482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14-10-2025 - 07:33 AM | Xã hội

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả ghi nhận phương tiện vi phạm giao thông đường bộ từ ngày 16/8/2025 đến ngày 20/9/2025. 

Theo danh sách, tổng số phương tiện vi phạm là 482 trường hợp. 

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; rẽ trái/phải tại nơi cấm rẽ trái/phải.

Danh sách phương tiện, thời gian và hành vi cụ thể như sau:

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 11.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 12.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:

Cách 1: Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.

Tổng hợp: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

