ABS nhận giải thưởng Công ty Chứng khoán sáng tạo nhất Việt Nam về Phân tích Đầu tư 2025

Bức tranh tăng trưởng tích cực của ABS trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng của ABS với nền tảng tài chính vững vàng và tốc độ phát triển ổn định trong nhiều mảng kinh doanh cốt lõi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu đạt 341 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 130 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 26% và 26% so với 9 tháng năm 2024.

Doanh thu lớn nhất đến từ các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước trong 9 tháng đầu năm 2025 khi ghi nhận ở mức 105,2 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ (svck) trong khi tổng các khoản cho vay đạt ngưỡng 1.561 tỷ đồng, tăng 21,7% svck.

Tổng tài sản 9 tháng đầu năm 2025 tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2024, lên mức 4.251 tỷ đồng cho thấy quy mô hoạt động của công ty ngày càng mở rộng. Dư nợ cho vay margin tăng 35,8% lên mức 1.369 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Đặc biệt, tệp khách hàng active tăng mạnh 36% svck, cho thấy sức hút ngày càng cao của hệ sinh thái đầu tư do ABS xây dựng.

Ở từng mảng kinh doanh, hoạt động nguồn vốn tiếp tục là trụ cột với mức tăng trưởng lợi nhuận 34,6% svck. Bên cạnh đó, ABS duy trì ổn định chất lượng dịch vụ ở mảng môi giới và margin dù thị trường biến động, cho thấy khả năng thích ứng và chiến lược quản trị hiệu quả.

Dựa trên nền tảng tăng trưởng ổn định, ABS ngày càng khẳng định vị thế trong ngành chứng khoán, không chỉ ở quy mô và hiệu quả tài chính, mà còn ở định hướng chiến lược xuyên suốt: Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả - Lấy khách hàng làm trọng tâm. Và chính tư duy đổi mới đó đã góp phần tạo nên một dấu ấn quan trọng khi ABS được vinh danh tại một giải thưởng quốc tế uy tín, khẳng định nỗ lực đổi mới và cam kết mang đến dịch vụ đầu tư ngày càng hiệu quả cho khách hàng Việt Nam.

Giải thưởng quốc tế khẳng định năng lực nghiên cứu & tư duy đổi mới của ABS

Giải thưởng Most Innovative Research House – Vietnam 2025 (Công ty Chứng khoán sáng tạo nhất Việt Nam về Phân tích Đầu tư) là hạng mục quan trọng nằm trong Giải thưởng Tài chính Quốc tế (International Finance Award 2025). Đây là giải thưởng thường niên của International Finance Magazine của Anh, nhằm vinh danh những tổ chức và doanh nghiệp có thành tích vượt trội và sáng tạo trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ… ở châu Âu, châu Á, Trung Đông và châu Phi.

Giải thưởng được xét chọn dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe như mức độ sáng tạo trong phương pháp phân tích, khả năng ứng dụng công nghệ và mô hình dữ liệu, tính hữu ích và độ tin cậy của hệ thống báo cáo, cũng như những đóng góp thực chất cho hoạt động đầu tư và sự phát triển của thị trường. Đây đều là những giá trị mà ABS Research kiên định theo đuổi trong suốt thời gian qua.

Các dòng báo cáo chủ lực như Chiến lược thị trường, Chuyên đề, Ngành hàng, Toàn cảnh thị trường, hay Đánh giá doanh nghiệp…. đều được đội ngũ nghiên cứu xây dựng theo hướng trực quan, chuyên sâu và cập nhật liên tục. Sự nhất quán này giúp ABS tạo dựng được hệ thống sản phẩm nghiên cứu mang tính dẫn dắt và hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư trong mọi điều kiện thị trường.

Sáng tạo trong nghiên cứu – Giá trị khác biệt của ABS Research

ABS Research đã khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới tư duy và phương pháp phân tích, thể hiện ở việc tích hợp công nghệ AI và mô hình dữ liệu thông minh vào từng sản phẩm nghiên cứu, giúp thông tin trở nên nhanh nhạy, trực quan và hữu ích hơn đối với nhà đầu tư.

Đại diện ABS chia sẻ:

"Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ ABS trong việc đổi mới phương pháp nghiên cứu và mang đến giá trị cao nhất cho nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống sản phẩm, mở rộng ứng dụng công nghệ để tạo ra những giải pháp đầu tư thông minh, thiết thực và hiệu quả hơn nữa."

Không chỉ dừng lại ở hoạt động nghiên cứu, hành trình đổi mới của ABS còn thể hiện rõ trong chiến lược xây dựng một hệ sinh thái đầu tư toàn diện dựa trên công nghệ và lấy khách hàng làm trọng tâm. Đây chính là nền tảng giúp ABS không ngừng mang đến những trải nghiệm đầu tư hiện đại, an toàn và khác biệt cho thị trường.

Nền tảng công nghệ & hành trình hướng đến nhà đầu tư

Trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ABS tiếp tục ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào ABS Invest – nền tảng được xem là "trái tim" của hệ sinh thái đầu tư thông minh. Với định hướng trở thành một ứng dụng toàn diện, ABS Invest giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin phân tích nhanh chóng, giao dịch thuận tiện và quản lý danh mục một cách khoa học, minh bạch.

Ứng dụng/Web ABS Invest được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại với tốc độ xử lý vượt trội, tối ưu cho các thao tác như hiển thị biểu đồ, đặt lệnh hay theo dõi biến động thị trường. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể rút ngắn thời gian phản ứng và nắm bắt ngay cơ hội giao dịch với mức giá phù hợp.

Giao diện của hệ thống được thiết kế theo tiêu chí trực quan – hiện đại – dễ sử dụng, phù hợp cho cả nhà đầu tư mới tham gia thị trường lẫn những nhà đầu tư chuyên nghiệp. ABS đặt mục tiêu mang tri thức đầu tư đến gần hơn với cộng đồng, thông qua việc kết hợp sức mạnh của dữ liệu, công nghệ và đội ngũ chuyên gia đồng hành trong suốt quá trình đầu tư.

Giải thưởng quốc tế lần này không chỉ là bước ghi nhận quan trọng cho những nỗ lực đổi mới, mà còn là động lực để ABS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình xây dựng hệ sinh thái đầu tư thông minh, sáng tạo và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Khám phá sản phẩm và trải nghiệm app ABS Invest ngay tại đây!