Ai dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Bốn điểm cầu trực tiếp

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25 là màn tranh tài của bốn nhà leo núi gồm Lê Quang Duy Khoa (THPT Chuyên Quốc học - Huế, TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Như thường lệ, MC Khánh Vy và Ngọc Huy đảm nhận vị trí host chương trình tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngọc Huy và Khánh Vy là hai MC kỳ cựu của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Trong đó, MC Ngọc Huy gắn bó với Olympia từ năm thứ 13 đến nay. Anh đảm nhận nhiều vị trí, từ biên tập viên, phụ dẫn đến dẫn chính.

Phụ trách bốn điểm cầu trực tiếp là MC Đức Bảo (Nhà hát sông Hương - điểm cầu TP Huế), MC Huyền Trang (Cổng Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long - điểm cầu TP Hà Nội), MC Công Tố (Quảng trường 2/4 - điểm cầu Khánh Hòa) và MC Phí Linh (Công viên Lạc Hồng - điểm cầu Đồng Tháp).

Theo đó, MC Đức Bảo đã có nhiều năm gắn bó với chương trình. Trong bốn lần dẫn trước, một lần điểm cầu của anh có nhà vô địch là Hồ Đắc Thanh Chương, cũng chính tại Huế năm 2016.

Với MC Công Tố và Huyền Trang, đây là lần thứ hai họ góp mặt trong chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Riêng với MC Phí Linh, cô bày tỏ hồi hộp và lo lắng khi lần đầu dẫn chương trình tại điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia, cũng là lần đầu đặt chân tới mảnh đất Đồng Tháp.

Cơ hội đặc biệt

Chia sẻ với Tiền Phong , MC Phí Linh cho biết đây là cơ hội đặc biệt sau nhiều năm làm khán giả của sân chơi trí tuệ này.

"Tôi vui và háo hức khi được lãnh đạo Ban Văn hóa - Giải trí và ê-kíp sản xuất chương trình Đường lên đỉnh Olympia tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt tại điểm cầu Đồng Tháp trong trận chung kết năm nay. Đây là cơ hội đặc biệt bởi trong ngần ấy năm làm khán giả của sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia, đây là năm đầu tiên tôi được trở thành người cổ vũ cho một điểm cầu, cũng là lần đầu được dẫn chương trình tại Đồng Tháp. Cùng với sự vui mừng háo hức, tôi cũng lo lắng nhiều. Làm sao để cổ vũ sôi nổi nhất, thể hiện tinh thần của vùng văn hóa rất độc đáo của Đồng Tháp trong chương trình. Chưa gì tôi đã cảm thấy tinh thần máu chiến dâng lên và mong Đồng Tháp giành chiến thắng", Phí Linh nói.

Theo Phí Linh, cô là khán giả trung thành của Đường lên đỉnh Olympia, chưa từng bỏ lỡ trận chung kết nào.

"Tôi gác lại mọi việc, dậy từ rất sớm để theo dõi. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất giúp chương trình giữ chân khán giả trong nhiều năm qua chính là khả năng khơi gợi đam mê tìm hiểu, làm giàu vốn hiểu biết ở đa dạng các lĩnh vực. Đội ngũ sáng tạo và đội ngũ ra câu hỏi của Đường lên đỉnh Olympia dường như không bao giờ già đi. Các câu hỏi luôn được cập nhật và bám sát chương trình học cũng như tính thời sự, tính thời đại. Nhờ vậy, chương trình chỉ có ngày càng thêm khán giả chứ không hề mất đi", cô chia sẻ.

MC Phí Linh trong buổi tổng duyệt tại điểm cầu Đồng Tháp sáng 25/10.

Phí Linh cho biết cô đã sẵn sàng làm đội trưởng đội cổ vũ ở điểm cầu Đồng Tháp, không phải vai trò một MC thông thường. Nữ MC hứa hẹn biến điểm cầu xa nhất trở thành điểm cầu đặc biệt đầy bất ngờ.

"Đó là điểm khác biệt của nhiệm vụ lần này. Tôi được phép thiên vị và dồn sức cho điểm cầu của mình, cạnh tranh công bằng với các điểm cầu còn lại và cổ vũ hết mình cho Nhựt Lam. Chúc bạn thật may mắn", cô nhắn nhủ.

Để chuẩn bị cho chương trình này, Phí Linh đã có một hành trình chạy đua với thời gian. Cô vừa hoàn thành ghi hình Công diễn 5 của Tân binh toàn năng vào tối 24/10 tại TPHCM, sau đó bắt xe đi Đồng Tháp ngay trong đêm để có mặt tại Đồng Tháp vào sáng 25/10, kịp tổng duyệt và quay các cảnh sông nước phục vụ cho chương trình.

MC Phí Linh tiết lộ Đồng Tháp là điểm cầu duy nhất ghi hình trên sông Bảo Định, nhằm tiếp sức cho nhà leo núi Nhựt Lam, đồng thời giới thiệu cho khán giả truyền hình vẻ đẹp nơi đây.

MC Phí Linh sinh năm 1989, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đạt Á quân Cầu vồng 2012. Cô gây ấn tượng bởi lối dẫn duyên dáng, thông minh, từng cầm trịch các chương trình như Giọng hát Việt, Quán âm nhạc, Tân binh toàn năng, Gương mặt mới, Thời trang và cuộc sống …