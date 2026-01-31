Kyoto Sachi hợp tác cùng Kakiya, tái thiết lập chuẩn mực ẩm thực Nhật Bản

Kyoto Sachi & Kakiya Nhật Bản - mở ra một chương hợp tác mới

Trong bối cảnh thị trường F&B cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, việc chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu thượng hạng và quy trình chế biến chuẩn mực là yếu tố thiết yếu để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trước tình hình đó, mối liên giao giữa hai thương hiệu: một bên là Kyoto Sachi - đại diện cho phong cách Kaiseki tinh tế, một bên là Kakiya - thương hiệu uy tín trăm tuổi từ Nhật Bản; được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Kyoto Sachi và Kakiya Nhật Bản trước thềm sự kiện

Theo thỏa thuận hợp tác, Kyoto Sachi đã chính thức kế thừa đặc quyền tiếp cận nguồn bò Wagyu A5 hảo hạng bậc nhất tỉnh Mie (Nhật Bản). Quan trọng hơn hết, đối tác Kakiya sẽ thực hiện chuyển giao bộ công thức món ăn độc quyền cho Kyoto Sachi. Điều này đồng nghĩa rằng, quý thực khách tại Hà Nội sẽ có cơ hội được thưởng thức những hương vị chuẩn mực, nguyên bản và bậc nhất chỉ có tại Kyoto Sachi.

Menu dạ tiệc độc quyền - đưa vị giác chạm đỉnh thăng hoa

Lễ ký kết được diễn ra trong khuôn khổ dạ tiệc, nơi các khách mời thượng lưu, đối tác và cổ đông chiến lược được chiêu đãi một thực đơn "độc bản" của riêng nhà hàng. Qua điểm nhấn là sự kết hợp tài tình giữa hai nguyên liệu cao cấp nhất của giới ẩm thực Nhật: Bò Wagyu A5 với vân mỡ cẩm thạch mềm mịn như mây và Tora Fugu với danh xưng tinh hoa nơi biển thẳm, những món ăn qua bàn tay điêu luyện của người nghệ nhân trở thành điểm sáng cho đêm tiệc khi mỗi một lần thưởng thức, tựa hồ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn từ hình cho tới vị.

Ông Hosoya Keiichi và Bà Akatsuka Naoko đại diện Kakiya Nhật bản phát biểu

Đại diện Kakiya chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ phục vụ món ăn, mà phục vụ một trải nghiệm văn hóa. Việc đưa Bò Wagyu A5 và công thức đặc biệt từ Kakiya vào thực đơn là cách chúng tôi mang 'những mùa tinh tế' của Nhật Bản về ngay trên bàn tiệc người Việt."

Dấu ấn văn hóa tôn vinh khí chất thương hiệu

Không gian sự kiện toát lên không khí vô cùng trang trọng, song, vẫn đầy cảm xúc của triết lý Omotenashi. Khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm tiệc chính là nghi thức Kagami Biraki (Đập rượu Sake).

Ban lãnh đạo Kyoto Sachi và Kakiya trong lễ Kagami Biraki

Trong trang phục Haori xanh dương truyền thống, ban lãnh đạo Kyoto Sachi cùng các nghệ nhân đại diện của Kakiya đã cùng nhau thực hiện nghi lễ đập nắp thùng rượu, cùng nâng ly rượu Sake sóng sánh. Tiếng búa gỗ vang lên giòn giã, hòa cùng tiếng nhạc giao hưởng du dương từ dàn hòa tấu, tạo nên một khoảnh khắc thăng hoa, biểu trưng cho sự hòa hợp và cam kết bền chặt "Thuận buồm xuôi gió - Vững chãi tựa sơn".

Đại diện Kyoto Sachi chia sẻ thêm: "Sự kiện hôm nay chính là cam kết của chúng tôi trong việc không ngừng theo đuổi tôn chỉ hoàn hảo. Với sự đồng hành của Kakiya, Kyoto Sachi tự tin sẽ mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn nhất ngay giữa lòng Hà Nội."

Giới tinh hoa - những nhân chứng sống cho tinh thần hợp tác

Sự kiện quy tụ sự hiện diện của các đối tác Nhật Bản, cổ đông chiến lược và những vị khách V.I.P có gu thưởng thức sành điệu. Sự thành công của lễ ký kết, một mặt khẳng định vị thế của Kyoto Sachi trên bản đồ ẩm thực Hà Nội, mặt khác lại mở ra kỳ vọng về những "siêu vị" ẩm thực mới sẽ sớm được phục vụ trong thời gian tới.

Không gian phòng VIP tại Kyoto Sachi.

Với không gian đậm chất Zen, nguồn nguyên liệu được cung cấp trực tiếp bởi Kakiya Nhật Bản và tay nghề của những nghệ nhân bếp thấu hiểu giá trị của tự nhiên, Kyoto Sachi đang từng bước định vị mình là điểm đến không thể bỏ qua cho những bữa tiệc sang trọng và những cuộc gặp gỡ đẳng cấp.

VỀ KYOTO SACHI: Lấy cảm hứng từ cố đô Nhật Bản, Kyoto Sachi là nhà hàng Nhật Bản cao cấp theo đuổi phong cách Kaiseki. Tại đây, mỗi món ăn là sự kết hợp tuyệt mỹ giữa nguyên liệu đúng mùa (Shun) và tay nghề điềm đạm của người đầu bếp.

Signature: Wagyu A5, Omakase, À la carte, nguyên liệu tươi sống theo mùa.

Địa chỉ: 29 Mạc Thái Tông, Yên Hòa, Việt Nam

SĐT: 091 699 29 29

Website: kyotosachi.vn