Agribank được vinh danh Top 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Nhà nước 2026

‏Kết quả ghi nhận những đóng góp của Agribank đối với nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cùng những chuyển biến trong hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.‏

‏Chương trình do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, với sự tham dự của đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, hiệp hội, chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp.‏

‏Ông Đào Quang Bính - Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy phát biểu khai mạc chương trình

‏Phát biểu khai mạc, ông Đào Quang Bính - Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy cho biết, qua hơn hai thập kỷ tổ chức, Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành chương trình thường niên, đồng hành cùng quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.‏

‏Nguồn vốn hướng vào sản xuất và các lĩnh vực ưu tiên‏

‏Trong hơn 38 năm hoạt động, Agribank duy trì vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây cũng là lĩnh vực Agribank dành tỷ trọng tín dụng lớn trong cơ cấu cho vay và kiên trì theo đuổi trong suốt quá trình phát triển.‏

‏Đến tháng 9/2026, tổng tài sản Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động vượt 2,5 triệu tỷ đồng. Tiền gửi dân cư tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu nguồn vốn. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.‏

‏Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt trên 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ. Với tỷ trọng này, Agribank tiếp tục là tổ chức tín dụng có tỷ trọng đầu tư cho "Tam nông" ở mức cao nhất trong hệ thống.‏

‏Dòng vốn này được đưa vào nhiều khâu của sản xuất nông nghiệp, từ mua sắm máy móc, thiết bị, phát triển chăn nuôi, thủy sản đến nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, nguồn vốn ngân hàng góp phần hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới.‏

‏Phạm vi hỗ trợ của Agribank không chỉ giới hạn ở "Tam nông". Ngân hàng triển khai nhiều chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực ưu tiên; đồng thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng khôi phục hoạt động sau thiên tai, dịch bệnh.‏

‏Trong những thời điểm nền kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, Agribank chủ động cân đối nguồn lực, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, điều chỉnh chính sách phù hợp và đồng hành tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Việc duy trì dòng vốn cho khu vực sản xuất thực tiếp tục là một trong những trọng tâm trong hoạt động của ngân hàng.‏

‏Từ ngân hàng truyền thống đến nền tảng dịch vụ hiện đại‏

‏Cùng với mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động, Agribank đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Công nghệ và dữ liệu được ứng dụng sâu hơn trong vận hành, phát triển sản phẩm và phục vụ khách hàng, từng bước kết hợp thế mạnh của ngân hàng truyền thống với các nền tảng số để đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp.‏

‏Nhiều sản phẩm, dịch vụ được số hóa, giúp khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng thường xuyên trên môi trường trực tuyến. Quá trình này không chỉ thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và tạo nền tảng cho các mô hình kinh doanh mới.‏

‏Chuyển đổi số cũng có ý nghĩa đối với đặc thù hoạt động của Agribank khi một bộ phận lớn khách hàng thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn. Việc kết hợp giữa nền tảng công nghệ với những thế mạnh truyền thống giúp ngân hàng đưa các dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân, qua đó góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện.‏

‏Song song với chuyển đổi số, tài chính xanh và tín dụng xanh đang trở thành một hướng phát triển quan trọng. Agribank ưu tiên nguồn vốn cho nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án, phương án sản xuất kinh doanh sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, thân thiện với môi trường.‏

‏Sự dịch chuyển này phù hợp với yêu cầu mới của nền kinh tế, khi tăng trưởng không chỉ được đánh giá qua quy mô mà ngày càng gắn với chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng phát triển bền vững. Với Agribank, đây cũng là bước chuyển từ cung ứng vốn sang đồng hành với khách hàng trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất và kinh doanh theo hướng xanh hơn.‏

‏Gắn hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng‏

‏Một trong những yếu tố được Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đánh giá là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường. Đây cũng là lĩnh vực Agribank duy trì nguồn lực trong nhiều năm. Các chương trình an sinh xã hội của ngân hàng tập trung vào giáo dục, y tế, xây dựng nhà ở cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tạo sinh kế. Hoạt động này được triển khai song song với nhiệm vụ kinh doanh, gắn với định hướng "Ngân hàng vì cộng đồng".‏

‏Đại diện Agribank nhận danh hiệu Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Nhà nước

‏‏Từ quy mô hoạt động, dòng vốn dành cho nền kinh tế đến những chuyển dịch trong công nghệ, tín dụng xanh và trách nhiệm xã hội, Agribank đang từng bước thích ứng với những yêu cầu mới đặt ra đối với một ngân hàng thương mại Nhà nước quy mô lớn. Việc được vinh danh Top 10 Thương hiệu Doanh nghiệp Dẫn đầu Khu vực Kinh tế Nhà nước năm 2026 là sự ghi nhận đối với quá trình đó, đồng thời phản ánh vai trò của Agribank trong việc đưa nguồn lực tài chính vào sản xuất, kinh doanh, "Tam nông" và những lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.‏

‏Được khởi xướng từ năm 2003, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam bình xét các doanh nghiệp dựa trên kết quả đầu tư, sản xuất, kinh doanh; năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; đóng góp cho các ngành kinh tế và việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, môi trường.‏

‏Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, danh hiệu lần này là thêm một dấu mốc trong hành trình xây dựng thương hiệu Agribank gắn với hiệu quả hoạt động và trách nhiệm đối với nền kinh tế, người dân và cộng đồng.‏