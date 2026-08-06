AI đang biến mọi thứ thành hàng hóa, chỉ còn một tài sản ngày càng đắt giá: Não bộ biết tập trung

Trong suốt hai thập kỷ qua, thế giới công nghệ đã chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt để giành lấy sự chú ý của con người. Facebook muốn người dùng dành nhiều thời gian hơn trên News Feed. TikTok tối ưu thuật toán để giữ người xem thêm vài phút. YouTube liên tục đề xuất video tiếp theo. Netflix tự động phát tập mới. Hàng tỷ USD đã được đầu tư để xây dựng cái mà giới công nghệ gọi là "Attention Economy", hay nền kinh tế của sự chú ý.

Thế nhưng khi trí tuệ nhân tạo (AI) bước vào giai đoạn bùng nổ, cuộc chiến ấy đang đảo chiều. Nếu trước đây các nền tảng cạnh tranh để thu hút sự chú ý của người dùng, thì giờ đây chính mỗi cá nhân phải cạnh tranh để bảo vệ sự tập trung của mình. Trong nền kinh tế AI, tài sản khan hiếm nhất không còn là thông tin, mà là khả năng suy nghĩ sâu.

Chỉ trong chưa đầy bốn năm kể từ khi ChatGPT ra mắt, AI đã biến những công việc từng đòi hỏi hàng giờ lao động thành các tác vụ hoàn thành trong vài phút. Một bản thuyết trình có thể được tạo gần như tức thì. Hàng nghìn dòng mã lập trình được sinh tự động. Hình ảnh quảng cáo, video marketing, email bán hàng, báo cáo tài chính, nội dung mạng xã hội hay bản dịch đa ngôn ngữ đều có thể được AI tạo ra với tốc độ mà con người khó theo kịp.

Báo cáo Work Trend Index 2025 của Microsoft cho thấy một nghịch lý đáng chú ý. Trong khi AI giúp doanh nghiệp tạo ra lượng nội dung và xử lý công việc nhiều hơn bao giờ hết, 80% người lao động trên toàn cầu lại cho biết họ không còn đủ thời gian hoặc năng lượng để hoàn thành công việc. Trung bình, cứ khoảng hai phút họ lại bị gián đoạn bởi email, cuộc họp hoặc thông báo mới. Điều khan hiếm nhất vì thế không còn là dữ liệu, mà là những khoảng thời gian não bộ có thể tập trung liên tục để suy nghĩ.

Điều đó đồng nghĩa với việc chi phí sản xuất thông tin đang tiến rất nhanh về mức gần bằng không.

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Biohacking chuyển từ “ đẹp cơ" sang “ b ổ não"

Trong kinh tế học, khi nguồn cung tăng mạnh, giá trị của hàng hóa thường giảm xuống. AI đang khiến điều tương tự xảy ra với nội dung. Nếu trước đây doanh nghiệp cần thuê cả một đội ngũ để sản xuất hàng trăm bài viết, nay chỉ cần vài nhân sự cùng các công cụ AI. Nếu trước đây thiết kế hay lập trình là lợi thế cạnh tranh, giờ đây những năng lực đó ngày càng được phổ cập thông qua AI.

McKinsey ước tính AI tạo sinh có khả năng tạo ra tới 4.400 tỷ USD giá trị năng suất mỗi năm trên phạm vi toàn cầu. Nhưng điều đáng chú ý là phần lớn giá trị này không đến từ việc AI thay thế hoàn toàn con người, mà đến từ việc con người được giải phóng khỏi các công việc lặp lại để tập trung vào những hoạt động có giá trị cao hơn như tư duy chiến lược, sáng tạo và ra quyết định.

Thông tin không còn hiếm. Nội dung không còn hiếm. Ý tưởng ở mức trung bình cũng không còn hiếm.

Điều trở nên khan hiếm là khả năng xử lý khối lượng thông tin khổng lồ ấy để đưa ra một quyết định đúng.

Đó là lý do nhiều chuyên gia bắt đầu cho rằng nền kinh tế AI thực chất đang tạo ra một phiên bản mới của Attention Economy, nơi giá trị không nằm ở việc tạo thêm nội dung mà nằm ở việc ai còn đủ khả năng tập trung để hiểu, phân tích và kết nối những gì AI tạo ra.

Nghịch lý là AI vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa khiến não bộ phải làm việc nhiều hơn.

Một nhân viên văn phòng hôm nay có thể nhận nhiều email được AI soạn tự động hơn bao giờ hết. Một lập trình viên có thể yêu cầu AI tạo ra hàng chục phương án cho cùng một đoạn mã. Một nhà quản lý có thể nhận vô số báo cáo, bản tóm tắt và phân tích được tạo bởi các mô hình AI khác nhau. Thay vì dành phần lớn thời gian để sản xuất nội dung, con người ngày càng phải dành nhiều thời gian hơn để kiểm chứng, lựa chọn, đánh giá và ra quyết định.

Tháng 6/2025, Microsoft công bố báo cáo Breaking Down the Infinite Workday, cho thấy nhân viên văn phòng trung bình nhận 117 email mỗi ngày, hơn một nửa số cuộc họp diễn ra đột xuất và tình trạng "luôn trực tuyến" đang làm xói mòn thời gian dành cho công việc cần suy nghĩ sâu.

Chi phí lao động đang dịch chuyển từ "làm" sang "nghĩ".

