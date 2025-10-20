Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

164 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20-10-2025 - 16:37 PM | Xã hội

Nhiều trường hợp chủ xe máy vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ… được ghi nhận trong danh sách phạt nguội.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian từ ngày 3/10 đến ngày 10/10, lực lượng chức năng đã ghi nhận và xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống phạt nguội, cụ thể như sau:

79 trường hợp điều khiển xe vượt đèn đỏ:

99B1-423.35; 22B1-761.53; 99V1-7478; 99MĐ2-035.79; 99AF-009.93; 99E1-053.44; 99AE-052.55; 99H9-0637; 99F2-0798; 99G1-638.01; 99V1-9587; 99E1-144.14; 99B1-236.88; 99V1-4834; 98G1-162.21; 99E1-518.15; 99E1-534.78; 28N1-403.27; 99E1-458.93; 15B1-055.92; 99C1-506.87; 99AA-026.27; 99E1-695.75; 99E1-268.81; 99V2-4554; 99B1-575.54; 99AE-046.51; 99F2-1691; 99E1-694.20; 37V1-9667; 98K1-197.39; 99E1-646.52; 99AE-074.20; 99E1-146.31; 99AA-081.62; 99B1-122.94; 99E1-096.67; 99E1-484.22; 99MĐ5-057.33; 99E1-379.94; 99G1-031.00; 99MĐ5-069.40; 12Z1-108.47; 99E1-362.91; 99N1-8814; 12B1-111.53; 99H1-242.09; 99E1-611.87; 29V5-373.36; 99E1-512.65; 99H9-8791; 99V1-0945; 12T1-223.23; 99H4-9276; 99E1-663.18; 99E1-008.27; 99E1-385.55; 99E1-645.84; 99Y1-1138; 99H1-434.30; 99V1-0118; 99MĐ5-049.72; 37AS-014.01; 99G1-130.81; 99H4-5389; 29L5-319.50; 98B1-769.53; 36AM-037.16; 29H9-3690; 99MĐ5-051.27; 99E1-107.23; 29Y5-386.87; 99E1-107.23; 99AA-114.03; 99E1-361.90; 99E1-459.98; 99E1-567.89; 99G1-492.56; 99E1-300.05.

17 trường hợp điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm:

99C1-359.55; 59S2-211.93; 99B1-550.33; 99AA-111.88; 99G1-076.04; 99G1-623.54; 99C1-465.00; 99B1-083.96; 99G1-662.18; 99N1-4831; 99D1-597.35; 36MĐ4-052.54; 99G1-661.75; 99H7-7688; 99AA-303.27; 99MĐ1-095.27; 29Y3-232.56.

28 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định:

12H1-346.06; 29S6-415.28; 18F1-211.88; 18H1-807.16; 22F1-401.77; 29AG-000.74; 29X1-576.23; 29Y5-476.84; 30F2-6638; 37CA-021.02; 37P1-661.22; 97AK-025.18; 98B2-623.96; 98F1-328.69; 99E1-135.87; 99G1-432.21; 99E1-688.64; 98M6-4971; 99C1-208.25; 99H1-056.03; 12X1-279.54; 21C1-290.67; 98M1-256.34; 12AA-039.60; 98B2-796.03; 52Y1-7884; 98B2-693.56; 12TA-045.64.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2025 đến ngày 15/9/2025, tại Quốc lộ 1, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 40 trường hợp xe máy vi phạm lỗi chạy quá tốc độ qua hệ thống giám sát và phạt nguội.

164 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

164 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

164 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội. 

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Danh sách 361 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

