95 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

22-10-2025 - 10:26 AM | Xã hội

95 chủ xe máy có tên trong danh sách cần nhanh chóng đến cơ quan chức năng để giải quyết và nộp phạt nguội theo quy định hiện hành.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, trong khoảng thời gian từ ngày 10/10 đến 17/10/2025, lực lượng chức năng đã ghi nhận 95 trường hợp xe mô tô (xe máy) vi phạm giao thông bị xử phạt nguội theo Nghị định 168.

Trong đó, có 60 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 12 trường hợp người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, và 23 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

60 trường hợp xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

95 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

12 trường hợp xe máy không đội mũ bảo hiểm:

95 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

23 trường hợp xe máy chạy quá tốc độ quy định:

95 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội. 

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

361 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

