Minh Minh Group - Top đại lý chiến lược Sun Group toàn quốc 2025

Minh Minh Group giữ vững vị thế đại lý phân phối hàng đầu của Sun Group

Chương trình Gặp mặt Đại lý phân phối Sun Property (Thành viên của Tập đoàn Sun Group) là sự kiện thường niên quan trọng nhằm ghi nhận, tôn vinh các đối tác chiến lược có đóng góp nổi bật trong hoạt động phân phối sản phẩm của Tập đoàn Sun Group trên toàn quốc. Tại sự kiện năm nay, Minh Minh Group vinh dự được trao danh hiệu Top Đại lý Chiến lược 2025 Toàn quốc, đồng thời xuất sắc dẫn đầu khu vực với danh hiệu Top Đại lý Chiến lược Miền Trung.

Đây là kết quả của hành trình 15 năm đồng hành bền bỉ giữa Minh Minh Group và Tập đoàn Sun Group, dựa trên nền tảng hợp tác chiến lược, sự tin tưởng lẫn nhau và hiệu quả kinh doanh được chứng minh qua nhiều giai đoạn phát triển của thị trường. Trong suốt chặng đường đó, Minh Minh Group không chỉ đảm nhiệm vai trò đối tác phân phối, mà còn liên tục nằm trong nhóm đại lý xuất sắc nhất trên phạm vi toàn quốc.

Minh Minh Group tự hào 15 năm hợp tác chiến lược cùng Sun Group

Minh Minh Group đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt dự án trọng điểm của Sun Group, trải dài từ Bắc vào Nam như: Sun Urban City Hà Nam, Sun Feliza Suite Hà Nội, Sun Symphony Residence Đà Nẵng, Sun Costa Residence Đà Nẵng, Sun Riverpolis Đà Nẵng, Spana Tower Đà Nẵng, Cora Tower Đà Nẵng, Xanh Island Cát Bà, Sun Centro Town Hạ Long… Các thành tích nổi bật tại những dự án này là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai, hệ thống bán hàng chuyên nghiệp và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm của Minh Minh Group.

Các dự án trọng điểm của Minh Minh Group năm 2026

Bước sang năm 2026, Minh Minh Group tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong trên thị trường bất động sản, tập trung củng cố nội lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả phân phối. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đồng hành chặt chẽ cùng các chủ đầu tư lớn, trong đó có Sun Group, nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm bất động sản cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Danang Downtown của CĐT Sun Group sẽ là dự án trọng điểm của Minh Minh Group trong năm 2026

Trong năm 2026, Minh Minh Group sẽ triển khai hệ thống dự án trọng điểm trải dài từ Bắc vào Nam, đến từ các chủ đầu tư uy tín và thương hiệu bất động sản hàng đầu. Danh mục dự án nổi bật bao gồm: Sunshine Legend City Hưng Yên; Danang Downtown; Charmora City Nha Trang; Alluvia Xuân Cầu Holding; Vinhomes Global Gate Cổ Loa; Vinhomes Hải Vân Bay; Vinhomes Phú Quý Nha Trang; Vinhomes Green Paradise Cần Giờ...

Một số dự án đã đang và sẽ triển khai của Minh Minh Group

Với định hướng phát triển bền vững, Minh Minh Group đặt mục tiêu không ngừng bứt phá, tạo ra giá trị thực cho khách hàng, đối tác và toàn thể đội ngũ, hướng tới những cột mốc thành công cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Minh Group

Hotline tư vấn: 0905 69 3333

Hotline tuyển dụng: 0905 533 033

Website: https://minhminhgroup.vn/

Trụ sở: 49 Minh Mạng, KĐT Nam Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Văn phòng chi nhánh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Cổ Loa, Hà Nam, Hải Phòng, Hạ Long, Thanh Hóa, Nam Đà Nẵng, Tây Bắc, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc