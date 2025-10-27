Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Agoda ghi nhận lượng khách Đông Âu quan tâm đến du lịch Việt Nam tăng mạnh

27-10-2025 - 13:52 PM | Lifestyle

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng 59%.

Mức tăng này phản ánh hiệu ứng tích cực từ chính sách thị thực được nới lỏng, giúp du khách châu Âu dễ dàng tiếp cận và khám phá Việt Nam hơn.

Chính sách miễn thị thực mới cho công dân của 12 quốc gia châu Âu có hiệu lực từ ngày 15-8-2025. Dữ liệu Agoda cho thấy sự quan tâm đặc biệt của du khách Đông Âu, với lượng tìm kiếm từ Slovenia tăng 77%, Ba Lan 74%, Bulgaria 72%, Romania 69% và Slovakia 61%.

Dữ liệu được tổng hợp từ các lượt tìm kiếm trên Agoda trong khoảng thời gian từ ngày 15-8 đến ngày 30-9, với thời gian nhận phòng từ tháng 10 đến tháng 11 và được so sánh so với cùng kỳ năm trước.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Agoda, nhận định: "Dữ liệu cho thấy rõ việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và nâng cao khả năng tiếp cận đã góp phần thúc đẩy lượng du khách từ châu Âu và các thị trường xa khác gia tăng khi đến Việt Nam".

Du khách Đông Âu thể hiện sở thích khám phá Việt Nam ngày càng đa dạng, tập trung vào năm điểm đến nổi bật. Dẫn đầu danh sách là đảo Phú Quốc với số lượt tìm kiếm tăng trưởng ấn tượng, 113% so với cùng kỳ năm trước. Xếp sau đảo ngọc nhiệt đới là hai đô thị sầm uất Hà Nội và TP HCM, lần lượt giữ vị trí thứ hai và ba, với mức tăng tương ứng 77% và 56%. Góp mặt trong danh sách top 5 của khách Đông Âu là hai thành phố biển Đà Nẵng và Nha Trang. Cả hai đều ghi nhận mức tăng tìm kiếm lần lượt là 36% và 35%.

Agoda ghi nhận lượng khách Đông Âu quan tâm đến du lịch Việt Nam tăng mạnh- Ảnh 1.

Phú Quốc dẫn đầu danh sách điểm đến được du khách Đông Âu yêu thích. Nguồn: Unsplash

"Chính sách miễn thị thực mở rộng tạo điều kiện để Việt Nam trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn du khách châu Âu hơn. Agoda góp phần hỗ trợ thu hút thêm khách quốc tế đến Việt Nam thông qua nền tảng thân thiện, tích hợp các công cụ hỗ trợ kèm ưu đãi tốt nhất từ đặt chỗ lưu trú, vé máy bay cho đến hoạt động trải nghiệm", ông Lâm chia sẻ.

Với hơn 6 triệu lựa chọn lưu trú, 130.000 đường bay và 300.000 hoạt động kết hợp trong một lần đặt, Agoda giúp du khách châu Âu dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi Việt Nam…

Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều

Theo Song Hà

Người lao động

