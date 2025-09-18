AI của Google vượt mặt ChatGPT

Sự trỗi dậy của Gemini được cho là nhờ vào những cập nhật gần đây. (Nguồn: Getty Images)

Trong thời gian qua, công ty công nghệ Google đã và đang nỗ lực bắt kịp OpenAI – công ty sở hữu ứng dụng ChatGPT đình đám - trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh. Và dường như, cuối cùng doanh nghiệp này cũng đang giành được sự ủng hộ từ người dùng.

Ứng dụng Gemini của công ty đã chiếm vị trí số một trong số các ứng dụng miễn phí trên App Store của công ty công nghệ Apple trong tuần này, vượt qua ChatGPT, ứng dụng đã khởi đầu cho sự bùng nổ của AI tạo sinh gần ba năm trước.

Sự trỗi dậy của Gemini được cho là nhờ vào những cập nhật gần đây. Tháng trước, Google đã ra mắt một phiên bản mới của mô hình AI "Flash" có tên 2.5 Flash Image, đi kèm với một tính năng chỉnh sửa hình ảnh mới lạ là Nano Banana. Tính năng này cho phép người dùng kết hợp nhiều ảnh với nhau và sử dụng câu lệnh để tạo ra các tác phẩm độc đáo như những bức tượng kỹ thuật số từ ảnh thật.

Theo một bài đăng tuần trước của ông Josh Woodward, người đứng đầu ứng dụng Gemini, tính năng mới này đã giúp thu hút 13 triệu người dùng mới chỉ trong bốn ngày, nâng tổng số người dùng lên 23 triệu kể từ khi ra mắt. Ông cũng cho biết người dùng đã tải lên 500 triệu hình ảnh vào ứng dụng.

Trong một bài đăng khác, ông Woodward còn cho hay đội ngũ của ông đã phải áp đặt các giới hạn sử dụng tạm thời vào cuối tuần sau khi ghi nhận nhu cầu quá lớn.

Tính đến lần gần nhất công ty công bố số liệu vào tháng 7/2025 , ứng dụng Gemini đã có hơn 450 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Sức hút ngày càng tăng của Google trong lĩnh vực AI tiêu dùng cũng đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Trong phiên 15/9, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã trở thành thành viên thứ tư của "câu lạc bộ 3.000 tỷ USD", sánh vai cùng với Nvidia, Microsoft và Apple. Giá cổ phiếu Alphabet đã tăng 33% trong năm nay, vượt xa mức tăng 16% của chỉ số Nasdaq.

Đầu tháng này, công ty cũng nhận được một cú hích tinh thần từ một phán quyết chống độc quyền thuận lợi, cho phép Google giữ lại trình duyệt Chrome của mình.Vào tháng 7, mảng điện toán đám mây của công ty đã công bố doanh thu quý II tăng gần 32%, vượt qua kỳ vọng khi các khoản đầu tư vào chip tự sản xuất và mô hình AI Gemini bắt đầu mang lại hiệu quả.

Ông Dennis Dick, chiến lược gia trưởng tại Stock Trader Network, nhận định rằng Alphabet vẫn còn phụ thuộc nhiều vào mảng tìm kiếm. Tuy nhiên, theo ông, với YouTube, Waymo và các sản phẩm, năng lực khác mà Alphabet đang phát triển, các nhà đầu tư đang bắt đầu nhận thấy khả năng đây không còn chỉ là một công ty tìm kiếm, mà là một công ty đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, cổ phiếu Alphabet đang được giao dịch ở mức gấp khoảng 23 lần thu nhập dự phóng – mức thấp nhất trong nhóm "Magnificent 7", và gần mức trung bình 22 trong 5 năm qua. Điều này cho thấy cổ phiếu Alphabet hiện tại vừa có định giá hấp dẫn hơn so với nhóm các công ty công nghệ hàng đầu, lại vừa có một mức giá ổn định, không bị thổi phồng so với lịch sử của chính nó. Đây là sự kết hợp lý tưởng cho nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng mà không phải trả một cái giá quá đắt.

Đầu tháng 8/2025, Google cho biết sẽ đầu tư thêm 9 tỷ USD tại Oklahoma trong hai năm tới để mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây và AI. Google sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu mới tại Stillwater và mở rộng cơ sở tại Pryor để tăng cường năng lực AI và đám mây tại Mỹ, cùng với các chương trình đào tạo và về lực lượng lao động.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đã thúc đẩy các công ty công nghệ lớn chi mạnh tay vào việc xây dựng những trung tâm dữ liệu mới và phát triển các kỹ năng trong bối cảnh nhu cầu về những dịch vụ AI đang bùng nổ.

Google cho biết một phần khoản đầu tư trên nằm trong kế hoạch đầu tư vốn cho năm 2025 đã công bố trước đó, trong khi phần còn lại được chi trong tương lai.

Trong báo cáo tài chính quý II/2025, Google đã nâng dự báo chi tiêu vốn cho năm 2025 lên 85 tỷ USD, do nhu cầu mạnh mẽ và ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ đám mây trong bối cảnh công ty tiếp tục mở rộng hạ tầng để cung cấp năng lượng cho nhiều dịch vụ AI hơn. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo 75 tỷ USD mà Google đưa ra hồi tháng 2/2025, vốn đã vượt xa mức 58,84 tỷ USD mà phố Wall kỳ vọng vào thời điểm đó.

Việc tăng dự báo chi tiêu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về dịch vụ đám mây đang tăng vọt trên toàn ngành công nghệ khi các dịch vụ AI ngày càng phổ biến. Kết quả là những công ty đang phải tăng cường đầu tư vào hạ tầng để theo kịp nhu cầu và đang lên kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu kéo dài nhiều năm.

Giám đốc Tài chính của Alphabet, bà Anat Ashkenazi, cho biết nhu cầu đối với các dịch vụ đám mây của Google cao đến mức hiện tại đã tạo ra một lượng đơn hàng tồn đọng lên tới 106 tỷ USD. Bà Ashkenazi cho hay phần lớn chi tiêu vốn của Alphabet trong quý II/2025 được đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, với khoảng 70% dành cho máy chủ và 30% cho trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng. Bà nói thêm rằng dự báo mới phản ánh việc đầu tư thêm vào máy chủ, thời gian giao hàng của máy chủ và sự tăng tốc trong tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây lưu trữ.