Admicro, InnoEx, Be Group và Cốc Cốc chia sẻ tại sự kiện của Focus Media

Việc Focus Media Việt Nam tích hợp 5G và NFC trên toàn mạng lưới hơn 18.000 màn hình thang máy được xem là bước đi giải quyết đúng vào "nút thắt" mà ngành DOOH tồn tại nhiều năm: ba hệ thống gồm digital, truyền thông ngoài trời và dữ liệu khách hàng - vốn là các hệ thống vận hành tách biệt. Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược VCCorp kiêm CEO Admicro, xác nhận thực trạng này từ góc nhìn của một đơn vị media lâu năm, đồng thời đánh giá cao việc Focus Media Việt Nam chủ động đầu tư hạ tầng để tự kết nối dữ liệu điểm chạm của mình với các nền tảng khác, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò một kênh hiển thị đơn thuần.

Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược VCCorp kiêm CEO Admicro chia sẻ góc nhìn của đơn vị về sự đổi mới công nghệ của Focus Media Việt Nam

Theo bà Trà My, chính sự nâng cấp mạng lưới lên chuẩn 5G và NFC của Focus Media Việt Nam mở ra hai cách khai thác cùng lúc: nhãn hàng vẫn có thể mua theo điểm chạm cụ thể như trước đây, hoặc mua theo đúng lớp đối tượng khán giả mà Focus Media Việt Nam đã phân loại được nhờ dữ liệu tương tác thu thập tại từng màn hình. Bà cũng chia sẻ rằng, xét trên đặc thù không gian thang máy với tần suất sử dụng lặp lại 4-6 lần mỗi ngày với nhóm khán giả văn phòng có quyền quyết định chi tiêu, hạ tầng công nghệ mới của Focus Media Việt Nam giúp phần "không thể bỏ qua" vốn có của kênh này lần đầu tiên đo lường được ở mức chi tiết tương đương quảng cáo số.

Ông Hoàng Công Huấn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Be Group chia sẻ trải nghiệm thực tế về kênh OOH và sự cải thiện đáng kể khi Focus Media Việt Nam triển khai công nghệ mới

Từ góc nhìn của một công ty dữ liệu, ông Hoàng Công Huấn, Head of Business Development Be Group, thẳng thắn nhìn nhận: quảng cáo ngoài trời truyền thống suốt nhiều năm chưa chứng minh được ai thực sự đã xem, nên thường bị xếp vào ngân sách nhận diện thương hiệu thay vì ngân sách hiệu suất. Ông cho rằng công nghệ 5G và NFC mà Focus Media Việt Nam vừa công bố đã thay đổi cục diện, hoàn toàn giúp nội dung tiếp cận đúng đối tượng thay vì phát đại trà. Ông dẫn chứng bằng chính trải nghiệm nội bộ: dịch vụ be4biz của Be trước đây thu hút khách doanh nghiệp bằng banner và mã QR tại văn phòng, nay chuyển sang NFC giúp triển khai nhanh hơn và tiếp cận đúng tệp doanh nhân, chuyên gia hơn.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Kinh doanh Khu vực TP. Hồ Chí Minh Cốc Cốc nêu ra những chỉ số tích cực về hành trình offline sang online với công nghệ của Focus Media Việt Nam

Bổ sung góc nhìn hành vi người dùng, bà Lê Thị Thanh Bình, đại diện Cốc Cốc, dẫn số liệu từ Đại học Massey: con người chỉ duy trì sự chú ý trung bình 8,5 giây, và cần tối thiểu 2,5 giây để một thương hiệu kịp ghi dấu. Khảo sát riêng của Cốc Cốc trên 895 người cho thấy 76% sử dụng thang máy hằng ngày hoặc vài lần mỗi tuần, và sau khi xem quảng cáo trong thang máy, 27% tiếp tục tìm kiếm thông tin trên Google hoặc Cốc Cốc - cho thấy dư địa lớn để nối tiếp hành trình offline sang online bằng công nghệ mới.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch InnoEx, chia sẻ góc nhìn từ sự chú ý tới hành động trong quảng cáo offline

Ở góc nhìn dài hạn hơn, bà Trương Lý Hoàng Phi, đại diện InnoEx, đặt câu hỏi về việc một điểm chạm truyền thông cần trải qua những giai đoạn nào để thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh - từ chú ý, tương tác, đến việc dữ liệu thu được phải "hiểu" được hành vi khách hàng và chuyển hóa thành hành động kinh doanh cụ thể. Theo bà, với hạ tầng 5G và NFC mà Focus Media Việt Nam vừa công bố, mạng lưới thang máy không còn dừng lại ở việc tạo ra sự chú ý, mà đã có đủ điều kiện kỹ thuật để đi trọn hành trình đó, miễn là thương hiệu biết khai thác đúng dữ liệu mà hạ tầng này mang lại.

Sự kiện "The New Era Of Elevator Media" của Focus Media Việt Nam đã diễn ra vào ngày 21/07 với sự quy tụ của hơn 200 đại biểu là cơ quan ban ngành, lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc marketing, đại diện agency truyền thông đến từ Việt Nam và quốc tế. Tham dự sự kiện với vai trò diễn giả và đơn vị đồng hành: Cốc Cốc, Admicro, InnoEx, Be Group, Pin Nam Phương, Elmich Vietnam, HTV, WPP, FastHub Vietnam mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho khách hàng tham dự, và những góc nhìn đa chiều về ngành quảng cáo ngoài trời nói chung, và quảng cáo thang máy nói riêng.