90% người bỏ qua chỉ số này, đang âm thầm rút ngắn tuổi thọ: Một loại quả quen thuộc có thể giúp cải thiện

Trong đó có một chỉ số tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại liên quan mật thiết đến tuổi thọ: khả năng cung cấp và sử dụng oxy của cơ thể, tức năng lực tim phổi.

Khi cơ thể thiếu oxy, nguy cơ bệnh tật tăng rõ rệt

Hàm lượng oxy trong cơ thể không chỉ đơn giản là dung tích phổi hay nhịp tim. Đó là tổng hòa của khả năng tim bơm máu, phổi trao đổi khí, hệ tuần hoàn vận chuyển oxy và cơ bắp sử dụng oxy hiệu quả hay không.

Một nghiên cứu công bố năm 2023 cho thấy, những người có chức năng tim phổi tốt, đồng nghĩa với khả năng sử dụng oxy hiệu quả, có nguy cơ mắc nhiều loại ung thư thấp hơn đáng kể như ung thư đầu cổ, thực quản, dạ dày, tụy, gan, đại trực tràng và thận. Đáng chú ý, nguy cơ ung thư phổi giảm tới 42% ở nhóm có chỉ số tim phổi cao.

Vấn đề là chúng ta không thể “nhìn” thấy lượng oxy trong cơ thể. Vậy làm sao để tự đánh giá?

Bài test đơn giản tại nhà: Đạp xe trên không

Bạn có thể thử bài kiểm tra “đạp xe trên không” ngay tại nhà.

Cách thực hiện: Nằm ngửa trên thảm hoặc giường phẳng, hai tay đặt dọc thân người, lòng bàn tay úp xuống. Co gối, nâng hai chân lên, giữ thân trên cố định. Sau đó duỗi một chân ra phía trước gần chạm mặt sàn rồi đổi chân, thực hiện luân phiên như động tác đạp xe, giữ nhịp đều.

Cách đánh giá: Nếu trong 1 phút bạn không đạt được 60 lần đạp (mỗi lần hai chân luân phiên tính là 1 lần), có thể chức năng tim phổi đang ở mức yếu, khả năng cung cấp oxy chưa tối ưu. Khi đó, nên chú ý cải thiện sớm.

Ba cách đơn giản giúp tăng khả năng cung cấp oxy

Ngay cả khi kết quả chưa lý tưởng, bạn cũng không cần quá lo lắng. Chức năng tim phổi có thể cải thiện nếu kiên trì điều chỉnh lối sống.

- Ăn sống 2 quả cà chua mỗi ngày

Một nghiên cứu kéo dài 10 năm của Trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins theo dõi 680 người trưởng thành tại Đức, Na Uy và Anh cho thấy, những người ăn sống 2 quả cà chua mỗi ngày có tốc độ suy giảm chức năng phổi chậm hơn. Hiệu quả này càng rõ ở những người đã bỏ thuốc lá.

Cà chua giàu kali và lycopene. Kali giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ hệ tim mạch vận hành ổn định, từ đó quá trình vận chuyển oxy hiệu quả hơn. Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm cholesterol và hạn chế tổn thương oxy hóa ở thành mạch, đồng thời bảo vệ cả tim và phổi.

- Tập thở bụng đều đặn

Bên cạnh dinh dưỡng, thở đúng cách cũng là chìa khóa nâng cao khả năng trao đổi oxy. Thở bụng giúp phổi mở rộng tối đa, tăng lượng khí hít vào, đồng thời giảm căng thẳng.

Cách tập: Ngồi hoặc đứng thẳng. Hít sâu bằng mũi, cảm nhận bụng phình ra. Giữ hơi 2 đến 3 giây để oxy khuếch tán tốt hơn vào máu. Sau đó thở ra chậm bằng miệng trong 4 đến 6 giây, cảm nhận bụng xẹp xuống. Thực hiện 3 đến 5 hiệp mỗi ngày, mỗi hiệp 10 lần.

- Tập với dây kháng lực tại nhà

Các bài tập nhẹ với dây kháng lực giúp tăng sức mạnh cơ bắp, thúc đẩy tuần hoàn, từ đó hỗ trợ tim phổi làm việc hiệu quả hơn mà vẫn an toàn cho khớp, đặc biệt phù hợp với người trung niên và cao tuổi.

Có thể tập kéo giãn phần thân trên bằng cách đứng lên dây, hai tay kéo ngang vai rồi từ từ thu về. Hoặc tập phần thân dưới bằng cách đặt dây dưới bàn chân, kéo lên kết hợp nâng chân, giúp tăng sức mạnh cơ đùi và cải thiện tuần hoàn máu.

Kiên trì những thay đổi nhỏ mỗi ngày như vậy sẽ giúp cơ thể được “bổ sung oxy” tự nhiên, cải thiện nền tảng tim phổi và góp phần bảo vệ tuổi thọ lâu dài.

Nguồn và ảnh: QQ