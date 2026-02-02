Trà Sư mùa xuân – bản hòa ca xanh của miền Tây

Xuân ở Trà Sư bắt đầu từ sắc xanh. Xanh của tràm non vươn mình sau mùa gió chướng, xanh của bèo tấm trải kín mặt nước như tấm thảm ngọc bích, xanh của bầu trời miền biên viễn soi bóng xuống những con rạch hiền hòa. Ngồi xuồng ba lá lướt nhẹ qua rừng, người ta có cảm giác như đang trôi giữa một "miền cổ tích sinh thái", nơi chim muông ríu rít, cá quẫy nước lao xao, và hương tràm thoang thoảng quyện trong gió xuân dịu ngọt.

Nhưng Trà Sư mùa xuân không chỉ có thiên nhiên. Điều làm nên sức quyến rũ rất riêng của nơi này chính là hơi thở "chợ quê ngày Tết" – một lát cắt văn hóa mộc mạc mà sâu lắng, gợi nhớ miền ký ức xưa cũ của bao thế hệ người Nam Bộ.

Dưới mái lá đơn sơ, những gian hàng nhỏ bày biện heo đất đủ sắc màu, bánh mứt Tết, trà khô, hộp thiếc xưa… gợi nên khung cảnh "Tết của ngày xưa" – nơi mọi thứ đều chậm rãi, chân tình. Hình ảnh thiếu nữ trong tà áo dài trắng tinh khôi, tay nâng heo đất đỏ hồng như nâng niu lộc xuân, không chỉ là khoảnh khắc đẹp cho ống kính, mà còn là biểu tượng cho ước vọng an lành, sung túc của làng quê miền Tây mỗi độ Tết đến, xuân về.

Thiếu nữ áo dài bên gian hàng chợ quê Trà Sư – hình ảnh lộc xuân mộc mạc giữa rừng tràm xanh biếc.

Ở một góc khác của chợ quê Trà Sư, tiếng máy may cũ khẽ vang lên đều đều giữa những dải vải sặc sỡ. Màu xanh, đỏ, vàng, hồng treo san sát như bảng màu mùa xuân rực rỡ. Hình ảnh ấy gợi nhớ thời áo quần Tết được may đo thủ công, từng đường kim mũi chỉ gửi gắm sự chăm chút, yêu thương. "Xuân không chỉ đến từ đất trời, mà đến từ bàn tay con người" – Trà Sư kể câu chuyện xuân bằng chính những chi tiết dung dị như thế.

Bên máy may xưa, sắc màu vải vóc như đánh thức ký ức Tết làng quê Trà Sư – mộc mạc mà ấm áp.

Đặc biệt, trải nghiệm làm trà thủ công trong không gian chợ quê mang lại cho du khách cảm giác lắng đọng hiếm có. Từng nắm lá trà xanh được vò nhẹ bằng tay, hong khô trong nắng xuân, rồi chậm rãi pha trong ấm đất. Ly trà nóng sóng sánh, thơm hương cỏ lá, như gói trọn tinh túy của rừng tràm, của đất trời An Giang. Uống một ngụm trà xuân Trà Sư, người ta như chạm vào sự an nhiên – thứ "xa xỉ" mà phố thị khó lòng mang lại.

Du xuân Trà Sư còn là hành trình tìm về sự cân bằng. Giữa rừng tràm bạt ngàn, giữa chợ quê bình dị, mọi lo toan dường như lắng xuống. Ở đó, không có vội vàng, không có xô bồ, chỉ còn lại những khoảnh khắc sống chậm, để nghe lòng mình dịu lại theo nhịp xuân phương Nam.

Có lẽ vì thế mà Trà Sư mỗi độ xuân về luôn mang một sức hút rất riêng. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng đủ sâu để níu chân người lữ khách. Một bản hòa ca xanh – nơi thiên nhiên ngân vang, văn hóa đối thoại, và con người tìm lại sự bình yên trong trẻo nhất của tâm hồn.

"Xuân đến từ những điều giản dị" – và Trà Sư chính là minh chứng trọn vẹn cho triết lý ấy.