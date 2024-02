9 thói quen giúp đời thêm hạnh phúc giữa bộn bề, rèn luyện để người trẻ ra, sống vô lo vô nghĩ

1. Tập trung vào bản thân

Có lẽ bạn không nhận ra, khi bạn sống hết mình, cũng là đang giảm bớt sự lo lắng.

Tìm thứ gì đó giúp bạn tập trung, bất kể là tập thể dục, đọc sách, xem phim hay học tập. Nếu bạn không thể tìm thấy điều mình hứng thú, hãy đi tìm thứ gì đó bạn không quá chán ghét, và trau dồi nó từ từ. Mỗi khi bạn tiến lên một bước, sự lo lắng sẽ giảm đi một điểm.

2. Quản lý bản thân, bớt nhiều chuyện

Tọc mạch, thích xen vào chuyện thị phi, chỉ khiến bạn rước về nhiều lo lắng. Bớt lo chuyện không phải của mình, bạn sẽ thấy rằng bản thân sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiều cảm xúc của người khác.

Thời gian và sức lực có hạn, tốt hơn hết bạn nên chăm sóc bản thân trước, rồi mới đến người khác.

3. Ngừng so sánh

Hôm qua so sánh, hôm nay cũng so sánh, thậm chí cả ngày mai cũng tương tự. Mọi sự cân đo đong đếm đều không hợp lý khi khi bạn đối chiếu 2 đối tượng là cuộc sống của chính mình và cuộc sống của người khác. Hành động so sánh thường mang lại rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Thói quen này khiến bạn dần xa rời hạnh phúc mà không hề hay biết.

4. Bớt giận dữ

Ít làm cho bản thân tức giận, đừng để bản thân tức giận, hãy để mình có tâm trạng ổn định, một người hoàn toàn không thể không tức giận. Quá trình này cần phải rèn luyện ở rất nhiều phương diện như sự nhẫn nại, biết thấu hiểu, xem nhẹ chuyện không cần thiết…

5. Học cách giải phóng cảm xúc phù hợp

Cuộc sống chắc chắn sẽ có cảm xúc tiêu cực, vì vậy đôi khi bạn cần sử dụng một số phương pháp để giải phóng áp lực.

Gõ 1000 từ trên bàn phím, âm thanh lách tách có thể làm dịu tâm trạng của bạn một chút. Viết 500 từ vào sổ ghi chép , viết ra những lý do ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Đi bộ hóng mát trong công viên. Đi du lịch… Hãy làm những gì mình thích!

6. Học cách buông bỏ

Có một số điều trong cuộc sống cần được buông bỏ, giúp bạn nhẹ gánh và bình tĩnh hơn.

Trong hành trình của cuộc sống, nếu bạn đặt dồn nén tất cả tâm trạng vào lòng, bạn sẽ mệt mỏi. Vì vậy tốt hơn hết là học cách buông bỏ một cách thích hợp, đời tự nhiên nhẹ tựa lông hồng.

7. Hãy làm một người tích cực

Một nội tâm tích cực có thể mang lại 80% hạnh phúc cho chính bạn, kết giao với người bạn tích cực có thể mang lại 10% hạnh phúc.

8. Học cách làm phong phú bản thân

Làm việc và ngủ nghỉ hợp lý. Nâng cao năng lực chuyên môn đi đôi với hành trình khám phá thế giới nội tâm của bản thân.

Sống mà chỉ biết làm việc thì bị gọi là một cái máy. Nhưng không có tiền thì không thể sống được. Do đó, hãy là cái máy làm việc giữa cánh đồng hoa, vừa có tiền vừa thoải mái tâm hồn.

9. Mỉm cười trước những thăng trầm của cuộc sống

Cuộc sống không như ý, không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió. Song dù đã trải qua điều gì, chúng ta cũng phải học cách cười và bước tiếp. Chỉ cần có hy vọng trong lòng, bình tĩnh và mỉm cười, hố sâu sẽ có ánh sáng hy vọng soi rọi.

Trong năm mới, hãy giữ tâm trạng vui vẻ, rèn luyện một sở thích, điều chỉnh cảm xúc, bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc không quá khó để có được.