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Ai đã chi hơn 16 tỷ mua Mercedes-Maybach của bà Trương Mỹ Lan?

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Sau khi chi hơn 16,6 tỷ đồng để trúng đấu giá, chủ nhân mới của chiếc Mercedes-Maybach từng thuộc Vạn Thịnh Phát sẽ chính thức nhận xe trong tuần tới.

Sau khi chi hơn 16,6 tỷ đồng để trúng đấu giá, chủ nhân mới của chiếc Mercedes-Maybach từng thuộc Vạn Thịnh Phát sẽ chính thức nhận xe trong tuần tới.

Chiếc Mercedes-Maybach mang biển kiểm soát 51F-199.99 sắp về tay chủ mới. Ảnh: Autogespot.

Cục Thi hành án dân sự TPHCM mới đây đã ban hành quyết định giao tài sản cho người trúng đấu giá đối với một số tài sản liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong đó, chiếc Mercedes-Maybach mang tên CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát sẽ được bàn giao cho bà Nguyễn Thị Hằng Nga (48 tuổi, trú tại Hà Nội).

Theo cơ quan thi hành án, bà Nga đã hoàn tất việc nộp hơn 16,6 tỷ đồng để thanh toán giá trị trúng đấu giá chiếc xe. Lễ bàn giao dự kiến diễn ra vào 9h30 ngày 15/7 tại phường Tân Thuận, TPHCM.

Theo hồ sơ đấu giá, chiếc Mercedes-Maybach 4 chỗ màu trắng mang biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011. Chiếc xe đã qua sử dụng và có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài không vận hành. Cụ thể, ốp cửa phía sau bên phải bị bung, nội thất xuất hiện một số vết trầy xước, xe đã bị tháo bánh, tháo ốp cửa và một phần sàn nội thất. Đáng chú ý, phương tiện không được sử dụng kể từ tháng 12/2023.

Trước đó, vào tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến chiếc Mercedes-Maybach này với giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng. Sau 56 lượt trả giá, bà Nga trở thành người trúng đấu giá với mức cao gấp hơn 2,3 lần giá khởi điểm.

Cùng đợt này, Cục Thi hành án dân sự TPHCM cũng đã có quyết định giao chiếc ôtô BMW 5 chỗ màu xanh, biển kiểm soát 50LD-069.47, sản xuất năm 2015 cho ông Đặng Phước Quyết Thắng. Chiếc xe được đấu giá thành công với mức gần 880 triệu đồng và dự kiến bàn giao vào lúc 8h30 ngày 14/7 tại phường Sài Gòn, TPHCM.

Không chỉ ôtô, nhiều tài sản khác liên quan đến bà Trương Mỹ Lan cũng đã được đưa ra đấu giá trong thời gian qua. Tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến 2 chiếc túi xách Hermès bạch tạng từng thuộc sở hữu của bà Lan.

Trong đó, chiếc Hermès Birkin 30 màu trắng, không đính đá hoặc vật liệu trang trí, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng và được bán thành công với mức 2,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn là chiếc Hermès Birkin 25 màu trắng, phần khóa và viền túi được đính đá trắng. Dù giá khởi điểm chỉ hơn 1,7 tỷ đồng, tài sản này đã thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia đấu giá và được chốt ở mức 11,6 tỷ đồng, cao gấp gần 7 lần giá khởi điểm.

Bên cạnh những tài sản đấu giá thành công, một số tài sản có giá trị lớn như du thuyền và nhiều xe sang từng thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được người mua dù đã nhiều lần được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm liên tục điều chỉnh giảm.

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Theo PV

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