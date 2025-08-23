Agribank đồng hành cùng concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”

Đây là bước đi cho thấy chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) gắn với giá trị tinh thần dân tộc, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động kinh tế – tài chính.

Sự kiện văn hóa đặc biệt và ý nghĩa cộng đồng

"Tổ quốc trong tim" được tổ chức trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và thu hút hàng vạn khán giả trực tiếp cùng hàng triệu lượt theo dõi qua các kênh truyền thông. Không chỉ là một concert ca nhạc, chương trình trở thành không gian nghệ thuật nơi tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ.

Âm nhạc, qua các ca khúc đi cùng năm tháng và sáng tác mới đã giúp kết nối các thế hệ, từ lớp người từng trải qua chiến tranh, kháng chiến đến lớp trẻ hôm nay – những người mang trong mình khát vọng phát triển và hội nhập. Chính sự lan tỏa này làm nên giá trị lớn nhất của sự kiện: đưa tình yêu Tổ quốc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ Gen Z, những người sẽ kế thừa và kiến tạo tương lai đất nước.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi văn hóa tiêu dùng và lối sống hiện đại đôi khi khiến giới trẻ xa dần với những giá trị truyền thống, "Tổ quốc trong tim" trở thành một thông điệp nhắc nhớ tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc vẫn là sợi dây kết nối bền chặt nhất.

Agribank: trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn liền với cộng đồng

Với Agribank, ngân hàng thương mại nhà nước lớn bậc nhất Việt Nam, trách nhiệm xã hội từ lâu đã là một trụ cột chiến lược, bên cạnh hoạt động kinh doanh. Mỗi năm, ngân hàng dành hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội: xây dựng trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa, hỗ trợ vùng sâu vùng xa, đồng bào khó khăn.

Sự đồng hành của Agribank với "Tổ quốc trong tim" không phải là hành động đơn lẻ mà nằm trong định hướng nhất quán phát triển kinh tế gắn với văn hóa – xã hội. Đây cũng là lý do Agribank thường xuyên đồng hành cùng các sự kiện văn hóa – chính trị lớn của quốc gia, nơi các giá trị tinh thần được lan tỏa rộng rãi và bền bỉ.

Về vấn đề này, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết: "Đồng hành cùng chương trình không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn là lời khẳng định sự phát triển của ngân hàng không thể tách rời khỏi giá trị văn hóa – tinh thần của dân tộc. Đây cũng chính là cách Agribank lan tỏa thông điệp "Ngân hàng vì cộng đồng"".

Phát biểu này thể hiện rõ quan điểm: với Agribank, CSR không chỉ là bổ sung mà là một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển. Một mặt, ngân hàng là huyết mạch của kinh tế nông nghiệp, nông thôn; mặt khác, ngân hàng đồng hành cùng cộng đồng qua các giá trị văn hóa và tinh thần.

Tác động dài hạn: từ trách nhiệm xã hội đến phát triển bền vững

Ở tầm vĩ mô, sự hiện diện của doanh nghiệp lớn như Agribank tại các chương trình văn hóa quốc gia giúp giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước trong bảo tồn và phát huy giá trị dân tộc.

Xu hướng toàn cầu hiện nay coi trách nhiệm xã hội là một thành tố quan trọng của ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Điều đó có nghĩa là, việc thực hiện CSR không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn là tiêu chí để đánh giá mức độ phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Với Agribank, sự đồng hành tại "Tổ quốc trong tim" cho thấy ngân hàng đang đi đúng hướng khi coi CSR không phải hoạt động phụ trợ mà là cấu phần trong chiến lược dài hạn.

Thực tế cho thấy, các hoạt động CSR có tác động lan tỏa sâu rộng, giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín xã hội, đồng thời kết nối với thế hệ khách hàng tương lai. Với mạng lưới rộng khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn, Agribank có lợi thế đặc biệt để các giá trị này lan tỏa, gắn liền với đời sống hàng triệu người dân.

Concert "Tổ quốc trong tim" đã khép lại, nhưng dư âm của sự kiện, những giai điệu hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tinh thần tự hào dân tộc… tiếp tục được hun đúc trong mỗi khán giả. Đối với Agribank, đây không chỉ là một hoạt động đồng hành mà cho thấy một định hướng phát triển bền vững là gắn kinh doanh với cộng đồng, văn hóa và tinh thần dân tộc.

Trong hành trình sắp tới, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng thương mại chủ lực, không chỉ trên phương diện tín dụng và tài chính mà còn ở sứ mệnh đồng hành cùng đất nước trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa – xã hội.