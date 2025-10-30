Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông tại DN quản lý mô hình đô thị hưu trí đầu tiên ở Việt Nam

Mới đây, tại bản đăng ký thành lập doanh nghiệp của CTCP Vin New Horizon, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 32% cổ phần của công ty này, đảm nhiệm chức Chủ tịch Vin New Horizon. Ngoài ra, hai con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng bao gồm Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh và con gái Phạm Nhật Minh Anh là ba cổ đông sáng lập còn lại của Vin New Horizon. Mỗi người nắm giữ 1% vốn.

Vin New Horizon là doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% vốn.

Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002) là Á hậu 2 của cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Đầu năm 2025, Á hậ Phương Nhi làm lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng). Trong khi đó, Bùi Lan Anh là vợ của Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của gia đình người giàu nhất Việt Nam.

Á hậu Phương Nhi và chị dâu Bùi Lan Anh tại lễ khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh việc góp vốn vào Vin New Horizon, trong thời gian gần đây, các thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh và nhiều lần xuất hiện với tư cách là cổ động của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Vingroup. Lần gần đây nhất là CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - công ty sản xuất và kinh doanh thép, với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng của Vingroup.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, hai con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, mỗi người nắm giữ 1% vốn của VinMetal.

VinMetal là doanh nghiệp do Vingroup nắm 98% vốn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép với công suất 5 triệu tấn trong giai đoạn I. Doanh nghiệp này tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, cuộn cán nóng (HRC) và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Trước đó, hai con trai của người giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...

Mô hình đô thị hưu trí đầu tiên ở Việt Nam

Mô hình đô thị hưu trí sẽ được xây dựng tại Cần Giờ. Tại đây, Vingroup cũng đang xây dựng siêu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise, với quy mô 2.870 ha, theo mô hình ESG++. Ảnh: VIC

Giữa tháng 10/2025 vừa qua, Tập đoàn Vingroup giới thiệu Vin New Horizon, mô hình đô thị hưu trí cao cấp quy mô 20 - 50 ha mỗi khu ở Cần Giờ, TP HCM. Đây cũng là mô hình đô thị hưu trí đầu tiên ở Việt Nam. Dự án này bao gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao và các trung tâm chuyên sâu về bệnh lý cho người cao tuổi. Ngoài ra, khu đô thị này còn phát triển thêm các dịch vụ như spa, làm đẹp, khách sạn an dưỡng, biệt thự...

Theo Tập đoàn Vingroup, dự kiến, "Biểu tượng sống hạnh phúc mới - Vin New Horizon" sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Cần Giờ (TP HCM) sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon, nhằm tạo nên cộng đồng hưu trí đặc biệt cao cấp giữa lòng "Thành phố ESG++ hàng đầu Thế giới".

Đáng chú ý, tại Cần Giờ, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tiến hành xây dựng siêu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise, với quy mô 2.870 ha, theo mô hình ESG++. Đây là siêu đô thị có tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD. Điểm nổi bật của siêu đô thị là tổ hợp giải trí - du lịch 122 ha với nhiều công trình như nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô 7 ha, biển hồ nước mặn hơn 800 ha cùng cảng du thuyền Landmark Harbour, quảng trường lễ hội biển, công viên nước chủ đề Lễ hội Hybrid đầu tiên Đông Nam Á, vườn thú Safari…