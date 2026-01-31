Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC - Khi Toán học không chỉ là cuộc đua điểm số

Với Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC, Toán học trở thành một hành trình khám phá đầy cảm hứng, nơi mỗi bài toán là một bệ phóng giúp các em phát triển tư duy logic, rèn luyện đa dạng các kỹ năng và đặc biệt là xây dựng niềm hứng thú trong học tập.

Cùng khám phá lợi ích thật sự của Toán tư duy cùng IKMC!

Khơi gợi niềm vui học Toán từ những điều quen thuộc

Thay vì những chủ đề ôn luyện, "cày cuốc", đề thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC được xây dựng từ các chủ đề gần gũi với đời sống, kết hợp hình ảnh sinh động và tình huống thực tế. Nhờ đó, Toán học không còn khô khan hay xa rời thực tế, mà trở thành một hành trình khám phá đầy tò mò, giúp học sinh cảm nhận được niềm vui khi "hiểu ra vấn đề" và tìm được lời giải của riêng mình.

Không chỉ vậy, đề thi IKMC là dạng song ngữ Anh - Việt, giúp các bạn học sinh vừa rèn luyện tư duy Toán học vừa được làm quen với các thuật ngữ tiếng Anh trong Toán học, tạo nền tảng vững chắc hơn trong bối cảnh hội nhập giáo dục toàn cầu.

Không giới hạn tư duy, mỗi học sinh một cách tiếp cận riêng

"Đặc sản" của Toán Quốc tế Kangaroo đó chính là không có khuôn mẫu nào cho lời giải. Các bài toán IKMC thường xây dựng bài toán theo nhiều tầng độ khó: một bài toán A có thể được xem là thử thách lớn ở cấp độ 1 với số điểm cao, nhưng khi lên cấp độ 2, bài toán đó lại phù hợp với dạng câu hỏi cơ bản hơn với số điểm thấp hơn. Sự khác biệt về phạm vi kiến thức giữa hai cấp độ cũng dẫn đến những phương pháp giải khác nhau, cho phép học sinh ở những trình độ khác nhau tiếp cận cùng một bài toán bằng kiến thức và cách nghĩ phù hợp với cấp độ của mình. Điều này giúp học sinh rèn luyện tư duy linh hoạt, không bị đóng khung trong một cách làm duy nhất.

Các thí sinh nghiêm túc tham gia Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC tại điểm thi Trường Vinschool The Harmony (Hà Nội)

Cách chấm điểm độc đáo khuyến khích tư duy, rèn luyện xây dựng chiến lược làm bài

IKMC áp dụng cách chấm điểm: mỗi câu trả lời sai học sinh sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi; nếu không trả lời, học sinh sẽ không không bị trừ điểm. Cách chấm này giúp học sinh học cách cân nhắc, suy nghĩ trước khi đưa ra lựa chọn, thay vì trả lời ngẫu nhiên hay khoanh "bừa". Qua đó, các em hình thành thói quen tư duy có trách nhiệm và tính chiến lược trong quá trình làm bài.

Quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo đề thi mẫu Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC tại website chính thức: https://kangaroo-math.vn/mau-de-thi-toan-ikmc

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng chú trọng đến năng lực tư duy và hội nhập quốc tế, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC chính là sân chơi ý nghĩa, xây dựng nền tảng vững chắc để học sinh Việt Nam tự tin bước ra thế giới, bắt đầu từ những chủ đề Toán học quen thuộc nhất.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC dành cho các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Hàng năm, kỳ thi được tổ chức tại hơn 100 quốc gia với trung bình 9 triệu thí sinh dự thi trên toàn thế giới. Tất cả các quốc gia trên toàn thế giới sẽ thi chung một thời điểm và sử dụng chung một bộ đề thi.

Tại Việt Nam, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC diễn ra lần đầu tiên năm 2016 do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG - IEG Foundation được ủy quyền tổ chức. Năm 2026 là năm thứ 11 kỳ thi được tổ chức tại Việt Nam. Các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 hãy thử sức ngay cùng IKMC bằng cách đăng ký tại website chính thức: https://kangaroo-math.vn/dang-ky-du-thi-toan-ikmc