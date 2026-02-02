Tròng kính cận chính hãng: TOP 5+ loại tốt và bảng giá chi tiết

Bảng giá tròng kính cận chính hãng tại đại lý uỷ quyền

Giá tròng kính mắt hiện nay chia thành 3 phân khúc rõ rệt:

Nhóm phổ thông (TOG - Thái): Từ 500.000 - 1.5 triệu đồng

Mức giá này tập trung vào độ bền và khả năng bảo vệ thị lực cơ bản (chống tia UV, hạn chế bám bẩn, trầy xước hay bám vân tay). Khi mua tại đại lý uỷ quyền, bạn vẫn nhận được sản phẩm đủ tính năng, bao bì và chính sách bảo hành chuẩn hãng - dao động từ 1 - 2 năm tuỳ thương hiệu và công nghệ.

Nhóm trung cấp (Essilor - Pháp, Hoya, Nikon - Nhật): Từ 1.5 - 7 triệu đồng (Tuỳ tính năng)

Các dòng tròng như Nikon hay Essilor tích hợp công nghệ điều tiết thông minh giúp mắt không phải gồng lên khi thay đổi môi trường ánh sáng đột ngột. Dù là từ văn phòng ra nắng siêu gắt hay ngược lại. Đây là phân khúc có tỷ lệ giá thành trên hiệu năng tốt, được chuyên gia khuyên dùng cho dân văn phòng.

Nhóm cao cấp (Zeiss, Rodenstock - Đức): Từ 3 - hơn 10 triệu đồng (Tuỳ tính năng)

Nhiều khách hàng sẽ bất ngờ khi biết một cặp tròng có thể trị giá lên đến 15 triệu. Nhưng mức giá này hoàn toàn hợp lý bởi công nghệ Freeform (kỹ thuật số) và sinh trắc học.

Thay vì một chiếc kính sản xuất hàng loạt, các dòng tròng kính cao cấp của Đức được tính toán dựa trên cấu trúc riêng biệt của từng nhãn cầu. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn các vùng mờ ở rìa kính (khi bạn liếc mắt), mang lại tầm nhìn sắc nét đến từng milimet.

Lưu ý: Giá bán thực tế có thể dao động tùy thuộc vào độ cận/loạn và chiết suất bạn lựa chọn. Để tránh mua hớ hoặc chọn sai loại kính, bạn có thể ghé Kính Hải Triều - Đại lý ủy quyền chính hãng.

Kính Hải Triều cung cấp bảng giá niêm yết công khai trên từng sản phẩm, và bạn sẽ nhận tư vấn chính xác dựa trên đơn thuốc thực tế của mình mà không lo phát sinh chi phí ẩn. Bạn có thể tra cứu nhanh tại bảng giá tròng kính.

Điều quan trọng nhất khi mua tròng kính cận chính hãng là mua đúng sản phẩm có giá niêm yết rõ ràng từ những đại lý ủy quyền uy tín

Review TOP 5+ loại tròng kính tốt: Vì sao có sự chênh lệch giá?

Sai lầm phổ biến của nhiều người là chọn tròng kính dựa trên cảm tính hoặc sự mát tay của người tư vấn mà quên mất ngưỡng chịu đựng của đôi mắt.

Một cặp tròng quá rẻ có thể gây hiện tượng quang sai, khiến não bộ mệt mỏi; nhưng một cặp tròng quá đắt mà không phù hợp với thói quen sinh hoạt cũng là một sự lãng phí.

Trong bối cảnh đó, Kính Hải Triều - Hệ thống bán lẻ mắt kính, tròng kính chính hãng - đã nổi lên như một điểm sáng về sự minh bạch và chuyên nghiệp trong kinh doanh.

Tại Kính Hải Triều, việc niêm yết công khai bảng giá không chỉ để bán hàng, mà là cách thương hiệu thực hiện triết lý "Quyền Được An Tâm". Thay vì để bạn lạc lối trong những thuật ngữ kỹ thuật, các chuyên gia tại đây đã phân loại tròng kính thành các nhóm giải pháp theo nhu cầu chuyên biệt.

Để chọn được loại tròng phù hợp, người dùng cần xác định rõ nhu cầu ưu tiên của mình là gì thay vì chỉ dựa trên giá bán

Essilor Crizal Sapphire HR: Bảo vệ thị lực sắc nét dân văn phòng

Đây là dòng tròng kính cận quốc dân nhờ khả năng chống chói 360 độ độc quyền. Với những người phải làm việc dưới ánh đèn LED và màn hình máy tính cường độ cao, lớp váng Sapphire giúp loại bỏ các hình ảnh phản chiếu gây nhiễu, mang lại tầm nhìn trong vắt và giảm thiểu tối đa tình trạng nhức mỏi mắt vào cuối ngày.

Giá tham khảo: Từ 1.2 triệu đồng/cặp

Zeiss BlueGuard: Giải pháp tối ưu cho dân thiết kế

Khác với các dòng tròng lọc ánh sáng xanh thông thường làm hình ảnh bị ám vàng, Zeiss BlueGuard (Đức) tích hợp khả năng lọc trực tiếp vào phôi kính. Đây là lựa chọn tối ưu cho những người làm đồ họa, thiết kế. Bởi họ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về màu sắc nhưng vẫn cần bảo vệ võng mạc khỏi tia xanh có hại.

Giá tham khảo: Hơn 2 triệu đồng/cặp

Essilor Transitions Gen S: Tròng đổi màu tiện lợi và thời trang

Nếu bạn là người năng động, Transitions Gen S chính là trạm chuyển màu hoàn hảo. Khả năng đổi màu nhanh như chớp khi gặp tia UV và trả về độ trong suốt tức thì khi vào nhà giúp bạn không còn phải loay hoay thay đổi giữa kính cận và kính mát, bảo vệ mắt toàn diện trong mọi điều kiện ánh sáng.

Giá tham khảo: Từ 3.8 triệu đồng/cặp

Essilor Gen S - Dòng tròng kính mắt đổi màu mới, định vị là đổi màu nhanh nhất thị trường ở thời điểm hiện tại

Zeiss SmartLife: Giải pháp hoàn hảo cho người dùng điện thoại

Thói quen nhìn xuống điện thoại liên tục khiến cơ mắt phải điều tiết cực độ. Zeiss SmartLife được thiết kế với vùng nhìn dọc mở rộng, hỗ trợ mắt chuyển đổi tiêu cự mượt mà giữa xa và gần. Đây là khoản đầu tư xứng đáng cho những người bận rộn, thường xuyên xử lý công việc qua thiết bị di động.

Giá tham khảo: Từ 5 triệu đồng/cặp

TOG Excelite: Tròng kính tầm trung cho học sinh, sinh viên

Với những người chơi thể thao hoặc trẻ em hiếu động, tròng kính TOG (Thái Lan) với chất liệu chuyên dụng có khả năng chịu lực cực tốt, hạn chế tối đa nguy cơ vỡ vụn gây tổn thương mắt khi có va chạm mạnh. Đây là dòng tròng có tính an toàn cao nhất trong phân khúc phổ thông.

Giá tham khảo: Từ 500.000 đồng/cặp

Rodenstock B.I.G NORM: Tròng cá nhân hoá cho người khó thích nghi

Đây là đỉnh cao của làng kính thế giới hiện nay. Mỗi cặp tròng được Kính Hải Triều đặt hàng riêng theo thông số sinh trắc học của từng khách hàng, mang lại tầm nhìn cá nhân hóa tuyệt đối. Những người yêu cầu sự hoàn hảo, không chấp nhận bất kỳ vùng mờ nào ở rìa kính sẽ tìm thấy câu trả lời tại đây.

Giá tham khảo: Từ hơn 10 triệu đồng/cặp

Quy trình tư vấn minh bạch tại Kính Hải Triều giúp khách hàng an tâm khi mua sắm

Tại sao giá bán tròng kính chính hãng lại có biên độ rộng như vậy? Đó là vì sự khác biệt về chiết suất (độ mỏng của kính). Cùng một thương hiệu, nhưng tròng kính chiết suất 1.74 (siêu mỏng) sẽ có giá cao hơn nhiều so với chiết suất 1.56 (phổ thông).

Điều quan trọng nhất là tại Kính Hải Triều, mọi chi phí này đều được tư vấn rõ ràng dựa trên số độ thực tế và nhu cầu thẩm mỹ của bạn, giúp bạn chủ động hoàn toàn trong việc ra quyết định đầu tư. Với chính sách bảo hành 1 năm chuẩn hãng, Kính Hải Triều hứa hẹn sẽ là nơi khiến bạn an tâm khi mua tròng kính.

Bạn có thể tra cứu bảng giá chi tiết và đặt lịch hẹn đo mắt tại website chính thức: Kính Hải Triều - Hệ thống mắt kính chính hãng, hàng hiệu, cao cấp uy tín Việt Nam

Hotline: 1900 6777