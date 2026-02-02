Chàng trai Nguyễn Viết Hùng đam mê khởi nghiệp với ngành Digital Marketing

Từng bước chinh phục đam mê

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thanh Hóa, hiện tại anh đang sống và làm việc tại Đồng Nai, anh Nguyễn Viết Hùng luôn hiểu rõ được những ngày mưu sinh theo cha mẹ. Bằng sự chăm chỉ và ham học hỏi, Nguyễn Viết Hùng đã dần gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ.

Tạo dựng uy tín bằng những dự án đã làm được cho khách hàng giúp tên tuổi của anh được nhiều nhãn hàng biết đến trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và marketing, chuyên hỗ trợ xây dựng, phát triển nội dung cho các kênh YouTube và Facebook cho cá nhân và doanh nghiệp, đến những dự án dài hơi đòi hỏi cần nhiều thời gian, chi phí và cả nhân lực.

Nếu có thể chọn ba từ để nói về chàng trai này thì đó có lẽ là "khát vọng", "bản lĩnh" và "chấp nhận". Tới bây giờ có rất nhiều người cho rằng anh thành công là nhờ ăn may, ai mà chả làm được. Nhưng thực sự đằng sau nụ cười thành công ấy có ai biết rằng anh đã phải trải qua bao thử thách. Từ bỏ công việc ổn định anh nhận về hàng loạt chỉ trích từ cả gia đình lẫn bạn bè. Anh Hùng chia sẻ "Khi mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Digital Marketing, thời gian ấy anh rất áp lực, anh cố gắng trấn an bản thân, nỗ lực hết mình để theo đuổi đam mê đến cùng". Tới khi bắt tay vào công việc mới anh thấy môi trường này rất nhiều biến động và luôn thay đổi từng giờ. Để chạy theo được những chính sách của facebook, google, youtube,.. không phải là điều dễ dàng tuy vậy anh Hùng vẫn không nản lòng, mỗi ngày anh lại cập nhật thêm kiến thức mới cho bản thân để theo kịp những nền tảng này. Đúng là phải ở hoàn cảnh của người khác chúng ta mới thấy được sự vất vả của họ.

Anh Nguyễn Viết Hùng chia sẻ anh đã nhiều lần gặp thất bại nhưng anh quyết không từ bỏ vì anh tin thất bại là mẹ thành công. Thời gian đầu anh xây dựng uy tín cho mình bằng nhiều dự án như chạy quảng cáo, hỗ trợ bán hàng miễn phí để khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất về mình... Bằng cái tâm và sự tận tụy trong nghề dần dần anh đã chiếm được lòng tin của khách hàng, rồi người này giới thiệu người kia đã giúp anh trở thành đối tác truyền thông của nhiều nhãn hàng, công ty lớn,...

Khách hàng hài lòng là tiêu chí hàng đầu

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực Digital Marketing, anh chuyên thực hiện công việc sáng tạo nội dung số và hỗ trợ truyền thông đa nền tảng, tập trung vào hệ sinh thái YouTube, Facebook và các kênh mạng xã hội. Đơn vị HVN Network luôn đồng hành cùng các nhà sáng tạo nội dung, cá nhân khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ trong việc xây dựng chiến lược nội dung, tối ưu kênh, phát triển thương hiệu cá nhân và gia tăng giá trị bền vững trên môi trường số.

Nếu nghe anh Nguyễn Viết Hùng kể qua câu chuyện nghề nghiệp thì có vẻ mọi chuyện rất thuận lợi, tuy nhiên cũng không ít lần anh thất bại, "những khi thị trường biến động, giá thầu thay đổi liên tục, tôi phải thử hết tips này đến tips khác, những khi quảng cáo không hiệu quả, khiến mình thật sự áp lực nhưng chính sự tận tụy với nghề, luôn nổ lực để vượt qua những khó khăn trước mắt, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng… đã giúp tôi vượt qua tất cả" anh chia sẻ.

Từ những thành tựu đạt được sau một chặng đường anh Nguyễn Viết Hùng dần khẳng định bản thân ở nhiều vị trí khác nhau. Chia sẻ về những kế hoạch sắp tới anh cho biết mình sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp ngày càng phát triển đi lên để có thể phục vụ được nhiều khách hàng hơn nữa và thử sức thêm ở các lĩnh vực tiềm năng khác. Kết thúc câu chuyện chúc cho anh cùng các dự định sắp tới sẽ thành công và ngày càng nhận được nhiều dự án mới.