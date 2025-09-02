Agribank tiến tới phủ sóng Giải pháp Quầy giao dịch thông minh

Với gian hàng bùng nổ công nghệ và tầm nhìn chiến lược,hơn 2.200 điểm giao dịch thông minh sẵn sàng phủ sóng khắp mọi miền đất nước.

Bước đột phá ấn tượng về công nghệ

Tại Triển lãm, Quầy giao dịch thông minh (Smart Kiosk) của Agribank thu hút sự quan tâm đặc biệt từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu và đông đảo khách tham quan. Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong sứ mệnh Agribank phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Quầy giao dịch thông minh được thiết kế để xóa bỏ mọi rào cản trong trải nghiệm ngân hàng truyền thống.Những hàng dài chờ đợi, những biểu mẫu phức tạp hay quy trình rườm rà sẽ được thay thế. Chỉ với một chiếc căn cước công dân, khách hàng có thể thực hiện hàng loạt giao dịch như mở tài khoản, gửi tiền, rút tiền, đăng ký vay vốn hay thanh toán hóa đơn chỉ trong vài phút. Công nghệ này giúp rút ngắn 80-90% thời gian xử lý, mang đến sự tiện nghi vượt trội và nâng tầm trải nghiệm khách hàng lên một chuẩn mực mới. Hơn thế, Smart Kiosk của Agribank không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi mà còn là cầu nối đưa dịch vụ tài chính đến những khu vực khó khăn, nơi người dân gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận ngân hàng.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Chủ tịch HĐTV Agribank tại Quầy giao dịch thông minh

Lãnh đạo Agribank chia sẻ, Quầy giao dịch thông minh là một phần trong hệ sinh thái công nghệ toàn diện, được xây dựng với mục tiêu phục vụ tận tâm, đồng hành cùng mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo tất cả đều có thể tiếp cận dịch vụ tài chính một cách dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Với kế hoạch triển khai hơn 2.200 điểm giao dịch thông minh trên toàn quốc, Agribank đang hiện thực hóa sứ mệnh: "Toàn bộ giao dịch đều được số hoá, toàn thể khách hàng đều được phục vụ". Đây là lời khẳng định về vai trò của Agribank trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần xây dựng một nền kinh tế số bền vững và công bằng.

Trải nghiệm đỉnh cao

Gian hàng Agribank tại triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc không chỉ là nơi phô diễn công nghệ mà còn là một sân khấu sống động, nơi khách tham quan được "chạm" vào những công nghệ chiếm lĩnh và làm chủ tương lai của ngành ngân hàng. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ số tiên tiến: từ việc mở tài khoản chỉ trong vài phút, đăng ký vay vốn với quy trình đơn giản hóa, đến thực hiện các giao dịch thanh toán mượt mà trên nền tảng Agribank Plus.

Đồng chí Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank tặng quà cho khách đến tham quan gian hàng triển lãm của Agribank

Mỗi trải nghiệm tại gian hàng đều được thiết kế để khách hàng cảm nhận được sự gần gũi, tiện lợi và hiện đại. Hệ thống công nghệ thông minh không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo ra một không gian giao dịch thân thiện, nơi mọi người dân, dù ở bất kỳ độ tuổi hay hoàn cảnh nào, đều có thể dễ dàng sử dụng.Tất cả đều được kết nối mượt mà, mang đến cảm nhận chân thực về sự sẵn sàng và bứt phá của Agribank trong kỷ nguyên số.

Khách hàng tham gia trải nghiệm công nghệ số tại Smart Kiosk của Agribank

Không chỉ gây ấn tượng bởi công nghệ, gian hàng Agribank tại Triển lãm thành tựu đất nước còn tạo nên một không khí sôi động, náo nhiệt với các hoạt động tương tác đầy cuốn hút. Những mini game được thiết kế thông minh đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, từ trẻ em, người trẻ đến các bậc phụ huynh. Các trải nghiệm không chỉ tạo sự hứng thú mà còn giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các giải pháp tài chính số của Agribank, từ đó lan tỏa thông điệp về một tương lai ngân hàng gần gũi, thân thiện và hiện đại.

Đặc biệt, Agribank đã khéo léo lồng ghép tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc vào từng chi tiết tại gian hàng. Những phần quà ý nghĩa như bộ quà tặng "Sắc đỏ tự hào" hay "Mặc lên tự hào" không chỉ là món quà vật chất mà còn là biểu tượng của sự gắn kết giữa Agribank và cộng đồng. Mỗi món quà mang đậm dấu ấn thương hiệu Agribank, từ sắc đỏ rực rỡ tượng trưng cho khát vọng vươn lên, đến những thông điệp khơi dậy niềm tự hào về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Gian hàng Agribank thu hút đông đảo khách tham quan và tham gia dịch vụ

Sự chuẩn bị công phu và tầm nhìn chiến lược tại Triển lãm đã khẳng định vị thế tiên phong, dẫn đầu của Agribank trong hành trình chuyển đổi số ngành ngân hàng và chuyển đổi số quốc gia. Với hơn 2.200 điểm giao dịch thông minh, Agribank sẽ không dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ tài chính mà còn kiến tạo một hệ sinh thái số toàn diện, nơi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính hiện đại. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện cam kết của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, góp phần xây dựng một nền kinh tế số bền vững, công bằng và thịnh vượng.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ kéo dài đến hết ngày 5/9/2025, hứa hẹn tiếp tục mang đến những trải nghiệm bùng nổ và khẳng định vai trò tiên phong số hóa thị trường tài chính ngân hàng của Agribank.