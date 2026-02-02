ABBANK ra mắt nhận diện thương hiệu mới: Tiếp nối triết lý phụng sự khách hàng và cộng đồng

Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc

Sự kiện công bố nhận diện thương hiệu mới diễn ra trong bối cảnh ABBank khép lại năm kinh doanh 2025 với kết quả vượt trội, ghi nhận loạt chỉ số vượt mục tiêu. Cùng việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo và kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, ABBank sẵn sàng cho những bước nhảy vọt chiến lược.

Dấu mốc công bố nhận diện thương hiệu mới là bước tiến mạnh mẽ tiếp theo, cho thấy ABBank đang chuyển mình toàn diện. Trong diện mạo mới, ABBank kế thừa trọn vẹn tinh thần phụng sự và đặt lợi ích Khách hàng, Cộng đồng làm trọng tâm cho mọi hoạt động của định chế tài chính có hơn 30 năm phát triển.

Xuyên suốt hơn 3 thập kỷ, đến nay thông qua mạng lưới 165 chi nhánh, phòng giao dịch khắp cả nước và trên nền tảng ngân hàng số, ABBank đang hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng với hàng loạt sản phẩm, dịch vụ được xây dựng nhằm đón đầu và được linh hoạt điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu Khách hàng, kể cả trong trong những bối cảnh đặc biệt như Covid-19, thiên tai…

Bước sang kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước, tinh thần phụng sự cùng triết lý "Tài chính vì Cộng đồng" được ABBank tiếp nối, mở rộng và nâng tầm với tuyên ngôn định vị "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc". ABBank lựa chọn tâm thế chủ động tạo giá trị hạnh phúc bền vững cho Khách hàng thông qua 3 trụ cột cốt lõi: Am tường - Thấu cảm và Linh hoạt. Mọi sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm trong giai đoạn mới được xây dựng trên cơ sở thấu cảm nhu cầu của hàng triệu Khách hàng, sự am tường thị trường và linh hoạt trong các bối cảnh thực tế

Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT ABBank chia sẻ tại sự kiện: Công bố tái định vị là biểu trưng của một giai đoạn mới với tâm thế, khát vọng và tinh thần mới."Ở giai đoạn mới, chúng tôi mở rộng sứ mệnh phụng sự Khách hàng và Cộng đồng, song song nâng cao vị thế của Ngân hàng trên thị trường, hướng tới là Ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Mỗi bước đi đều nhằm góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước và kiến tạo hạnh phúc trên cơ sở tài chính vững chắc cho Khách hàng" – ông Vũ Văn Tiền nhấn mạnh.

Những sắc màu mang thông điệp hạnh phúc

Cùng với định vị "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc", nhận diện thương hiệu mới được ABBank đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi màu sắc, hình ảnh, hình khối… đều ẩn chứa câu chuyện về giá trị, khát vọng và thông điệp về hạnh phúc.

Kế thừa 2 màu sắc xanh và cam đặc trưng, logo của ABBank thay đổi với điểm nhấn là hình ảnh chú chim xanh được lấy cảm hứng từ hình ảnh chim bồ câu tung cánh giữa bầu trời, biểu tượng cho hạnh phúc bền vững, hòa bình và khát vọng vươn cao. ABBank lựa chọn hình tượng chim xanh như một ẩn dụ xuyên suốt, nhằm khắc họa trạng thái hạnh phúc mà Ngân hàng hướng tới trên hành trình đồng hành cùng Khách hàng.

Tinh thần mới của ABBank còn được chuyển tải trọn vẹn trong lựa chọn phông chữ thiết kế. Logo ABBank sử dụng phông chữ kết hợp giữa những đường nét vững chãi và những góc bo tròn, tạo cảm giác mềm mại, thân thiện nhưng vẫn đầy tin cậy. Chữ AB trong tên được thể hiện khác biệt, nổi bật với gam màu cam, mang lại khả năng nhận diện ấn tượng cho tổng thể. Phần "Bank" được viết thường thay vì chữ in hoa như trước, nhấn mạnh tinh thần cởi mở và thân thiện của Ngân hàng trong giai đoạn mới.

Sau sự kiện, toàn bộ "điểm chạm" ABBank đều mang diện mạo mới, từ hệ thống phòng giao dịch phủ khắp cả nước, trang phục cán bộ nhân viên đến mỗi sản phẩm phát hành…

Không dừng lại ở bộ nhận diện mới hay trong các dịch vụ, sản phẩm tài chính, tinh thần "kiến tạo hạnh phúc" của ABBank còn được thể hiện rõ qua những hoạt động ESG và Cộng đồng mà Ngân hàng luôn bền bỉ thực hiện.

Ngay tại sự kiện, ghi nhận nỗ lực thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã trao chứng nhận hoàn thành triển khai Dự án xây dựng "Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội" trong nghiệp vụ Tài trợ thương mại cho ABBank. Kết quả này khẳng định cam kết mạnh mẽ của ABBank trong việc thúc đẩy tài chính bền vững và triển khai quản trị rủi ro môi trường – xã hội theo các chuẩn mực quốc tế. Qua đó, ABBank tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những tổ chức tiên phong tại Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động tài chính – ngân hàng, không ngừng nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, góp phần gia tăng uy tín với các đối tác quốc tế và Khách hàng.

ABBank không ngừng thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững

Với nhận diện thương hiệu mới và thay đổi chiến lược dựa trên sự kế thừa, ABBank bước vào chu kỳ đột phá và tăng trưởng mạnh mẽ, hòa mình vào kỷ nguyên mới phát triển của đất nước. Sự cộng hưởng giữa vị thế ngày càng vững chắc của một ngân hàng TMCP giàu truyền thống và chiến lược nâng tầm định vị "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc" đưa ABBank trở thành lựa chọn hàng đầu cho mọi nhu cầu tài chính đa dạng, xây đắp tương lai bền vững của hàng triệu Khách hàng, từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình đến các doanh nghiệp ở mọi quy mô.