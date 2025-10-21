9 thực phẩm nằm trong "danh sách đen" khi ăn sáng của bác sĩ tim mạch: Nhiều người Việt mê

Buổi sáng là khởi đầu quan trọng của một ngày mới, nhưng không ít người Việt lại đang vô tình “hủy hoại” sức khỏe tim mạch ngay từ bữa đầu tiên trong ngày. Sau hơn 20 năm điều trị cho bệnh nhân bị tắc nghẽn mạch máu và rối loạn chuyển hóa, bác sĩ tim mạch người Mỹ Sanjay Bhojraj đã chỉ ra rằng nhiều người dù tập thể dục chăm chỉ vẫn mắc bệnh tim. Nguyên nhân không nằm ở vận động, mà ở chính những món ăn sáng tưởng là vô hại.

Dưới đây là 9 loại thực phẩm ăn sáng nằm trong “danh sách đen” của bác sĩ tim mạch, nhưng lại xuất hiện thường xuyên trong bữa sáng của người Việt:

1. Ngũ cốc và bánh ngọt nhiều đường

Nhiều người tin rằng bánh ngũ cốc, bánh quy hay bánh ngọt là lựa chọn nhanh gọn và lành mạnh, nhưng chúng lại chứa lượng đường tinh luyện cao. Khi ăn vào buổi sáng, lượng đường trong máu tăng vọt, khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải giữa buổi và lâu dài còn làm tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì, tim mạch. Một bát cháo yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám sẽ tốt hơn nhiều.

2. Thịt nguội, xúc xích, đồ hộp

Thịt nguội, xúc xích hay cá hộp tiện lợi nhưng chứa nhiều nitrit và nitrat - những chất có thể chuyển hóa thành hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Thói quen ăn thường xuyên còn khiến huyết áp tăng, thành mạch máu bị tổn thương. Nếu muốn ăn sáng với thịt, hãy chọn ức gà, thịt lợn nạc hoặc cá hấp thay vì đồ chế biến sẵn.

3. Nước ngọt, trà sữa, cà phê nhiều đường

Một ly trà sữa hay nước ngọt buổi sáng khiến lượng đường huyết tăng nhanh, gây mệt mỏi, chóng mặt và ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch. Ngay cả cà phê hòa tan có thêm đường và sữa đặc cũng khiến cơ thể nạp quá nhiều năng lượng rỗng. Hãy chuyển sang cà phê đen hoặc nước lọc chanh ấm để tỉnh táo mà không hại tim.

4. Đồ chiên rán như bánh rán, quẩy, trứng chiên nhiều dầu

Những món ăn quen thuộc này thường được chế biến bằng dầu chiên lại nhiều lần. Dầu bị oxy hóa ở nhiệt độ cao tạo ra các hợp chất có hại, dễ bám vào thành mạch và làm tăng nguy cơ xơ vữa, đột quỵ. Các món hấp, luộc hoặc nướng nhẹ bằng dầu ô liu là lựa chọn tốt hơn.

5. Tinh bột tinh chế

Bánh mì trắng, mì ăn liền ... những thực phẩm tinh bột tinh chế này tiêu hóa rất nhanh, khiến đường huyết tăng đột ngột rồi giảm nhanh, khiến cơ thể mệt mỏi và dễ tích mỡ. Ăn lâu dài làm tăng nguy cơ tiểu đường và bệnh tim. Nên thay bằng cơm gạo lứt, bánh mì nguyên cám hoặc cháo đậu.

6. Bơ thực vật, phô mai chế biến

Bơ thực vật rẻ, tiện lợi nhưng lại chứa chất béo chuyển hóa - “kẻ thù” của tim mạch. Chất này làm tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu. Nếu muốn thêm vị béo, hãy chọn bơ động vật hoặc dầu ô liu nguyên chất.

7. Đồ chay nhiều dầu mỡ, gia vị

Nhiều người nghĩ ăn chay là tốt cho tim, nhưng các món chay chiên rán, tẩm ướp nhiều muối, nước tương hay bột ngọt lại gây hại ngược. Chúng chứa nhiều natri và dầu công nghiệp, làm tăng huyết áp và viêm mạch máu. Hãy ưu tiên rau củ luộc, hấp hoặc đậu phụ nấu đơn giản.

8. Các món kho, rang mặn

Người Việt rất thích cơm sáng với thịt rang, cá kho hoặc trứng chiên mắm. Tuy nhiên, những món này thường chứa lượng muối gấp đôi nhu cầu mỗi bữa, gây áp lực cho tim và thận, khiến huyết áp tăng cao. Nếu vẫn muốn ăn, nên giảm gia vị và cân bằng bằng rau luộc hoặc canh nhạt.

9. Cà phê sữa, cà phê thêm kem hương vị

Ly cà phê buổi sáng là thói quen của nhiều người, nhưng khi thêm sữa đặc, kem béo hay siro hương vị, nó trở thành “bom đường” thật sự. Những thành phần này chứa chất béo bão hòa, đường tinh luyện và hương liệu nhân tạo, lâu dài làm tăng mỡ máu và gây viêm mạch. Cà phê đen pha loãng hoặc sữa hạt không đường là lựa chọn thân thiện hơn với tim.

Bác sĩ Sanjay Bhojraj khuyến nghị, để bảo vệ tim mạch, hãy bắt đầu bằng việc chọn bữa sáng thật sự “sạch”: ít muối, ít đường, không chiên rán, ưu tiên rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và đạm lành mạnh. Một bữa sáng nhẹ, đúng cách có thể không chỉ giúp bạn tỉnh táo cả ngày mà còn giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch về lâu dài.