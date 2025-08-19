Adtimin – Đối tác tin cậy cung cấp giải pháp email doanh nghiệp và phần mềm bản quyền

Tại Việt Nam, Công ty Truyền Thông Adtimin đã khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp giải pháp email doanh nghiệp uy tín, đồng thời phân phối nhiều phần mềm bản quyền phục vụ nhu cầu quản trị, cộng tác và bảo mật cho doanh nghiệp mọi quy mô.

Email doanh nghiệp – Nền tảng chuyên nghiệp cho mọi tổ chức

Khác với email cá nhân miễn phí, email doanh nghiệp sử dụng tên miền riêng (ví dụ: ten@tencongty.vn), giúp tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đồng nhất thương hiệu và tăng độ tin cậy khi trao đổi thông tin. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thương hiệu, email doanh nghiệp còn đảm bảo các yếu tố như: Bảo mật cao: Dữ liệu được lưu trữ và mã hóa, giảm nguy cơ bị tấn công; Dung lượng lớn: Không gian lưu trữ rộng, phục vụ nhu cầu làm việc lâu dài; Quản trị tập trung: Doanh nghiệp dễ dàng thêm, xóa hoặc quản lý tài khoản nhân viên; Tích hợp tiện ích: Kết nối với lịch, tài liệu, hội nghị trực tuyến…

Adtimin – Đối tác triển khai Google Workspace hàng đầu

Adtimin – Đối tác triển khai Google Workspace hàng đầu

Với hơn một thập kỷ hoạt động, Adtimin đã trở thành đối tác uy tín của Google tại Việt Nam, triển khai hàng nghìn dự án Google Workspace cho các tập đoàn, công ty và tổ chức giáo dục. Google Workspace không chỉ cung cấp email doanh nghiệp mà còn tích hợp bộ công cụ làm việc toàn diện như Google Drive, Meet, Docs, Sheets, Calendar…

Đặc biệt, Adtimin luôn hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu tư vấn, triển khai đến bảo trì, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đúng nhu cầu sử dụng.

Adtimin – Đối tác phân phối Microsoft tại Việt Nam

Adtimin – Đối tác phân phối Microsoft tại Việt Nam

Bên cạnh thế mạnh triển khai Google Workspace, Công ty Truyền Thông Adtimin còn là đối tác phân phối và tư vấn Microsoft 365 cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Các gói giải pháp Microsoft 365 mà Adtimin cung cấp bao gồm Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium và các phiên bản Enterprise (E1, E3, E5), đáp ứng đa dạng nhu cầu từ doanh nghiệp nhỏ đến tập đoàn lớn. Với dịch vụ trọn gói từ tư vấn, cài đặt, di chuyển dữ liệu đến đào tạo sử dụng, Adtimin giúp khách hàng khai thác tối đa các công cụ như Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive và bộ Office trực tuyến để nâng cao hiệu suất làm việc và bảo mật thông tin.

ADTIMIN: Mở rộng giải pháp phần mềm bản quyền cho doanh nghiệp

ADTIMIN mở rộng giải pháp phần mềm bản quyền cho doanh nghiệp

Không chỉ dừng ở Google Workspace, Adtimin còn cung cấp nhiều giải pháp phần mềm bản quyền khác nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu của doanh nghiệp:

Microsoft 365: Bộ công cụ văn phòng chuyên nghiệp với Word, Excel, PowerPoint, Teams…

Zoom: Nền tảng hội nghị trực tuyến chất lượng cao, hỗ trợ quy mô đến hàng nghìn người tham gia.

Phần mềm bảo mật: Kaspersky, ESET, Bitdefender… bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa mạng.

Giải pháp lưu trữ đám mây: Google Cloud, OneDrive… giúp đồng bộ và bảo vệ dữ liệu.

Các phần mềm bản quyền khác: Adobe Creative Cloud, AutoDesk, phần mềm kế toán, quản trị doanh nghiệp…

Adtimin – Giải pháp quảng cáo Google Ads hiệu quả cho doanh nghiệp

Adtimin cung cấp dịch vụ Google Ads trọn gói, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh và đúng khách hàng mục tiêu.

Với các ưu điểm nổi bật như: Tư vấn chuyên sâu theo mục tiêu & ngân sách, triển khai nhanh chóng chiến dịch quảng cáo, tối ưu liên tục để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và báo cáo minh bạch với số liệu chi tiết.

Lợi thế khi hợp tác cùng Adtimin

Doanh nghiệp lựa chọn Adtimin không chỉ vì danh mục sản phẩm đa dạng mà còn bởi: Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã triển khai thành công cho nhiều tập đoàn lớn; Hỗ trợ nhanh chóng: Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 qua hotline và email; Giá cả cạnh tranh: Cung cấp gói dịch vụ linh hoạt, phù hợp từng quy mô doanh nghiệp; Cam kết bản quyền 100%: Đảm bảo phần mềm chính hãng, đầy đủ chứng từ hóa đơn.

Định hướng phát triển

Theo bà Hồ Thị Thu Hiền – Giám đốc Công ty Truyền Thông Adtimin:

"Chúng tôi không chỉ cung cấp phần mềm, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số. Mục tiêu của Adtimin là mang đến giải pháp tối ưu, bảo mật và bền vững, giúp khách hàng làm việc hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số."

Trong tương lai, Adtimin dự kiến mở rộng thêm các giải pháp AI, phân tích dữ liệu và tự động hóa quy trình, nhằm bắt kịp xu hướng công nghệ toàn cầu.

Chương trình Ưu đãi mừng đại lễ 2-9 tại Adtimin

Chương trình ưu đãi mừng đại lễ 2-9 tại Adtimin

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Adtimin tri ân khách hàng với ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho khách hàng mới khi đăng ký các gói dịch vụ: Google Workspace Business Starter chỉ 2.9 USD/tháng và Microsoft 365 Basic chỉ 2.8 USD/tháng.

Nhanh tay đăng ký để nhận ưu đãi đặc biệt trong thời gian có hạn!

Thông tin liên hệ:

Công ty Truyền Thông Adtimin

Website: www.adtimin.vn

Hotline: 0918.437.227 – 0917.457.337