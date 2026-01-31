Sinh viên Western Sydney Việt Nam bắt đầu “thực nghiệm” tại Central Retail và L’Oréal

Từ những giờ quan sát đầu tiên tại điểm bán, nhiều sinh viên Western Sydney Việt Nam nói mình "vỡ ra" một điều, rằng bán lẻ đâu chỉ là bán hàng, mà đó là nghệ thuật tổ chức trải nghiệm, nơi mọi chi tiết đều có chủ đích.

Sinh viên bắt đầu nhìn thấy "bức tranh thật" của thị trường

Mới đây, sinh viên năm nhất Đại học Western Sydney Việt Nam đã có chuyến quan sát thực tế tại GO! An Lạc (TP.HCM) trong khuôn khổ của hoạt động Thực nghiệm với Doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator - ETA).

Với sinh viên Đ.T.G.K, buổi đi thực tế tạo cảm giác rất khác vì bạn đến trước 9 giờ sáng và được quan sát trong khung cảnh siêu thị còn yên tĩnh, trước khi lượng khách đông lên. Đi sớm giúp nhóm sinh viên nhìn rõ cách điểm bán vận hành và sắp xếp luồng trải nghiệm ngay từ đầu ngày.

Đ.T.G.K phát hiện rất "đúng nghề". Đó là nhiều trung tâm thương mại thật ra chính là làm việc quản lý mặt bằng và cho các thương hiệu thuê không gian, thay vì trực tiếp bán toàn bộ sản phẩm như nhiều người vẫn hình dung. Bạn nhìn rõ hơn cách các thương hiệu "cộng sinh" trong một không gian bán lẻ hiện đại.

Sinh viên Western Sydney Việt Nam thu nhận được nhiều bài học bổ ích trong suốt hoạt động

Với N.T.Y.N, đây cũng là lần đầu bạn tham gia một chuyến quan sát thực tế trong môi trường bán lẻ, và bạn mô tả trải nghiệm là rất thú vị.

Điều khiến N.T.Y.N bất ngờ là quy mô vận hành. Bạn cảm nhận GO! có hơn 330 cửa hàng trên toàn quốc, thể hiện một hệ thống bán lẻ lớn và tổ chức bài bản. Bạn cũng ấn tượng với khu bánh mì khi bánh được nướng 2-3 lần mỗi ngày để đảm bảo chất lượng.

Trong khi đó, sinh viên P.P.H lại ghi nhận chuyến đi theo một góc tổng quan hơn khi gọi đây là trải nghiệm "mở mắt", giúp kết nối lý thuyết với thực tiễn. Đặc biệt, bạn ấn tượng với sự phức tạp của các mô hình bán lẻ hiện đại trong hệ sinh thái Central Retail.

P.P.H cũng nhắc vai trò của các anh chị quản lý cửa hàng, cũng là người dẫn tham quan và chia sẻ cách cửa hàng vận hành theo nhịp ngày, tháng, năm. "Cách sắp xếp sản phẩm và khu vực là nghệ thuật, không phải ngẫu nhiên", P.P.H cảm nhận và cho biết chuyến đi khiến mình "thêm đam mê" với ngành bán lẻ.

Các sinh viên Western Sydney Việt Nam nhận được sự chỉ dạy tận tình của các anh chị có chuyên môn và kinh nghiệm tại mỗi điểm đến

Externship Talent Accelerator - mô hình "học thật, làm thật" tại doanh nghiệp Top 100

Những chuyến đi thực tế như trên nằm trong mạch triển khai của hoạt động Thực nghiệm với Doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator - ETA) do Trường Tài năng UEH.ISB, Talent Connect Plus và VOCO Center đồng tổ chức ra mắt tại TP.HCM vào cuối năm 2025. Hoạt động đặt mục tiêu 1.000 sinh viên tham gia trong năm 2026 tại các doanh nghiệp thuộc Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Ngay từ đầu tháng 1-2026, những sinh viên đầu tiên của Đại học Western Sydney Việt Nam đã chính thức mở đầu hành trình thực nghiệm nghề nghiệp tại các doanh nghiệp thuộc Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, với hai điểm đến khởi động là Central Retail và L’Oréal.

Hoạt động Thực nghiệm với Doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator - ETA) đã bổ sung tính thực tiễn vào nhiều bài học cho sinh viên

Sinh viên sẽ tham gia hai nhóm hoạt động thực nghiệm tại doanh nghiệp mang tính ứng dụng và trải nghiệm cao. Toàn bộ quá trình đều có sự hướng dẫn, phản hồi và đánh giá trực tiếp từ quản lý doanh nghiệp, nhằm giúp sinh viên học cách làm việc, đồng thời sớm hình thành tư duy nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với kết quả công việc.

Bà Nguyễn Hà Trang, Giám đốc Nhân sự L'Oréal Việt Nam, đánh giá hoạt động Thực nghiệm với Doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator - ETA) là cơ hội để sinh viên tiếp cận sớm chuẩn mực làm việc của doanh nghiệp toàn cầu ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thông qua các hoạt động thực nghiệm, sinh viên sẽ hiểu công việc được tổ chức ra sao, đồng thời cảm nhận rõ yêu cầu về kỷ luật, tính nhất quán và trách nhiệm trong môi trường chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, việc "đi làm thử" giúp các bạn tự đánh giá năng lực của mình, nhận diện khoảng cách giữa kiến thức học được và yêu cầu thực tế, từ đó có sự chuẩn bị nghiêm túc hơn trước khi chính thức bước vào thị trường lao động.

Trong khi đó, ông Huỳnh Quang Hiền, Giám đốc điều hành Khối Vận hành khu vực Hồ Chí Minh của Central Retail, cho rằng hoạt động Thực nghiệm với Doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator - ETA) giúp sinh viên hiểu đúng nhịp làm việc và áp lực thực tế của doanh nghiệp. Khi trực tiếp quan sát và tham gia vào môi trường vận hành, sinh viên sớm nhận ra công việc đòi hỏi nhiều hơn kiến thức chuyên môn. Đó còn là khả năng thích nghi, phối hợp và chịu trách nhiệm với kết quả…

Hoạt động Thực nghiệm với Doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator - ETA) sẽ được UEH.ISB và các đơn vị bắt đầu triển khai trong năm 2026

Theo TS Lê Huỳnh Phương Thục, sáng lập Talent Connect Plus, hoạt động hoạt động Thực nghiệm với Doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator - ETA) mang ý nghĩa đào tạo cho sinh viên, mở ra một cơ chế hợp tác linh hoạt cho doanh nghiệp trong bối cảnh bài toán nhân sự ngày càng phức tạp.

Về dài hạn, bà Thục cho rằng hoạt động Thực nghiệm với Doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator - ETA) là một kênh quan trọng để doanh nghiệp xây dựng và mở rộng "talent pool" cho các chương trình như Sales Trainee hay Management Trainee. Thông qua quá trình làm việc thực tế, doanh nghiệp có thể sớm nhận diện những ứng viên phù hợp về tư duy, thái độ và tiềm năng phát triển, thay vì chỉ dựa trên hồ sơ hay phỏng vấn ngắn hạn.