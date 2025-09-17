Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty robot do con trai tỷ phú ô tô sáng lập vừa gọi được vốn khủng sau 4 tháng thành lập

17-09-2025 - 22:06 PM | Kinh tế số

Mặc dù mới thành lập, công ty đã huy động được vốn nhanh chóng.

Công ty có tên là Công ty TNHH Robot Tô Châu Yixing (sau đây gọi tắt là Yixing Robot). Được thành lập vào tháng 5/2025 tại Tô Châu (Trung Quốc), đây là một công ty còn rất trẻ, chủ yếu tập trung vào việc chế tạo robot tiến hóa thông minh dựa trên dữ liệu có độ chính xác cao.

Người sáng lập Yixing Robotics là Lý Hưng Hưng - con trai của Lý Thư Phúc, ông chủ Geely Auto. Tuy nhiên, Lý Hưng Hưng không đóng vai trò quan trọng trong ban quản lý. Chủ tịch công ty là Phan Vân Bân, từng thành lập hai công ty trước khi gia nhập Geely. Sau khi gia nhập Gillette những năm gần đây, Phan Vân Bân giữ chức chủ tịch bộ phận vệ tinh và hiện là CEO của công ty bán dẫn này.

Đội ngũ cốt cán của công ty đến từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước như Đại học Stanford, Đại học Berkeley, Đại học Oxford, Đại học Thanh Hoa, Đại học Hoàng gia London, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Phục Đán và Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Hầu hết các thành viên trong nhóm đều có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Công ty robot do con trai tỷ phú ô tô sáng lập vừa gọi được vốn khủng sau 4 tháng thành lập- Ảnh 1.

Các công nghệ và sản phẩm cốt lõi của công ty bao gồm thu thập dữ liệu máy thực có độ chính xác cao, phát triển các mô hình khuếch tán đa phương thức quy mô lớn và phương pháp dẫn động hai bánh "công nghệ hàng đầu + siêu kịch bản". Thu thập dữ liệu máy thực có độ chính xác cao tận dụng hoạt động sản xuất xe rộng rãi của Geely và các kịch bản công nghiệp quy mô lớn khác, cho phép công ty thu thập một lượng lớn dữ liệu kịch bản chính xác, tạo nền tảng vững chắc cho việc đào tạo mô hình và tối ưu hóa thuật toán.

Công ty cũng có lợi thế về sức mạnh tính toán và thuật toán nhờ Trung tâm Điện toán Thông minh StarRui 2.0 của Geely, với tổng sức mạnh tính toán lên đến 23,5 EFLOPS, đứng đầu trong số các nhà sản xuất ô tô nội địa. Hơn nữa, công ty có thể tích hợp sâu mô hình AI Geely StarRui với mô hình đa phương thức Step Star, hỗ trợ cho các thuật toán của mình.

Về mặt sản xuất, hệ thống sản xuất và nguồn lực chuỗi cung ứng vững mạnh của Geely chắc chắn đủ để mang lại cho Yixing Robot một xuất phát điểm cao hơn nhiều so với các công ty robot khác.

Tập đoàn Geely cũng rất coi trọng lĩnh vực robot. Phó Chủ tịch Lý Truyền Hải đã tuyên bố rằng Geely có tiềm năng chuyển đổi từ một công ty ô tô thành một công ty robot hàng đầu tại Trung Quốc và thậm chí trên toàn cầu.

Mặc dù mới thành lập, công ty đã huy động được vốn nhanh chóng. Vào tháng 8 năm nay, công ty đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống, với sự đầu tư từ Cao Cao Travel, Jingneng Microelectronics và các công ty khác. Gần đây, công ty đã huy động được thêm hàng trăm triệu nhân dân tệ từ BV Baidu Ventures, Tongchuang Weiye, Suzhou Fund, Zhongxin Group, Landai Technology và Galaxy Universal Robots.

Hà Vân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sang năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986, 1966 có thể bị phạt và khóa tài khoản ngân hàng nếu không thực hiện việc sau

Sang năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986, 1966 có thể bị phạt và khóa tài khoản ngân hàng nếu không thực hiện việc sau Nổi bật

CSGT TP HCM sẽ thu tiền nộp phạt bằng mã QR code trực tiếp trên đường

CSGT TP HCM sẽ thu tiền nộp phạt bằng mã QR code trực tiếp trên đường Nổi bật

Điện thoại đang hoạt động bình thường thì có dấu hiệu này: Cận thận bị hacker quét sạch tiền trong tài khoản!

Điện thoại đang hoạt động bình thường thì có dấu hiệu này: Cận thận bị hacker quét sạch tiền trong tài khoản!

18:49 , 17/09/2025
Hứa hẹn lợi nhuận tới 21%/tháng, hàng nghìn người Việt liên tục sập bẫy “dự án đầu tư tiền ảo”: Chuyên gia đưa ra cảnh báo

Hứa hẹn lợi nhuận tới 21%/tháng, hàng nghìn người Việt liên tục sập bẫy “dự án đầu tư tiền ảo”: Chuyên gia đưa ra cảnh báo

16:40 , 17/09/2025
Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Tội phạm dùng AI để lừa đảo, tấn công mạng

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Tội phạm dùng AI để lừa đảo, tấn công mạng

15:30 , 17/09/2025
Savvycom 'bắt tay' với Viettel IDC trong lĩnh vực được dự báo đạt khoảng 213,7 tỷ USD vào năm 2028

Savvycom 'bắt tay' với Viettel IDC trong lĩnh vực được dự báo đạt khoảng 213,7 tỷ USD vào năm 2028

15:27 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên