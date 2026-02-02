Sô-cô-la 60DAYS và chiến lược nâng tầm sô-cô-la Việt

Việt Nam sở hữu giống cacao Trinitario quý hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,1% sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, trong nhiều năm, cacao Việt chủ yếu xuất hiện ở vai trò nguyên liệu thô, chưa tạo được dấu ấn rõ rệt trên thị trường sô-cô-la cao cấp.

Việc phát triển dòng sô-cô-la 60DAYS của Puratos Grand-Place Việt Nam (PGPV) cho thấy một hướng tiếp cận khác: nâng giá trị nông sản thông qua kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất.

Không chỉ có hương vị độc đáo nhờ giống cacao đạt chuẩn, sô-cô-la 60DAYS còn là một sản phẩm rất đặc biệt khi được tạo nên bởi quy trình sản xuất bền vững tại Việt Nam chỉ trong 60 ngày. Nhờ vậy, thành phẩm 60DAYS lưu giữ được những nốt hương trái cây phong phú như xoài, chanh dây, cam, chuối.

60 ngày từ nông trại đến thành phẩm

60DAYS là sản phẩm sô-cô-la đầu tiên của Puratos Grand-Place Việt Nam và Tập đoàn Puratos đạt chứng nhận Trung hòa Carbon. Điểm khác biệt nằm ở quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Cacao-Trace chỉ kéo dài trong 60 ngày, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu hoạch, lên men, phơi, rang, nghiền cho đến thành phẩm cuối cùng.

Quy trình sản xuất sô-cô-la 60DAYS chỉ trong 60 ngày (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam).

Hạt cacao ướt sau khi thu hoạch được đưa vào lên men trong thùng gỗ acacia dưới sự giám sát của những chuyên gia lên men, sau đó phơi khô bằng ánh sáng mặt trời để lưu giữ được nhiều nhất những nốt hương quan trọng tạo nên hương vị sô-cô-la thượng hạng. Các mẻ hạt đều trải qua kiểm định nghiêm ngặt trước khi rang và nghiền trong hệ thống khép kín. Quy trình rang chậm ở nhiệt độ thấp giúp phát triển tối đa hương vị đặc trưng của hạt, là nền tảng tạo nên hai dòng sản phẩm sô-cô-la 60DAYS với cá tính riêng nhưng cùng một chuẩn mực chất lượng.

Hương vị khác biệt của sô-cô-la 60DAYS

Sô-cô-la 60DAYS Đen 74%

Dòng sô-cô-la đen nổi bật với vị đậm đà của hương trái cây chín hòa cùng hương hoa rừng thanh mát, tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn đậm dấu ấn riêng.

Sản phẩm Sô-cô-la 60DAYS Đen 74% với hương trái cây và hoa rừng hòa quyện (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam).

Sô-cô-la 60DAYS Sữa 57%

Phiên bản sô-cô-la sữa gây ấn tượng với với sự cân bằng giữa các nốt hương trái cây đặc trưng, vị caramel ngọt dịu và sữa nấu thơm ngậy, mang đến hậu vị tròn đầy và kéo dài.

Sản phẩm Sô-cô-la Sữa 57% cân bằng nốt hương trái cây và vị caramel ngọt dịu (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam).

Nhờ vào quy trình sản xuất với thời gian hoàn hảo, 60DAYS mang trong mình những nốt hương độc bản như hạt rang, hoa, trái cây, quả hạch,... hoàn toàn khác biệt với sô-cô-la đại trà vốn chỉ mang một vị đắng đơn điệu. Tất cả hòa quyện cùng nhau một cách mạnh mẽ, đánh thức vị giác của người dùng từ lần đầu thưởng thức.

Bền vững như lợi thế cạnh tranh dài hạn

Với Puratos Grand-Place Việt Nam, phát triển sản phẩm không tách rời trách nhiệm môi trường. Việc tối ưu khoảng cách từ vùng trồng đến nhà máy, cùng với chu trình sản xuất 60 ngày, giúp giảm đáng kể lượng khí thải phát sinh.

Những nỗ lực này đã được CO2logic (thuộc tập đoàn South Pole) chứng nhận kiểm soát lượng phát thải CO2, đưa cả hai dòng sản phẩm 60DAYS trở thành Sô-cô-la Trung hòa Carbon - một yếu tố bền vững ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Sản phẩm Sô-cô-la 60DAYS với chứng nhận Trung hòa Carbon của Puratos Grand-Place Việt Nam (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam).

Trong bối cảnh thị trường sô-cô-la cao cấp tại Việt Nam đang mở rộng, 60DAYS cho thấy cách một doanh nghiệp có thể tạo ra sản phẩm khác biệt: bắt đầu từ chiến lược bền vững, kết thúc bằng trải nghiệm hương vị và để chính sản phẩm trở thành minh chứng thuyết phục nhất.

