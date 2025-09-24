Aeon Mall vừa mở cửa trung tâm thương mại 1.000 tỷ đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 23/9, trung tâm thương mại Aeon Tân An (Long An) mở cửa, dự kiến tổ chức khai trương vào ngày 4/10 tới. Đây là trung tâm thương mại thứ 8 của Aeon tại Việt Nam và là dự án đầu tiên của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Khởi công từ tháng 5/2024, Aeon Tân An được xây dựng trên diện tích gần 2,2 ha với tổng diện tích sàn hơn 27.000 m2. Công trình nằm trên Quốc lộ 1A, cách cao tốc TP.HCM – Trung Lương khoảng 1 km, tạo điều kiện kết nối với các tỉnh lân cận.

Trung tâm có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, gồm 4 tầng, diện tích mặt bằng hơn 21.900 m2, quy tụ khoảng 30 gian hàng. Trong đó có 25 thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các khu vực chức năng được bố trí đa dạng: tầng trệt là siêu thị Aeon và khu ẩm thực Delica; tầng một gồm các gian hàng thời trang, điện máy, nội thất; tầng hai có nhà sách, khu vui chơi, ẩm thực và sân thượng ngoài trời; tầng ba là rạp chiếu phim Galaxy. Ngoài ra còn có nhiều cửa hàng thể thao, quán cà phê và nhà hàng.

Trung tâm áp dụng một số tiện ích công nghệ như bảng chỉ dẫn điện tử, tủ giữ đồ thông minh, bãi đỗ xe tự động miễn phí. Các tiện ích khác như phòng chăm sóc trẻ em, xe đẩy và xe lăn cũng được cung cấp.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường bán lẻ Việt Nam đang tăng trưởng mạnh với quy mô dự kiến đạt 309 tỷ USD vào năm 2025 và khoảng 546 tỷ USD vào năm 2030. Bán lẻ hiện đại hiện chiếm 12–15% thị phần, cho thấy dư địa lớn để doanh nghiệp mở rộng và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, Aeon đặt mục tiêu gấp ba lần quy mô hiện tại vào năm 2030. Bên cạnh việc tập trung tại các thành phố lớn như TP HCM và Hà Nội, nhà bán lẻ từ Nhật Bản cũng hướng tới mở rộng đến các tỉnh, thành khác.

Năm 2024, Aeon Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 120% so với cùng kỳ, trở thành thị trường ngoài Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong hệ thống. Trong năm, AEON khai trương 3 cơ sở mớ gồm, AEON Huế, AEON Tạ Quang Bửu, AEON Xuân Thủy…



