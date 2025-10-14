Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách 366 xe bị phạt nguội ở Bắc Ninh tuần qua

14-10-2025 - 15:50 PM | Xã hội

Tuần từ 3/10 -10/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và xử lý phạt nguội 366 xe vi phạm an toàn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 366 xe vi phạm có 242 xe ô tô, 124 xe mô tô. Các lỗi chủ yếu gồm: Vượt đèn đỏ, không tuân thủ hiệu lệnh hoặc vạch kẻ đường, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm và dừng xe dưới gầm cầu vượt.

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Ô tô vượt đèn đỏ: 30F-627.85; 49A-687.41; 88C-299.65; 98A-914.11; 99A-135.66; 99A-299.59; 99C-146.24; 99A-656.19; 99A-245.05; 99A-244.76; 30E-155.38; 99A-797.99; 98G-004.96; 99A-797.99; 88C-30377; 98A-75617; 98A-38505; 98C-23551; 98C-18651; 30F-48693; 98A-25334; 98A-81375; 89C-12229; 98A-02120; 98A-14948; 98A-93613; 98B-12893; 98A-86074; 98A-86548; 30E-81529; 98A-55984; 20C-24242; 98B-05480; 30G-71581; 98A-02551; 98H-05174; 36A-57463; 99A-95427; 98A-95427; 99A-02578; 14N-6528; 98A-05260; 98A-14964; 99A-98702; 15K-30306.

Danh sách 366 xe bị phạt nguội ở Bắc Ninh tuần qua- Ảnh 1.

Ô tô vượt đèn đỏ tại đường Hùng Vương, phường Bắc Giang. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 98A-602.88; 98LD-008.54; 99A-302.29; 99A-399.37; 99A-443.91; 99A-502.85; 99A-525.65; 20A-505.79; 29E-138.23; 99A-246.34; 29K-046.77; 99A-662.96; 99H-068.76; 20A-046.60; 99A-563.15; 99H-019.13; 90A-189.67; 98A-754.41; 29D50421; 99C-134.86; 98A-246.38; 98A08462; 99A-749.87; 98H-068.01; 29A-202.33; 99A-127.93; 36K-172.15; 99A-288.19; 99LD-031.13; 15K-225.71; 99D-009.65; 29F-04266; 99A-33666; 98A-90229; 98A-30587; 29C-19559; 98G-00435; 98C-31235; 98A-5866; 98A-58866; 98B-04813; 99A-98537; 98B-08037; 29E-35442; 21H-02183; 20C-21907; 99A-41495; 98E-00440; 30G-15727; 98A-79274; 98A-23922; 98A-12437; 30E-44076; 29C-52155; 22A-14136; 98A-61439; 29A-07605; 98A-22574; 98A-61075.

Ô tô rẽ trái nơi có biển cấm: 98A-35656; 98A-29969; 98A-66731; 30G-24551; 98A-25167; 98A-42407; 98A-21245; 99C-22620; 30F-49908; 98A-23357; 98C-28527.

Ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt: 29H-88670; 88A-28039; 18A-06292; 98A-01025; 29LD-32021; 99A-27960; 98A-19236; 53N-5407; 30L-81049; 89H-02272; 15C-07511; 98A-19236.

Danh sách 366 xe bị phạt nguội ở Bắc Ninh tuần qua- Ảnh 2.

Ô tô dừng xe dưới chân cầu vượt. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô chạy quá tốc độ quy định: 14C-353.48; 14H-099.18; 15A-185.38; 30F-656.73; 30K-388.13; 34F-012.78; 98C-318.71; 99A-096.59; 99A-301.22; 99A-516.42; 99A-620.79; 99A-868.86; 99B-084.12; 99C-276.99; 99E-000.84; 99L-1245; 30F-930.29; 14A-521.78; 29K-246.09; 30H-763.25; 51D-308.90; 99H-026.86; 98A-535.84; 98A-878.68; 98C-341.77; 99A-451.34; 29A-349.17; 14A-517.67; 29C-922.64; 29H-296.92; 29H-474.60; 29H-577.05; 29R-003.87; 30F-602.51; 30G-215.89; 30H-428.83; 30H-772.31; 30M-872.59; 34A-783.01; 37B-203.07; 37H-148.95; 77RM-016.65; 89A-160.99; 89A-780.05; 90H-046.92; 98A-287.50; 98A-509.09; 98A-659.15; 98A-665.35; 98A-732.54; 98C-163.45; 99A-298.63; 99A-356.71; 99A-432.97; 99A-768.63; 99E-014.02; 17A-430.57; 19A-467.54; 19R-015.10; 24A-246.35; 29A-667.42; 29A-931.22; 29C-852.93; 29C-967.26; 29H-376.38; 29H-542.02; 29H-840.11; 29H-903.95; 29K-194.49; 30A-244.92; 30F-398.75; 30F-498.77; 30F-574.73; 30F-706.23; 30G-441.35; 30G-459.49; 30G-772.51; 30H-091.02; 30H-700.27; 30L-518.72; 30M-076.29; 30M-333.19; 30M-658.55; 30Y0777; 34A-313.96; 37A-586.93; 37H-091.67; 51K-443.54; 75C-123.09; 89A-052.98; 99A-006.68; 99A-240.53; 99A-406.62; 99A-766.61; 99A-817.89; 99C-223.47; 99H-046.47; 15H-080.01; 15RM-02525; 29E-039.05; 30F-099.22; 30K-386.32; 30L-832.89; 86A-256.69; 98A-202.24; 98A-303.80; 98A-482.87; 98A-636.69; 98A-655.46; 98A-809.32; 98C-351.05; 99A-412.89; 99A-812.63; 30H-778.20.

