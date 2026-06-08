AEON Mall và sai lầm của nhiều người Việt khi đọc tên thương hiệu này

Cách đọc tên các thương hiệu nước ngoài từ lâu đã trở thành "bài toán” khiến không ít người lúng túng. Từ những brand thời trang, mỹ phẩm cho tới các chuỗi bán lẻ quen thuộc, nhiều cái tên dù nhìn rất quen mắt nhưng chưa chắc ai cũng biết phát âm đúng theo ngôn ngữ gốc. Và AEON Mall - địa điểm mua sắm quen thuộc - cũng là một trường hợp như vậy.

Thậm chí, trên MXH còn từng viral bài đăng với nội dung: “Các vợ đã biết cách đọc AEON đúng chuẩn chưa?”. Bởi lẽ câu hỏi tưởng như đơn giản, này lại khiến hàng loạt cư dân mạng ngã ngửa vì nhận ra mình đã gọi sai tên thương hiệu này suốt bao năm.

Theo câu trả lời từ fanpage AEON Mall Hải Phòng Lê Chân cho một khách hàng thắc mắc về cách phát âm, cách đọc chuẩn hiện nay của AEON Mall là: “I-Ông-Mô”.

Cách đọc đúng của AEON Mall

Thông tin này lập tức khiến nhiều người bất ngờ bởi từ trước đến nay, đa số vẫn quen miệng gọi theo đủ kiểu như “A-on”, “I-on”, “A-one” hay thậm chí đánh vần từng chữ “A-E-ON”. Vì vậy không ít cư dân mạng sau khi biết thông tin này đã để lại những bình luận hài hước: “Tính ra đi siêu thị cả chục năm qua mà giờ mới biết đọc sai”,“Ủa trước giờ tưởng là I-on chứ?”, “Mình toàn gọi A-on, ai cũng hiểu nên tưởng đúng rồi”, “Chưa lần nào đọc đúng luôn đó trời”,...

Mặt khác, thông tin này cũng được nhiều người xác nhận. Họ cho biết đã từng nghe cách phát âm chuẩn qua loa thông báo trong trung tâm thương mại hoặc từ bạn bè học tiếng Nhật. Thậm chí, có người từng đăng ký làm nhân viên tại AEON chia sẻ rằng ngay trong quá trình training, cách gọi “I-Ông-Mô” đã được hướng dẫn rất kỹ.

Tuy nhiên, do thói quen sử dụng lâu ngày và hiệu ứng nghe mọi người gọi sao thì gọi vậy, cách phát âm sai lại dần trở nên phổ biến tới mức nhiều người mặc định đó mới là chính xác.

Trước đó không lâu, trên Threads cũng từng xuất hiện một topic thu hút lượng tương tác lớn với chủ đề chia sẻ những thương hiệu dễ đọc sai tên. Trong đó, AEON Việt Nam là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Một tài khoản chia sẻ: “AEON thực ra đọc theo tiếng Nhật là ‘I-Ông’, nhưng mọi người toàn đọc A-on hay I-on. Mình từng hỏi bạn học tiếng Nhật thì ai cũng bảo đọc như vậy mới đúng”.

Trên MXH từng có nhiều topic thảo luận liên quan đến cách phát âm AEON Mall

Không chỉ gây chú ý bởi cách phát âm, cái tên “AEON” còn mang ý nghĩa đặc biệt. Theo thông tin từ website chính thức của tập đoàn, từ “AEON” có nguồn gốc từ tiếng Latin, mang ý nghĩa “sự trường tồn vĩnh cửu”. Đây cũng là triết lý mà tập đoàn bán lẻ Nhật Bản muốn theo đuổi: phát triển bền vững, kinh doanh lâu dài và lấy khách hàng làm trung tâm.

AEON Group hiện là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới với lịch sử hơn 250 năm, được thành lập từ năm 1758 tại Nhật Bản. Tập đoàn sở hữu hàng trăm công ty thành viên và liên doanh trong lẫn ngoài Nhật Bản.

Tại Việt Nam, AEON bắt đầu hoạt động từ năm 2009 với văn phòng đại diện, trước khi chính thức thành lập công ty vào năm 2011 tại TP.HCM. Sau hơn một thập kỷ phát triển, hệ thống này hiện đã trở thành điểm mua sắm quen thuộc của nhiều gia đình Việt với hàng trăm điểm bán và trung tâm thương mại trên cả nước.

Ảnh: AEON Mall

(Tổng hợp)