sử dụng muỗng nhựa hoặc gỗ chuyên dụng và chỉ cho vào sau khi cơm đã chín.

8. Không cắm điện nồi cơm khi chưa có lòng nồi hoặc không có gạo, nước

Cắm điện khi nồi trống hoặc thiếu nước có thể làm mâm nhiệt bị quá nhiệt, dẫn đến cháy mâm hoặc hỏng rơ-le. Đây là lỗi khá nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra do bất cẩn. Trước khi cắm điện, nên kiểm tra lại xem lòng nồi đã được đặt đúng và có đủ gạo, nước hay chưa.

9. Vệ sinh nồi định kỳ, nhất là nắp và van thoát hơi

Cặn tinh bột, hơi nước đọng lâu ngày ở nắp nồi và van thoát hơi có thể gây mùi hôi, làm cơm nhanh ôi và ảnh hưởng đến khả năng thoát hơi. Việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp cơm ngon hơn mà còn kéo dài tuổi thọ nồi. Với nồi có nắp rời, nên tháo ra rửa sạch mỗi tuần một lần.

Sử dụng nồi cơm điện đúng cách không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, mà chủ yếu nằm ở việc chú ý đến những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Chỉ cần thay đổi vài thói quen đơn giản, bạn đã có thể nấu được nồi cơm ngon hơn, dùng nồi bền hơn và tránh được nhiều rủi ro không đáng có.

