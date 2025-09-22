Agribank khẳng định vị thế trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Thành tích này đưa Agribank trở thành một trong số ít ngân hàng nhà nước duy trì sự hiện diện trong nhóm thương hiệu hàng đầu, vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực bất động sản, công nghệ và hàng tiêu dùng.

Trong các năm gần đây, Agribank luôn giữ vững vị thế trong bảng xếp hạng của Brand Finance. Năm 2023, thương hiệu Agribank được định giá 1,44 tỷ USD, xếp thứ 6 trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và đạt chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) 71,58/100, xếp hạng AA. Đến năm 2024, Agribank tiếp tục duy trì sự hiện diện ổn định trong Top 10, khẳng định uy tín của một ngân hàng thương mại nhà nước có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng vượt trội.

Việc liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu của Brand Finance cho thấy Agribank không chỉ giữ vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính - ngân hàng mà còn là thương hiệu được cộng đồng quốc tế ghi nhận về giá trị và sức ảnh hưởng. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực bền bỉ của Agribank trong hành trình chuyển đổi số, phát triển ngân hàng số, triển khai tín dụng xanh, mở rộng mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp cả nước, đồng thời thực hiện tốt sứ mệnh phục vụ "Tam nông".

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các tập đoàn, doanh nghiệp lớn thuộc nhiều lĩnh vực, việc Agribank giữ vững vị trí trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam nhiều năm liền đã khẳng định sức mạnh tài chính, uy tín thương hiệu và niềm tin vững chắc mà ngân hàng xây dựng với khách hàng, đối tác. Đây chính là nền tảng để Agribank tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị thương hiệu trong những năm tới, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.