Mô tô vượt đèn đỏ: 99B1-423.35; 22B1-761.53; 99V1-7478; 99MĐ2-035.79; 99AF-009.93; 99E1-053.44; 99AE-052.55; 99H9-0637; 99F2-0798; 99G1-638.01; 99V1-9587; 99E1-144.14; 99B1-236.88; 99V1-4834; 98G1-162.21; 99E1-518.15; 99E1-534.78; 28N1-403.27; 99E1-458.93; 15B1-055.92; 99C1-506.87; 99AA-026.27; 99E1-695.75; 99E1-268.81; 99V2-4554; 99B1-575.54; 99AE-046.51; 99F2-1691; 99E1-694.20; 37V1-9667; 98K1-197.39; 99E1-646.52; 99AE-074.20; 99E1-146.31; 99AA-081.62; 99B1-122.94; 99E1-096.67; 99E1-484.22; 99MĐ5-057.33; 99E1-379.94; 99G1-031.00; 99MĐ5-069.40; 12Z1-108.47; 99E1-362.91; 99N1-8814; 12B1-111.53; 99H1-242.09; 99E1-611.87; 29V5-373.36; 99E1-512.65; 99H9-8791; 99V1-0945; 12T1-223.23; 99H4-9276; 99E1-663.18; 99E1-008.27; 99E1-385.55; 99E1-645.84; 99Y1-1138; 99H1-434.30; 99V1-0118; 99MĐ5-049.72; 37AS-014.01; 99G1-130.81; 99H4-5389; 29L5-319.50; 98B1-769.53; 36AM-037.16; 29H9-3690; 99MĐ5-051.27; 99E1-107.23; 29Y5-386.87; 99E1-107.23; 99AA-114.03; 99E1-361.90; 99E1-459.98; 99E1-567.89; 99G1-492.56; 99E1-300.05.

Danh sách 366 xe bị phạt nguội ở Bắc Ninh tuần qua- Ảnh 3.

Xe máy chạy quá tốc độ quy định. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Mô tô chạy quá tốc độ: 12H1-346.06; 29S6-415.28; 18F1-211.88; 18H1-807.16; 22F1-401.77; 29AG-000.74; 29X1-576.23; 29Y5-476.84; 30F2-6638; 37CA-021.02; 37P1-661.22; 97AK-025.18; 98B2-623.96; 98F1-328.69; 99E1-135.87; 99G1-432.21; 99E1-688.64; 98M6-4971; 99C1-208.25; 99H1-056.03; 12X1-279.54; 21C1-290.67; 98M1-256.34; 12AA-039.60; 98B2-796.03; 52Y1-7884; 98B2-693.56; 12TA-045.64.

Không đội mũ bảo hiểm: 99C1-359.55; 59S2-211.93; 99B1-550.33; 99AA-111.88; 99G1-076.04; 99G1-623.54; 99C1-465.00; 99B1-083.96; 99G1-662.18; 99N1-4831; 99D1-597.35; 36MĐ4-052.54; 99G1-661.75; 99H7-7688; 99AA-303.27; 99MĐ1-095.27; 29Y3-232.56.

Khi đến xử lý phạt nguội, người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:

Đối với xe ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Văn Chương/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Clip: Công an TP Hà Nội thông tin toàn cảnh vụ án Shark Bình bị bắt

Clip: Công an TP Hà Nội thông tin toàn cảnh vụ án Shark Bình bị bắt Nổi bật

Shark Bình, Nguyễn Hòa Bình bị bắt vì tội gì?

Shark Bình, Nguyễn Hòa Bình bị bắt vì tội gì? Nổi bật

Toàn bộ sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ của Shark Nguyễn Hòa Bình trước khi bị bắt

Toàn bộ sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ của Shark Nguyễn Hòa Bình trước khi bị bắt

15:30 , 14/10/2025
VIDEO: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ở Hải Phòng ngập sâu

VIDEO: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ở Hải Phòng ngập sâu

14:50 , 14/10/2025
Điểm mặt các "hot girl" dính loạt lùm xùm trước khi bị bắt

Điểm mặt các "hot girl" dính loạt lùm xùm trước khi bị bắt

14:39 , 14/10/2025
Chân dung Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030

Chân dung Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030

14:12 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên