Ai cũng than đề khó nhưng để đỗ vào 2 ngành thuộc trường Quân đội này năm nay, thí sinh phải đạt 30/30 điểm: Quá sức tưởng tượng!

Chiều 22/8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn tuyển sinh từ kết quả thi tốt nghiệp THPT vào các học viện, trường Quân đội năm 2025. Theo ghi nhận, thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y phải đạt 30 điểm mới trúng tuyển. Đây là mức điểm chuẩn kỷ lục của kỳ thi năm nay tính đến thời điểm hiện tại!

Chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2025 như sau:

Năm 2025, các trường Quân đội tuyển sinh hơn 4.200 chỉ tiêu đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học; có 4 trường sĩ quan, trường cao đẳng tuyển sinh đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, riêng Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh cả trình độ đại học và cao đẳng. Có 4 học viện tuyển thí sinh nữ, gồm Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Hậu cần.

Các trường Quân đội thực hiện 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng; xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh được đăng ký tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh.