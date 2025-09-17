AI hỗ trợ đắc lực cho các chiến dịch "siêu sale"

Lazada, một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn khu vực với chiến dịch "Siêu Sale Chính Hãng 9/9", chính thức khởi động mùa mua sắm cuối năm bùng nổ.

Trong mùa 9.9 năm nay, LazMall, kênh mua sắm chính hãng của Lazada với hơn 32.000 thương hiệu quốc tế và nội địa, tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng toàn khu vực. Ông Ronald Fu, Trưởng bộ phận Chiến dịch, Lazada Group, cho biết: "Người tiêu dùng Đông Nam Á ngày càng đặt niềm tin vào sản phẩm chính hãng, trải nghiệm cao cấp và sự gắn kết từ thương hiệu. LazMall chính là 'trái tim' của các chiến dịch lớn, đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng."

Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và người tiêu dùng ngày càng am hiểu về công nghệ, Lazada ghi nhận mức tăng trưởng gần 30% trên giá trị đơn hàng trung bình so với 9/9 năm trước. Top 100 nhà bán hàng trong khu vực đạt mức tăng trưởng ngoạn mục hơn 49 lần, củng cố vị thế của Lazada là điểm đến hàng đầu cho các thương hiệu uy tín và sản phẩm chính hãng.

Ông Li Jianggan, Nhà sáng lập kiêm CEO Momentum Works, nhận định: "Đối với nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, họ không chỉ cần giao dịch thuận tiện, mà còn đòi hỏi sản phẩm chính hãng, đảm bảo và sự gắn kết thực sự. Khi doanh số từ thương hiệu mới chỉ chiếm dưới 30% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, cơ hội khai thác của các nhãn hàng còn rất lớn. Những nền tảng biết cách tạo điều kiện để thương hiệu xây dựng kết nối và mang đến trải nghiệm hấp dẫn sẽ chinh phục được nhóm khách hàng này và thúc đẩy tăng trưởng bền vững."

Tại Việt Nam, Lazada đã triển khai chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo và các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong năm vừa qua, Lazada Việt Nam cũng đã cho ra mắt nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) cho cả người bán hàng và người tiêu dùng, ví dụ như: đề xuất sản phẩm thông minh, tạo thông tin sản phẩm tự động và tối ưu hoá sản phẩm bằng AI, ghi nhận sự hưởng ứng và áp dụng tích cực từ phía người bán và người mua.

Ở các thị trường khác, kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm ngoái, AI Lazzie, trợ lý mua sắm cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Lazada, đã trở thành công cụ chủ lực giúp Lazada nâng cao hiệu quả và mức độ tương tác trong các mùa siêu sale.Trong sự kiện 9.9 lần này, AI Lazzie tiếp tục trực tiếp đóng góp vào hành vi mua hàng, giúp giúp lượng đơn đặt hàng tăng 36% so với D6 2025 thông qua các tương tác.

Kết quả ấn tượng này cho thấy AI không chỉ giúp gia tăng hiệu quả chuyển đổi, mà còn biến những quy trình giao dịch thuần túy trở thành trải nghiệm tương tác hai chiều phong phú, giúp người tiêu dùng gắn kết lâu dài hơn với nền tảng.

Bà Iris Wei, Chủ tịch Tập đoàn Lazada, chia sẻ: "Lazada đang định hình tương lai thương mại số tại Đông Nam Á thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào công nghệ tiên tiến và hệ sinh thái thương hiệu chất lượng. Bằng việc tiên phong ứng dụng AI trên toàn khu vực, chúng tôi đang thay đổi cách người tiêu dùng khám phá sản phẩm và cách thương hiệu bán hàng hiệu quả hơn."

"Khi doanh số do thương hiệu dẫn dắt mới chỉ chiếm chưa tới 30% tổng giá trị giao dịch (GMV) thương mại điện tử tại Đông Nam Á, cơ hội tăng trưởng còn vô cùng lớn. Thông qua việc đẩy mạnh tăng trưởng dựa trên thương hiệu và khai thác thị trường trị giá 131 tỷ USD mà GenAI dự kiến sẽ mở ra vào năm 2030, Lazada đang đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số trong khu vực," bà Wei cũng nói thêm.

Nhiều ngành hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trong chiến dịch năm nay*:

Ngành hàng thời trang & chăm sóc cá nhân: Các thiết bị giặt là và chăm sóc trang phục (39%), giày thể thao nam và nữ (40%) và các dụng cụ chăm sóc sắc đẹp (21%) ghi nhận tăng trưởng tích cực cho dịp cuối năm. Mô hình nhân vật và đồ sưu tầm tăng trưởng 31%, được thúc đẩy bởi các cộng đồng người hâm mộ cho các mặt hàng như POP MART. Hàng hóa liên quan tới thần tượng (Idol merchandise) đạt mức tăng trưởng kỷ lục 6.930%, trong đó Thái Lan (+9.860%) và Việt Nam (+43.198%) đóng góp đáng kể. Ngành hàng điện tử ghi nhận tăng trưởng cao: máy nghe nhạc và loa di động tăng 58%, và máy ghi hình tăng trưởng hơn 138% lần, do nhu cầu mạnh mẽ từ xu hướng sáng tạo nội dung.

*Các số liệu được so sánh với số liệu của dịp sale 9.9 năm 2024

Anh Nhi