Đó cũng là lý do những khái niệm như quá tải thông tin, mệt mỏi vì AI hay kiệt sức do phải liên tục đưa ra quyết định xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về năng suất làm việc. Khi AI có thể tạo ra hàng chục phương án chỉ trong vài giây, bài toán không còn là tạo thêm lựa chọn, mà là chọn đúng lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, giới doanh nhân và các nhà điều hành cấp cao bắt đầu thay đổi cách nhìn về sức khỏe não bộ. Nếu trước đây công nghệ được xem là khoản đầu tư giúp tăng năng suất doanh nghiệp, thì ngày nay chính não bộ của người lãnh đạo cũng được coi như một loại tài sản cần được tối ưu.

Không phải ngẫu nhiên mà thị trường thiết bị theo dõi giấc ngủ, đồng hồ đo biến thiên nhịp tim (HRV), thiết bị theo dõi hoạt động não, ứng dụng thiền, nền tảng huấn luyện nhận thức hay các chương trình biohacking dành cho lãnh đạo phát triển mạnh trong vài năm gần đây. Điều mà nhiều doanh nhân tìm kiếm không đơn thuần là sống khỏe hơn, mà là duy trì khả năng đưa ra quyết định sáng suốt trong môi trường có quá nhiều dữ liệu và quá nhiều tín hiệu gây nhiễu.

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Một giờ làm việc trong trạng thái tập trung sâu có thể tạo ra một chiến lược kinh doanh mới, một quyết định đầu tư đúng thời điểm hoặc một ý tưởng đột phá. Giá trị của giờ làm việc ấy lớn hơn rất nhiều so với việc tạo thêm vài chục trang tài liệu mà AI hoàn toàn có thể viết.

Điều này cũng đang làm thay đổi cách thị trường lao động đánh giá giá trị của con người.

Trong nhiều năm, năng suất thường được đo bằng số lượng công việc hoàn thành. Bao nhiêu email đã gửi. Bao nhiêu báo cáo đã viết. Bao nhiêu dòng mã đã lập trình. Bao nhiêu slide đã thiết kế.

Khi AI có thể thực hiện phần lớn các tác vụ đó, thước đo bắt đầu dịch chuyển sang chất lượng tư duy.

Giá trị lớn nhất là năng lực nhận thức

Theo nghiên cứu của McKinsey Global Institute, khi AI đảm nhận nhiều tác vụ số hóa và xử lý thông tin, hơn 70% kỹ năng mà doanh nghiệp cần trong tương lai vẫn là những kỹ năng có thể áp dụng ở cả công việc tự động hóa lẫn không tự động hóa, nhưng trọng tâm sẽ chuyển sang khả năng đặt câu hỏi, diễn giải kết quả, đưa ra phán đoán và dẫn dắt AI.

Con người vẫn giữ lợi thế ở những năng lực mà AI chưa thể thay thế hoàn toàn như đặt câu hỏi đúng, nhìn thấy mối liên hệ giữa nhiều lĩnh vực khác nhau, xây dựng chiến lược dài hạn, đánh giá rủi ro trong bối cảnh phức tạp hay sáng tạo ra những ý tưởng chưa từng tồn tại. Tất cả đều đòi hỏi khả năng tập trung trong thời gian dài và tư duy sâu, thay vì phản ứng liên tục trước dòng thông tin không ngừng chảy.

Ở góc độ kinh doanh, điều này đang mở ra một thị trường hoàn toàn mới. Nếu trước đây hàng tỷ USD được đổ vào các nền tảng giúp tạo ra nhiều nội dung hơn, thì nay dòng vốn bắt đầu hướng đến các công nghệ giúp con người xử lý ít thông tin hơn nhưng hiệu quả hơn.

Các trợ lý AI mới không chỉ viết email mà còn lọc email. Không chỉ tóm tắt tài liệu mà còn ưu tiên tài liệu quan trọng. Không chỉ lên lịch họp mà còn tự động loại bỏ những cuộc họp không cần thiết. Giá trị của AI đang dịch chuyển từ việc tạo thêm dữ liệu sang việc giảm tải nhận thức cho con người.

Đó có thể là bước chuyển lớn tiếp theo của ngành công nghệ.

Trong kỷ nguyên Internet, tài nguyên quý giá nhất là thông tin. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, tài nguyên quý giá nhất là sự chú ý của người dùng. Còn trong kỷ nguyên AI, tài nguyên tạo ra giá trị lớn nhất có thể chính là năng lực nhận thức của mỗi cá nhân.

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Doanh nghiệp đầu tư hàng tỷ USD vào GPU để huấn luyện các mô hình AI ngày càng mạnh hơn. Nhưng đối với người lao động tri thức, "bộ xử lý" quan trọng nhất vẫn là não bộ. Một bộ não có khả năng tập trung, suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định đúng có thể trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững hơn bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào, bởi chính các kỹ năng kỹ thuật đang ngày càng được AI phổ cập.

Có lẽ đó mới là nghịch lý lớn nhất của cuộc cách mạng AI. Công nghệ được tạo ra để giải phóng con người khỏi những công việc lặp lại, nhưng chính nó lại khiến khả năng tập trung trở thành nguồn lực hiếm nhất. Trong một thế giới mà AI có thể tạo ra gần như mọi thứ chỉ bằng một câu lệnh, lợi thế cạnh tranh cuối cùng của con người có thể không còn nằm ở việc ai làm nhanh hơn, mà ở việc ai còn đủ khả năng suy nghĩ sâu hơn.