ACB xây dựng giải pháp tài chính chuyên biệt giúp doanh nghiệp nhựa đảm bảo vốn và duy trì sản xuất ổn định

Ngành nhựa: Tăng trưởng nhanh nhưng vốn vẫn là điểm nghẽn

Là một trong mười ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, ngành nhựa tiếp tục cho thấy sức bật đáng kể. 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 5,495 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ 2024. Lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên sinh đạt 7,15 triệu tấn, tương ứng 9,37 tỷ USD, tăng 17,6% về lượng và 7,5% về giá trị. Sản xuất tăng, đơn hàng phục hồi – nhưng đi cùng đó là bài toán vốn và chi phí ngày càng phức tạp.

Tăng trưởng ấn tượng nhưng ngành nhựa Việt Nam còn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt là về vốn.

Hiện nay, nguồn nguyên liệu trong nước mới chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sản xuất, trong khi 70% còn lại phải nhập khẩu, khiến doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào giá dầu, tỷ giá và chi phí logistics quốc tế. Khi các yếu tố này biến động, biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, thậm chí đảo chiều ngay trong một kỳ sản xuất.



Song thách thức lớn nhất vẫn là vốn. Chuỗi sản xuất dài, thanh toán chậm từ 30–60 ngày khiến dòng tiền bị "kẹt" ở nhiều khâu – từ nhập nguyên liệu đến xuất hàng. Ngay cả doanh nghiệp có đơn hàng ổn định cũng dễ rơi vào trạng thái thiếu vốn lưu động tạm thời, bỏ lỡ cơ hội mở rộng thị trường. Bài toán vốn, vì thế, không còn là vấn đề vận hành, mà là điểm nghẽn chiến lược của nhiều doanh nghiệp nhựa.

Trên bình diện quốc tế, ngành nhựa đang bước vào giai đoạn chuyển đổi bắt buộc. Cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020 cùng với các tiêu chuẩn từ EU, Mỹ, Nhật Bản về phát thải carbon, tỷ lệ tái chế và truy xuất nguồn gốc đang định hình lại toàn bộ hệ sinh thái sản xuất. Doanh nghiệp không còn lựa chọn: hoặc đầu tư công nghệ xanh, vật liệu tuần hoàn, hoặc bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính vì vậy, chuyển đổi xanh không chỉ đòi hỏi tầm nhìn và chiến lược dài hạn, mà còn cần nguồn vốn trung – dài hạn, dòng tiền ổn định và năng lực quản trị tài chính chuyên nghiệp. Đây chính là khoảng trống lớn của nhiều doanh nghiệp nhựa Việt Nam hiện nay – và cũng là nơi vai trò của một ngân hàng hiểu ngành, như ACB, trở nên khác biệt.

Tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn

Hiểu rõ chu kỳ sản xuất, đặc thù thanh toán chậm và nhu cầu vốn lớn, ACB đã xây dựng bộ giải pháp tài chính chuyên biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhựa đảm bảo nguồn lực tài chính và duy trì sản xuất liên tục.

Từ sự thấu hiểu ngành, ACB phát triển giải pháp tài chính chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp nhựa.

Trong đó, gói vay bổ sung vốn lưu động linh hoạt là giải pháp trọng tâm, cho phép doanh nghiệp tín chấp hoàn toàn hoặc chỉ yêu cầu tài sản bảo đảm tối thiểu 30%. Quy trình phê duyệt và giải ngân được số hóa, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn khi có đơn hàng tăng đột biến hoặc chi phí nguyên liệu biến động.



Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, ACB triển khai tài trợ trước bộ chứng từ, cho phép ứng vốn ngay khi hoàn tất hồ sơ giao hàng, giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn sản xuất trong giai đoạn chờ thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, dịch vụ phát hành L/C nhập – xuất khẩu được triển khai nhanh chóng, minh bạch, có thể cấp tín chấp đến 100% giá trị đơn hàng, với dịch vụ tư vấn phát hành L/C nhanh chóng, đáp ứng tiến độ chốt đơn hàng theo yêu cầu của nhà cung cấp.

Trong bối cảnh ngành nhựa đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ACB còn triển khai tài trợ vốn đối ứng với các dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, mở rộng nhà xưởng sản xuất, giúp doanh nghiệp tăng năng suất và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Nguồn vốn này không chỉ giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt, mà còn là đòn bẩy chiến lược phát triển dài hạn cho doanh nghiệp nhựa Việt Nam.

Động lực quản trị và hội nhập toàn cầu

Song hành cùng giải pháp tín dụng, ACB phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính chuyên biệt giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành. Đối với doanh nghiệp thường xuyên giao dịch bằng ngoại tệ, ACB cho phép giữ tỷ giá đến 48 giờ, miễn hoặc giảm phí chuyển tiền quốc tế, giao dịch nhanh bằng chứng từ điện tử, bảo mật và có thể theo dõi tiến độ thanh toán trực tuyến.

ACB phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính chuyên biệt giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu quả vận hành.

Ở thị trường nội địa, ACB triển khai giải pháp thanh toán QR Code động có thể thanh toán đến từng hóa đơn, không cần nhập số tiền thủ công. Tài khoản Doanh nghiệp được ghi có ngay, nhận thông tin thanh toán tức thời giúp cho việc đối soát đơn hàng được thực hiện hoàn toàn tự động, nhanh chóng và chính xác Tất cả các giao dịch này được quản lý tập trung qua nền tảng số ACB ONE BIZ – công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện, phê duyệt và theo dõi tiến độ giao dịch trên một hệ thống duy nhất, đồng thời kết nối với phần mềm kế toán nội bộ để nâng cao hiệu quả quản trị tài chính..



Doanh nghiệp ngành nhựa khi sử dụng gói giải pháp của ACB được hưởng ưu đãi toàn diện về chi phí tài chính: lãi suất cạnh tranh, tỷ giá mua – bán ngoại tệ ưu đãi, giảm phí phát hành L/C và chuyển tiền quốc tế, đồng thời miễn phí mở – quản lý tài khoản, phí giao dịch tại quầy và chuyển khoản nội bộ. Sự kết hợp giữa tín dụng linh hoạt, dịch vụ hiện đại và ưu đãi chi phí giúp doanh nghiệp không chỉ giải quyết bài toán vốn, mà còn có công cụ quản trị tài chính hiệu quả, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp tài chính dành doanh nghiệp nhựa, khách hàng tham khảo Tại đâyhoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.