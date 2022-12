‏1 ngôi trường tọa lạc ở Vinhomes Ocean Park gây ấn tượng với diện tích 3,4 ha, tới nhà ăn cũng theo phong cách ĐH Oxford: Học phí gây ngỡ ngàng ‏

‏Từ lâu, Vương Quốc Anh đã nổi tiếng với hệ thống giáo dục phổ thông chất lượng, được mệnh danh là nền giáo dục có tiêu chuẩn hàng đầu thế giới với nhiều ngôi trường xếp thứ hạng cao. Chẳng hạn như, trường nữ sinh St. Paul, Cao đẳng CATS London, trường Westminster London, trường Wycombe Abbey… ‏

‏Trong đó, Brighton College là một trong những ngôi trường nổi tiếng với gần 200 năm thành công. Ngôi trường liên tục được xếp hạng trong các trường top đầu với các giải thưởng uy tín như: "Ngôi trường của Thập kỷ", "Hình mẫu của nước Anh thế kỉ 21", "Trường học có tư duy tiến bộ nhất", "Trung tâm xuất sắc ở tất cả các lĩnh vực"… do các tạp chí, các tổ chức giáo dục quốc tế trao tặng.‏

‏Với nhiều thế hệ học sinh tốt nghiệp xuất sắc và được nhận vào các trường đại học hàng đầu thế giới như nhóm trường Ivy League (bao gồm các trường đại học Top đầu của Mỹ là Harvard, Yale…) và nhóm trường Russell Group của Anh Quốc (gồm đại học Oxford, Cambridge,…), Brighton College được đánh giá là "câu chuyện thành công vĩ đại của nền giáo dục tư thục hiện đại Anh Quốc" (theo The Sunday Times).‏

Trường Brighton College Anh quốc

‏Brighton College Việt Nam, nằm ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), cũng kế thừa những tinh hoa và giá trị văn hóa này nên được đông đảo phụ huynh học sinh chú ý. Ngôi trường cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị mà mọi người đều muốn khám phá.‏

‏Diện tích siêu rộng 3,4ha‏

‏Brighton College Việt Nam sở hữu không gian mở và xanh, trải rộng trên 3,4ha với tầm nhìn hướng ra hồ. Trường được chia làm hai tòa nhà chính là tòa Tiểu học và tòa Trung học. ‏

‏Bên cạnh đó là các cơ sở vật chất hiện đại khác như thư viện, phòng ăn, sân thi đấu đa năng trong nhà, bể bơi bốn mùa, phòng tập gym và aerobics chuyên nghiệp quy mô lớn, studio âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, trung tâm thiết kế và công nghệ, 18 phòng thí nghiệm khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế... ‏

‏Brighton College Vietnam được bao quanh bởi không gian mở với tầm nhìn thoáng đạt‏

‏Ngoài ra trường còn có phòng chiếu phim riêng biệt và nhà hát 500 chỗ ngồi, sẵn sàng cho các buổi trình diễn của học sinh trong năm học.‏

‏Nhà ăn theo phong cách Đại học Oxford‏

‏Trong khi kiến trúc bên ngoài của trường mang phong cách hiện đại nhưng một số khu vực bên trong như thư viện, nhà ăn vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính.

Đặc biệt, không gian nhà ăn của trường được truyền cảm hứng từ Trường Đại học Oxford, nơi một phần của bộ phim Harry Potter được quay dựng.‏

Không gian nhà ăn tái hiện phong cách Harry Potter.

‏Có thể thấy, mong muốn của kiến trúc sư phụ trách thiết kế công trình chính là thể hiện được sự giao thoa giữa kiến trúc Đông-Tây, kết hợp giữa sự cố kính và hiện đại.‏

‏Mức học phí liệu có đắt như lời đồn?‏

‏Trường quốc tế Brighton College Vietnam đầu tiên dự kiến tuyển sinh từ lớp 1 tới lớp 13 (theo hệ thống giáo dục phổ thông của Anh) bắt đầu từ năm 2023. Trong khóa 1, sẽ có một số suất học bổng trọn đời cho những học sinh đầu tiên nhập học. Ngoài ra, 10 học sinh xuất sắc nhất khi đăng ký sẽ được tham dự khóa học trao đổi đặc biệt kéo dài 2 tuần tại Brighton College Vương quốc Anh.‏

‏Mức học phí của trường quốc tế chắc chắn sẽ có mức học phí đắt hơn so với trường công lập trong nước. Vì thế, trước khi cho con theo học, phụ huynh cần tìm hiểu thật kỹ thông tin. Tuy nhiên, bà Phan Hà Thủy, Tổng giám đốc World Academy, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Vingroup, cho hay ước tính học phí giai đoạn đầu sẽ thấp hơn khoảng 20% so với các trường quốc tế cùng phân khúc do được sự hỗ trợ từ phía tập đoàn.

(Tổng hợp)