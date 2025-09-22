Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Agribank khẳng định vị thế trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

22-09-2025 - 11:30 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Agribank khẳng định vị thế trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Theo báo cáo Vietnam 100 - Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025 do Brand Finance công bố, Agribank tiếp tục góp mặt trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam với giá trị đạt 1,3 tỷ USD.

Thành tích này đưa Agribank trở thành một trong số ít ngân hàng nhà nước duy trì sự hiện diện trong nhóm thương hiệu hàng đầu, vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực bất động sản, công nghệ và hàng tiêu dùng.

Agribank khẳng định vị thế trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Trong các năm gần đây, Agribank luôn giữ vững vị thế trong bảng xếp hạng của Brand Finance. Năm 2023, thương hiệu Agribank được định giá 1,44 tỷ USD, xếp thứ 6 trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và đạt chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) 71,58/100, xếp hạng AA. Đến năm 2024, Agribank tiếp tục duy trì sự hiện diện ổn định trong Top 10, khẳng định uy tín của một ngân hàng thương mại nhà nước có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng vượt trội.

Việc liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu của Brand Finance cho thấy Agribank không chỉ giữ vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính - ngân hàng mà còn là thương hiệu được cộng đồng quốc tế ghi nhận về giá trị và sức ảnh hưởng. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực bền bỉ của Agribank trong hành trình chuyển đổi số, phát triển ngân hàng số, triển khai tín dụng xanh, mở rộng mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp cả nước, đồng thời thực hiện tốt sứ mệnh phục vụ "Tam nông".

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các tập đoàn, doanh nghiệp lớn thuộc nhiều lĩnh vực, việc Agribank giữ vững vị trí trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam nhiều năm liền đã khẳng định sức mạnh tài chính, uy tín thương hiệu và niềm tin vững chắc mà ngân hàng xây dựng với khách hàng, đối tác. Đây chính là nền tảng để Agribank tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị thương hiệu trong những năm tới, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Agribank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thời điểm vàng để mở hồ sơ EB-5 2025

Thời điểm vàng để mở hồ sơ EB-5 2025 Nổi bật

Giải pháp đóng gói toàn diện của Mikyo chinh phục khách hàng tại FBC 2025

Giải pháp đóng gói toàn diện của Mikyo chinh phục khách hàng tại FBC 2025 Nổi bật

AI và mô hình ‘University Lecture’: Làn sóng mới trong ngành giáo dục trực tuyến

AI và mô hình ‘University Lecture’: Làn sóng mới trong ngành giáo dục trực tuyến

19:30 , 20/09/2025
Lý giải nguyên nhân internet cáp quang Việt Nam bứt tốc thứ hạng thế giới

Lý giải nguyên nhân internet cáp quang Việt Nam bứt tốc thứ hạng thế giới

19:30 , 20/09/2025
Hà Nội sôi động với hành trình tìm kiếm Top 100 Người tiên phong 2025

Hà Nội sôi động với hành trình tìm kiếm Top 100 Người tiên phong 2025

13:30 , 20/09/2025
Agribank khẳng định vị thế tiên phong trong kỷ nguyên số tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025

Agribank khẳng định vị thế tiên phong trong kỷ nguyên số tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025

13:30 , 20/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên