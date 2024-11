9 thực phẩm gây sốt vì có tác dụng ngang ngửa thuốc giảm cân: Danh sách hàng ngày của bạn liệu có đủ?

Thuốc giảm cân như Ozempic ngày càng phổ biến nhờ khả năng hỗ trợ giảm cân, chủ yếu nhờ tác dụng ức chế sự thèm ăn. Ozempic thuộc nhóm thuốc chủ vận thụ thể GLP-1, bắt chước hormone GLP-1. Điều này làm chậm quá trình rỗng dạ dày và gửi tín hiệu no đến não. Về cơ bản có nghĩa là thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu hơn, báo cho não biết rằng bạn đã no và không cần thêm thức ăn. Kết quả là giảm lượng calo tiêu thụ, cuối cùng giúp giảm cân.

Nhưng bạn có biết rằng, một số loại thực phẩm có thể kích hoạt tự nhiên các cơ chế tương tự, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và kiềm chế sự thèm ăn không? Dưới đây là 9 thực phẩm hoạt động giống như thuốc giảm cân. Chúng giúp bạn kiểm soát sự thèm ăn tốt hơn, giúp bạn dễ dàng kiểm soát cơn đói và bám sát mục tiêu giảm cân của mình.

Yến mạch

Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan, đặc biệt là beta-glucan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng cảm giác no. Bằng cách tạo thành một chất giống như gel trong dạ dày, yến mạch làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, giữ cho bạn no lâu hơn. Điều này bắt chước cách GLP-1 kéo dài quá trình tiêu hóa, giảm tần suất và cường độ của cơn đói.

Vậy nên hãy bắt đầu ngày mới của bạn với một bát yến mạch thịnh soạn để no hơn suốt cả ngày nhé!

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là một món ăn nhẹ giàu protein, giúp no lâu và giảm cảm giác đói. Protein mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn carbohydrate, giúp kiềm chế sự thèm ăn. Nghiên cứu cũng cho thấy, protein có thể làm tăng sự tiết GLP-1 tự nhiên, giúp tăng cường cảm giác no.

Hãy chọn sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không đường để có lượng protein tối đa và lượng đường bổ sung tối thiểu, thêm các loại hạt và quả mọng tươi vào món ăn của mình.

Đậu lăng

Đậu lăng rất giàu chất xơ và protein. Cả hai đều hỗ trợ giảm cân bằng cách thúc đẩy cảm giác no, ổn định lượng đường trong máu. Chất xơ trong đậu lăng làm chậm quá trình tiêu hóa, bắt chước tác dụng của GLP-1. Hàm lượng protein trong đậu lăng cũng kích hoạt các hormone gây cảm giác no, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời từ thực vật để kiểm soát sự thèm ăn.

Táo

Táo chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan nở ra trong dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa. Ăn một quả táo trước bữa ăn có thể giảm tổng lượng calo nạp vào bằng cách giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn. Vị ngọt tự nhiên của táo cũng có thể thỏa mãn cơn thèm ngọt, khiến chúng trở thành một món ăn nhẹ tuyệt vời để kiểm soát cơn đói.

Bơ

Quả bơ rất giàu chất béo lành mạnh và chất xơ, cả hai đều góp phần tạo cảm giác no. Các chất béo không bão hòa đơn trong bơ giúp bạn cảm thấy no giữa các bữa ăn. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy, ăn chất béo lành mạnh kích thích giải phóng GLP-1, thúc đẩy cảm giác no. Hãy thử bắt đầu buổi sáng với bánh mì nướng bơ ăn kèm táo để giảm cân hiệu quả hơn.

Lúa mạch

Giống như yến mạch, lúa mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt khác có hàm lượng chất xơ beta-glucan cao. Loại chất xơ này làm tăng sản xuất GLP-1, làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn và kéo dài cảm giác no.

Thay thế ngũ cốc tinh chế bằng lúa mạch trong các món ăn như súp và salad có thể giúp giảm lượng calo nạp vào, cải thiện cảm giác no.

Hạt chia

Hạt chia là một loại siêu thực phẩm giàu chất xơ, có thể nở ra gấp 10 lần kích thước của chúng trong nước. Khi bạn ăn chúng, chúng hấp thụ chất lỏng và nở ra trong dạ dày, lấp đầy dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa. Điều này tương tự như cách GLP-1 làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Chỉ một thìa hạt chia thêm vào sữa chua, sinh tố hoặc bột yến mạch có thể giúp bạn cảm thấy no hơn trong nhiều giờ.

Trứng

Trứng là một loại thực phẩm giàu protein khác giúp tăng cảm giác no bằng cách tăng mức độ hormone no, bao gồm cả GLP-1. Các nghiên cứu cho thấy, những người ăn trứng vào bữa sáng cảm thấy no hơn và tiêu thụ ít calo hơn trong suốt cả ngày so với những người ăn bữa sáng giàu carbohydrate như bánh mì tròn hoặc bánh ngọt.

Bổ sung trứng vào bữa ăn của bạn có thể giúp kiểm soát cơn đói và hỗ trợ giảm cân.

Rau lá xanh đậm

Rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina và củ cải Thụy Sĩ giàu dinh dưỡng, hàm lượng nước cao và chứa nhiều chất xơ. Tất cả đều giúp bạn no mà không cần thêm nhiều calo. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa. Lượng lớn các loại rau này kích hoạt các thụ thể làm căng trong dạ dày, báo hiệu cảm giác no cho não.

Kết hợp rau lá xanh đậm với protein nạc như cá hồi hoặc gà nướng có thể giúp hoàn thiện bữa ăn và cung cấp chất dinh dưỡng cân bằng.

Nếu bạn đang tìm cách hỗ trợ nỗ lực giảm cân một cách tự nhiên, những thực phẩm này thật sự không nên bỏ qua. Mặc dù chúng sẽ không thay thế hoàn toàn được hiệu lực của thuốc giảm cân, nhưng việc kết hợp các loại thực phẩm bắt chước tác dụng của GLP-1 có thể giúp giảm cơn thèm ăn và thúc đẩy cảm giác no, giúp bạn sớm đạt mục tiêu.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Eat this)