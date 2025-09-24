Á Đông Land - Đại lý F1 phân phối Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Á Đông Land – Đại lý F1 phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Á Đông Land vinh dự đón nhận chứng nhận Đại lý F1 phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ từ chủ đầu tư Vinhomes.

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và uy tín của Á Đông Land trên thị trường bất động sản cao cấp.

Vinhomes Green Paradise – Siêu đô thị biển ESG++ hàng đầu thế giới

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là dự án đại đô thị biển sinh thái tiên phong của TP.HCM, được quy hoạch tại Cần Giờ – nơi sở hữu bãi biển nguyên sơ, thiên nhiên trong lành và hạ tầng giao thông đang trên đà phát triển mạnh. Dự án hứa hẹn trở thành biểu tượng sống xanh, thông minh và bền vững.

Vị trí chiến lược tại Cần Giờ

Quy hoạch theo mô hình ESG++

Dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ được định hướng trở thành siêu đô thị ESG++ với ba giá trị cốt lõi:

Xanh – Hệ sinh thái ven biển, không gian sống chan hòa với thiên nhiên.

Thông minh – Ứng dụng công nghệ và quy hoạch đô thị hiện đại.

Sinh thái & tái sinh – Đô thị biển bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Hạ tầng khu vực bứt phá

Cầu Cần Giờ và cao tốc Bến Lức – Long Thành khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng kết nối và đẩy mạnh giá trị bất động sản toàn khu vực. Đây là động lực then chốt giúp Vinhomes Green Paradise trở thành tâm điểm đầu tư.

Cùng với lợi thế hạ tầng đang bứt phá (cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành), dự án hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của bất động sản nghỉ dưỡng – sinh thái tại TP.HCM.

Á Đông Land – Đối tác chiến lược uy tín hàng đầu

Vinh dự nhận chứng nhận Đại lý F1 từ Vinhomes

Việc trở thành Đại lý F1 Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là sự khẳng định mạnh mẽ về năng lực, uy tín và chuyên nghiệp của Á Đông Land – một trong những đơn vị phân phối bất động sản F1 hàng đầu Việt Nam.

Đồng thời mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận giá gốc từ chủ đầu tư, giỏ hàng ưu tiên và chính sách hấp dẫn.

Á Đông Land không chỉ là đối tác tin cậy của các chủ đầu tư, mà còn là người bạn đồng hành của khách hàng và nhà đầu tư, luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, mang đến sự minh bạch, an toàn và giá trị bền vững.

Điểm mạnh nổi bật của Á Đông Land

Đại lý F1 chính thức: Trực tiếp phân phối các dự án lớn như Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Green City…

Đội ngũ chuyên nghiệp: Hơn 150 chuyên viên tư vấn am hiểu thị trường, giàu kinh nghiệm.

Marketing mạnh mẽ: 100% khách hàng được cung cấp từ nguồn digital marketing hiện đại, quản lý qua hệ thống CRM.

Thành tích ấn tượng: Nhiều năm liền nằm trong Top đại lý phân phối xuất sắc của Vinhomes và các chủ đầu tư lớn.

Lợi thế của Đại lý F1 so với kênh phân phối khác

Giá gốc và chính sách minh bạch

Khách hàng mua qua Đại lý F1 Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được đảm bảo giá gốc từ chủ đầu tư, chính sách bán hàng rõ ràng, không qua trung gian.

Giỏ hàng ưu tiên – sản phẩm giới hạn

Chỉ Đại lý F1 mới có quyền tiếp cận giỏ hàng riêng với những nhà liền kề, biệt thự, shophouse vị trí đắc địa, số lượng giới hạn.

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp – hỗ trợ pháp lý toàn diện

Đại lý F1 không chỉ bán sản phẩm mà còn đồng hành cùng khách hàng trong thủ tục pháp lý, tư vấn vay vốn ngân hàng, hỗ trợ tiến độ thanh toán, đảm bảo an tâm tuyệt đối.

Vì sao nên chọn Đại lý F1 Á Đông Land?

Uy tín được bảo chứng bởi chủ đầu tư Vinhomes.

Thông tin minh bạch, chính xác, cập nhật nhanh nhất.

Giỏ hàng ưu tiên với nhiều sản phẩm đẹp, giới hạn.

Đội ngũ tư vấn tận tâm, đồng hành từ A–Z.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng.

Việc trở thành Đại lý F1 phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ là cột mốc quan trọng của Á Đông Land, mà còn mang đến cơ hội vàng cho khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận một siêu đô thị biển đẳng cấp – minh bạch – tiềm năng bứt phá.

