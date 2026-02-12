Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

ABBank tung gói tín dụng 4.000 tỷ cho vay DN đầu tư hạ tầng, giao thông và công nghệ chiến lược, lãi suất giảm 1%

12-02-2026 - 12:38 PM | Tài chính - ngân hàng

ABBank triển khai gói tín dụng 4.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược, với ưu đãi lãi suất giảm tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn.

Đối tượng được hưởng ưu đãi gồm các doanh nghiệp vay vốn dài hạn với mục đích đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược do Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 10/4/2025 và Nghị quyết số 366/NQ-CP ngày 12/11/2025 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành.

Dự kiến, ABBank sẽ triển khai giải ngân vốn ưu đãi thành hai giai đoạn: Giai đoạn 2025 - 2026 với doanh số giải ngân khoảng 800 tỷ đồng (tương đương 20% quy mô của chương trình); Giai đoạn 2027 - 2030 dự kiến doanh số giải ngân khoảng 3.200 tỷ đồng, căn cứ vào tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn tín dụng của các dự án.

Với lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1%/năm đối với mặt bằng cho vay phổ biến, thời gian hưởng ưu đãi lãi suất tối thiểu 24 tháng kể từ ngày giải ngân, chương trình sẽ là cú hích nhằm hỗ trợ nguồn vốn dài hạn cho dự án vốn lớn, điều mà trước đây thường bị hạn chế do chi phí vốn cao và rủi ro tài chính.

Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc ABBank nhận định, chương trình không chỉ tạo dư địa tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn cho ngân hàng mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng bền vững, tập trung vào các ngành có tác động lan tỏa cao đối với nền kinh tế. Theo bà, ABBank thực hiện tài trợ trên cơ sở thẩm định kỹ lưỡng và quản trị rủi ro theo từng dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và an toàn hệ thống.

Dòng vốn được kỳ vọng đổ mạnh vào các dự án hạ tầng lớn, nhất là các tuyến giao thông liên vùng, đường cao tốc, cảng biển, điện lực truyền tải/điện tái tạo, và các dự án công nghệ có tính chất nền tảng (như hạ tầng số, sản xuất thiết bị chiến lược). Đây là cơ hội để doanh nghiệp lớn/nhà đầu tư có dự án trọng điểm tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn, tăng tính khả thi của dự án chiến lược quốc gia trong giai đoạn đất nước đang trên đà tăng tốc phát triển.

ABBank là một trong 21 ngân hàng đã đăng ký triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhằm tạo nền tảng tài chính cho phát triển hạ tầng và công nghệ đến năm 2030, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Bên cạnh việc tham gia gói tín dụng, ABBank cũng đang đẩy mạnh gói tài trợ nhà thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, tài trợ nhà thầu có Chủ đầu tư là Doanh nghiệp nhà nước thuộc các lĩnh vực: thi công, xây dựng, lắp đặt, cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… nhằm cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu cho các doanh nghiệp. Gói tài trợ của ABBank được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các nhà thầu trong việc huy động vốn, từ giai đoạn đấu thầu đến khi quyết toán hợp đồng, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn tài chính mà không gặp phải những rào cản về thủ tục hay chi phí.

Thông qua các chương trình tín dụng trung và dài hạn, ABBank tiếp tục định hướng đồng hành cùng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Trên nền tảng lấy khách hàng làm trọng tâm, ngân hàng đã và đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp tài chính an toàn, linh hoạt, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Ngọc Thảo

